Nanterre, le 24 juillet 2025

VINCI a signé un accord pour acquérir le groupe roumain EnergoBit

Renforcement de la position de VINCI Energies en Roumanie

Un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2024 pour 825 collaborateurs

VINCI Energies a signé un accord - soumis à l'approbation des autorités compétentes - en vue d’acquérir le groupe EnergoBit, acteur de premier plan dans le domaine des infrastructures d’énergie en Roumanie, dont le siège est à Cluj-Napoca.

Fondé en 1990, EnergoBit a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et emploie 825 collaborateurs à travers ses huit implantations dans le pays.

Cette acquisition s’inscrit dans un contexte porteur en Roumanie, sur fond d’importants besoins en matière de transition énergétique et de modernisation des infrastructures. EnergoBit y est reconnu pour ses expertises en ingénierie et en travaux d’installation de postes de transformation, de lignes de transport et de distribution d'électricité, ainsi qu’en surveillance et automatisation des réseaux. Il dispose également d’un atelier d’assemblage de transformateurs et d’armoires moyenne tension, lui permettant de livrer à ses clients publics et privés des solutions sur mesure.

La transaction permettra de déployer en Roumanie la marque Omexom - dédiée aux infrastructures d’énergie – et d’y renforcer la position de VINCI Energies présent dans ce pays depuis 2007 et employant actuellement 1 500 personnes.

Le groupe VINCI a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros en Roumanie, essentiellement à travers VINCI Energies (plus de 150 millions d’euros) et VINCI Construction (près de 50 millions d’euros).

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l'énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays.

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

