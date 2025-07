CREDIT AGRICOLE SA : LCL et Crédit Agricole Assurances annoncent être entrés en négociations exclusives avec AnaCap, en vue de l’acquisition conjointe du Groupe Milleis

Communiqué de presse

Paris, le 24 juillet 2025

LCL et Crédit Agricole Assurances annoncent être entrés

en négociations exclusives avec AnaCap,

en vue de l’acquisition conjointe du Groupe Milleis

LCL et Crédit Agricole Assurances sont entrés en négociation exclusive avec AnaCap, un fonds de private equity investissant dans le segment du mid-market en Europe, en vue de l’acquisition conjointe du Groupe Milleis, acteur historique indépendant de la banque privée et patrimoniale en France.

Ce projet mené conjointement par LCL et Crédit Agricole Assurances porte sur l’acquisition par LCL de l’intégralité du Groupe Milleis à savoir Milleis Banque et ses filiales Milleis Vie et Cholet Dupont Oudart. Elle serait immédiatement suivie de la cession par LCL de la compagnie d’assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.

Cette acquisition permettrait à LCL de consolider sa position sur le marché de la clientèle patrimoniale en France et de développer des synergies. Elle donnerait aussi l’opportunité à Crédit Agricole Assurances de renforcer le positionnement de sa filiale Spirica sur le segment haut de gamme et d’élargir ses canaux de distribution.

Ce projet fera l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel des différentes entités concernées en vue d’une éventuelle réalisation de l’opération au premier semestre 2026. Il resterait par ailleurs soumis aux conditions suspensives usuelles y compris l’obtention des autorisations réglementaires.

Cette opération serait conforme aux objectifs du Groupe en termes de retour sur investissement et son impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A., maison-mère de Crédit Agricole Assurances et LCL, serait limité.

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l’une des plus grandes banques de détail en France. LCL a fait de la satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d’être la banque n°1 en termes de satisfaction. Combinant humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 220 000 clients Banque privée, 400 000 professionnels et 31 000 entreprises et institutionnels, une relation omnicanale forte de ses 1 400 agences au cœur des villes, de ses centres de relation clients à distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de ses sites et applis dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients. Avec une gamme complète de solutions bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie. Fidèle à sa stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui veulent agir concrètement et participer à la lutte contre le dérèglement climatique.

www.lcl.fr

A propos de Crédit Agricole Assurances

Filiale de Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises.

Spirica est la filiale d’assurance vie haut de gamme de Crédit Agricole Assurances dédiée à la distribution par internet, les CGP et les banques privées.

A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

A propos du Groupe Milleis

Acteur historique de la banque privée et patrimoniale en France, le Groupe Milleis, héritier de Barclays France est reconnu pour son expertise sur le marché. Le Groupe Milleis compte près de 64 000 clients, et gère 12,6 Mds€ d’actifs confiés. En 2024, il a généré 150 M€ de produit net bancaire et emploie près de 700 collaborateurs. Cholet Dupont Oudart rejoint le Groupe Milleis en 2023 pour constituer la troisième banque privée indépendante française.

https://www.milleis.fr

A propos d’AnaCap

AnaCap est un partenaire de premier plan pour les fondateurs et les équipes de direction entrepreneuriales, investissant au sein de l’écosystème financier européen. Depuis 2016, la société a augmenté ses actifs sous gestion à plus de 2 milliards d’euros, en réalisant avec succès environ 100 opérations à travers l’Europe de l’Ouest et du Nord. AnaCap accompagne des entreprises du mid-market ayant besoin de capital et d’expertise pour mettre en œuvre leurs stratégies de croissance organique et externe.

www.anacap.com

Pièce jointe