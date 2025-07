Valeo - Résultats du 1er semestre 2025

PR Results HY 2025 Wiztrust

PARIS

Le 24 juillet 2025

Au premier semestre, Valeo poursuit l’amélioration de sa rentabilité avec une marge opérationnelle à 4,5 % et un cash flow libre de 252 millions d’euros en ligne avec ses objectifs 2025 de rentabilité et de génération de trésorerie

Au premier semestre 2025, les résultats de Valeo s’inscrivent dans la trajectoire définie d’amélioration de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie grâce à la conduite rigoureuse de ses activités notamment au travers de la gestion stricte de ses prix, des mesures de réduction de ses coûts et de ses investissements ainsi que du repositionnement du Groupe vers des nouveaux contrats à meilleures marges :

Chiffre d’affaires de 10 660 millions d’euros, en baisse de 1,4 % à périmètre et taux de change constants

Marge brute à 19,6 % du chiffre d’affaires soit +1,1 point par rapport au S1 2024

Marge d'EBITDA à 13,8 % du chiffre d’affaires soit +1,4 point par rapport au S1 2024

Marge opérationnelle à 4,5 % du chiffre d’affaires soit +0,5 point par rapport au S1 2024

Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels, de 332 millions d’euros

Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels, de 252 millions d’euros, malgré une hausse du besoin en fonds de roulement de 77 millions d’euros

Endettement financier net de 4 183 millions d’euros en raison principalement, d’un effet de change défavorable de 260 millions d’euros et ratio de leverage à 1,4x

Prises de commandes à 11,8 milliards d’euros en hausse de 30%

Objectifs 2025 : objectifs de marges et de cash flow libre confirmés, objectif de chiffre d’affaires ajusté à environ 20,5 milliards d’euros pour tenir compte principalement d’un effet de change défavorable de 750 millions d’euros

« Ce premier semestre 2025 démontre notre capacité à franchir une nouvelle étape d'amélioration de notre rentabilité et de notre génération de cash.

Les indicateurs financiers de marge brute, d'EBITDA, de marge opérationnelle et de génération de cash sont en nette progression. Toutes nos divisions progressent.

Notre forte discipline en matière de gestion des prix, tant sur la profitabilité des nouvelles commandes que sur la gestion des productions actuelles, continue à supporter notre rentabilité. En particulier, l'impact net des mesures douanières aux États-Unis est non significatif sur le semestre.

Les mesures de réduction de coûts ont également contribué de manière déterminante à l'amélioration de notre performance financière. Les coûts administratifs sont en baisse de 5%, les dépenses d’investissements de 23%, les dépenses brutes de R&D de 11 %. Je tiens à remercier nos équipes pour leurs efforts et la qualité de nos résultats du premier semestre.

Ces solides résultats ont été atteints dans un contexte où la forte croissance des constructeurs automobile chinois fait évoluer le mix mondial très rapidement. C’est aussi très rapidement que nous avons pris les mesures pour accélérer notre exposition à ces clients. Au premier semestre, nous avons remporté des succès commerciaux importants : les prises de commande avec les constructeurs chinois accélèrent et représentent près de 3 fois notre chiffre d'affaires.

Dans l’environnement complexe et exigeant que nous connaissons, nous continuons à préparer l'avenir et préserver notre capacité d'innovation. Nos clients nous témoignent leur confiance : la nomination de Valeo par General Motors et par Volkswagen parmi les meilleurs fournisseurs de l'année reconnaît les efforts des équipes de Valeo pour être au meilleur niveau de performance opérationnelle. Les prises de commandes du premier semestre à 11,8 milliards sont en progression de 30 % et en ligne avec notre forte discipline de prix.

Notre feuille de route est claire : d'une part créer les conditions de la croissance future et d'autre part améliorer dès aujourd'hui notre performance financière par la réduction de notre point mort et une stricte discipline de prix.»

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Chiffres clés

Les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 24 juillet 2025.

S1 2025 S1 2024 Variation Prises de commandes (en mds€) 11,8 9,1 +30 % Compte de résultats Chiffre d’affaires (en m€) 10 660 11 117 -4 % Marge brute (en m€) 2 094 2 055 +2 % (en % du CA) 19,6 % 18,5 % Frais de R&D (en m€) -1 115 -1 079 +3 % (en % du CA) -10,5 % -9,7 % Frais administratifs et commerciaux (en m€) -503 -531 -5 % (en % du CA) -4,7 % -4,8 % Marge opérationnelle* (en m€) 476 445 +7 % (en % du CA) 4,5 % 4,0 % Autres produits et charges (en m€) -86 -50 na Coût de l’endettement financier (en m€) -117 -123 -5 % Résultat net part du Groupe (en m€) 104 141 -26 % (en % du CA) 1,0 % 1,3 % Résultat net de base par action (en €) 0,43 0,58 na Tableau des flux de trésorerie S1 2025 S1 2024 Variation EBITDA* (en m€) 1 472 1 383 +6 % (en % du CA) 13,8 % 12,4 % Investissements en immobilisations corporelles (en m€) -429 -600 -29 % Investissements en immobilisations incorporelles (en m€) -486 -592 -18 % Y compris frais de développement immobilisés (en m€) -468 -565 -17 % Variation du besoin en fonds de roulement (en m€) -77 233 na Y compris variation de stocks (en m€) 162 290 na Cash flow libre* avant coûts de restructuration exceptionnels (en m€) 332 146 +127 % Coûts de restructuration exceptionnels (en m€) -80 -25 na Cash flow libre* après coûts de restructuration exceptionnels (en m€) 252 121 +108 % Structure financière S1 2025 Fin 2024 Variation Endettement financier net * (en m€) 4 183 3 813 +370 Ratio de “leverage” (endettement financier/EBITDA) na 1,4 1,3 na

* Cf. glossaire financier, page 13.

Au premier semestre 2025, chiffre d’affaires de 10 660 millions d’euros

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA S1 2025 S1 2024 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* Première monte 84 % 8 904 9 295 -4,2 % -1,0 % -1,2 % -2,0 % Remplacement 10 % 1 114 1 190 -6,4 % -2,7 % -5,6 % +1,9 % Divers 6 % 642 632 +1,6 % -0,4 % +1,0 % +1,0 % Total 100 % 10 660 11 117 -4,1 % -1,2 % -1,5 % -1,4 %

* A périmètre et taux de change constants (1)

La production automobile, en hausse de 3,1 % par rapport à la même période en 2024, montre une situation contrastée selon les régions :

hausse de 11,9 % de la production en Chine, soutenue par les aides gouvernementales en faveur des véhicules à énergie nouvelle et par l’exportation ;

baisse en Europe et en Amérique du Nord respectivement de 3,2 % et de 4,1 %, dans un contexte marqué par la mise en place de nouveaux droits de douane.

Le chiffre d’affaires total s’élève à 10 660 millions d’euros, en baisse de 4,1 % par rapport au premier semestre 2024.

Les variations des taux de change ont un impact négatif (-1,2 %) en raison principalement, de l’appréciation, particulièrement au deuxième trimestre, de l’euro face aux principales devises internationales.

Les changements de périmètre ont un impact négatif (-1,5 %) lié aux cessions intervenues au 30 juin 2024, de l’activité systèmes thermiques véhicules commerciaux et en août 2024, de l’activité PIAA, société de production et de distribution d’équipements pour le marché du remplacement.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en baisse de 1,4 %.

Le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 2,0 % à périmètre et taux de change constants. Il est affecté par un effet mix géographique de -3,2 points, par la rapidité du changement de mix clients en faveur des constructeurs chinois, et par les difficultés de certains clients dans le domaine électrique en Amérique du Nord et sur certaines plateformes en Europe, ainsi que par l’arrêt de projets ADAS ayant des marges inférieures à la moyenne. En revanche, le chiffre d’affaires bénéficie de la bonne dynamique au sein de la Division POWER des activités systèmes thermiques et systèmes de transmission et, au sein de la Division BRAIN, de l'activité Expérience Intérieure dans le domaine des écrans et de la télématique.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 1,9 % à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile et de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de produits à valeur ajoutée (électrique, remanufacturing,...).

Les ventes « Divers » qui sont principalement composées de ventes au titre de l’outillage et de contributions perçues des clients au titre de la R&D sont en hausse de 1,0 % à périmètre et taux de change constants.

Au premier semestre, chiffre d’affaires première monte en baisse de 2,0 % à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires

première monte***

(en millions d’euros) En % du CA S1 2025 S1 2024 Variation Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 51 % 4 522 4 601 -2 % -1 % +2 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 29 % 2 541 2 687 -5 % -3 % -11 pts dont Asie hors Chine 16 % 1 413 1 421 -1 % +3 % 0 pt dont Chine 13 % 1 128 1 266 -11 % -8 % -20 pts Amérique du Nord 19 % 1 692 1 834 -8 % -6 % -2 pts Amérique du Sud 2 % 149 173 -14 % +12 % +4 pts Total 100 % 8 904 9 295 -4 % -2 % -5 pts

* A périmètre et taux de change constants.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2025 (production mondiale S1 25 : +3%)

*** Chiffre d’affaires première monte par région de destination.

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 2,0 %, soit une performance de -5 points par rapport à la production automobile. Cette performance inclut un effet mix géographique de -3,2 points.

En Europe et Afrique, la surperformance atteint 2 points par rapport à la production automobile malgré le ralentissement de certaines plateformes électriques, l’effet de base défavorable lié à des compensations clients perçues au deuxième trimestre 2024 et l’arrêt de projets ADAS ayant des marges inférieures à la moyenne. Toutes les Divisions enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires première monte supérieure à celle de la production automobile. En effet, l’activité dans la région bénéficie de la bonne dynamique de l’activité systèmes thermiques (Division POWER), de l’activité Expérience Intérieure (Division BRAIN) avec des démarrages de production et des montées en cadence dans le domaine des écrans et de la télématique ainsi que de nombreux lancements de production dans l’éclairage (Division LIGHT) auprès de constructeurs européens.

En Amérique du Nord, la performance est de -2 points. Cette performance reflète de nombreux reports de mise en production dans les Divisions BRAIN et LIGHT d’un constructeur global et de constructeurs nord-américains dans l’électrique. En revanche, l’activité tire profit de la bonne dynamique de l’activité systèmes de transmission (Division POWER).

En Chine, la performance est de -20 points. Elle illustre l’accélération des prises de parts de marché des constructeurs chinois. Dans ce contexte, le Groupe poursuit le repositionnement de son portefeuille client (environ 50 % des ventes première monte et environ 65 % des prises de commandes sont enregistrées auprès de constructeurs en Chine hors JV au premier semestre 2025). L’activité de la Division BRAIN enregistre l’arrêt de projets ADAS ayant des marges inférieures à la moyenne. Il convient de noter la bonne performance des activités systèmes électriques haute tension et systèmes thermiques (Division POWER) auprès de constructeurs locaux, de l’activité Expérience Intérieure (Division BRAIN) avec des démarrages de production et des montées en cadence dans le domaine des écrans et de la télématique ainsi que de nombreux lancements de production auprès de nouveaux acteurs chinois dans l’électrique (Division LIGHT).

En Asie hors Chine, Valeo affiche une performance en ligne avec le marché.

En Amérique du Sud, le Groupe affiche une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile.

Information sectorielle

Chiffre d’affaires par Division

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 5 403 5 692 -5 % -1 % -4 pts Electrique haute tension 462 514 -10 % -9 % -12 pts Autres 4 941 5 178 -5 % 0 % -3 pts BRAIN 2 526 2 569 -2 % -4 % -7 pts ADAS 1 575 1 659 -5 % -9 % -12 pts Expérience Intérieure 951 910 +5 % +4 % +1 pt LIGHT 2 728 2 853 -4 % -2 % -5 pts AUTRES 3 3 na na na GROUPE 10 660 11 117 -4 % -2 % -5 pts

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2025 (production mondiale S1 25 : +3%)

La croissance du chiffre d’affaires des Divisions varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité. A ce titre, les trois Divisions ont dû faire face sur le semestre, au-delà de l’effet mix géographique et des variations de change, aux conséquences du rapide changement de leur mix client en faveur des constructeurs chinois.

En 2025, la Division POWER affiche une performance de -4 points. La performance de la Division a été affectée par l’activité électrique propulsion haute tension à hauteur de -1 point. Cette dernière subit la baisse d’activité constatée sur certaines plateformes électriques en Europe. Elle fait également face à un effet de base défavorable lié à des compensations clients perçues au deuxième trimestre 2024. Malgré ces défis, elle enregistre une performance solide en Europe et en Amérique du Nord et une amélioration significative de sa performance au deuxième trimestre en Chine. La Division bénéficie en effet de la bonne dynamique de l’activité systèmes thermiques en Europe et en Asie notamment en Chine auprès de constructeurs locaux et de l’activité systèmes de transmission en Amérique du Nord ainsi que de la forte croissance de ses activités électriques haute tension en Chine et en Inde.

La Division BRAIN affiche une performance de -7 points. Elle illustre l’arrêt de projets ADAS ayant des marges inférieures à la moyenne. Elle est également pénalisée par des reports de mise en production en Amérique du Nord auprès d’un constructeur global. La Division bénéficie de la bonne dynamique de l’activité Expérience Intérieure (écrans et télématique) avec des démarrages de production et montées en cadence en Europe et en Chine.

La Division LIGHT enregistre une performance de -5 points par rapport à celle de la production automobile. Elle reflète une amélioration séquentielle (performance de -3 points au deuxième trimestre) tirant profit de nombreux lancements de production, en Europe auprès de constructeurs européens et en Chine auprès de nouveaux acteurs chinois dans l’électrique. La Division est impactée par des reports de mise en production en Amérique du Nord d’un constructeur global.

Rentabilité par Division

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Division) S1 2025 S1 2024 Variation POWER 595 585 +1,7 % 11,0 % 10,3 % +0,7 pts BRAIN 480 408 +17,6 % 19,0 % 15,9 % +3,1 pts LIGHT 361 362 -0,3 % 13,2 % 12,7 % +0,5 pt Autres 36 28 +28,6 % GROUPE 1 472 1 383 +6,4 % 13,8 % 12,4 % +1,4 pt

La Division POWER affiche une marge d’EBITDA de 11,0 %, en hausse de +0,7 point, en dépit d’une activité inférieure aux attentes sur certaines plateformes électriques en Europe. Elle bénéficie de la mise en œuvre du plan de restructuration au sein de la Division, y compris l’optimisation de son empreinte industrielle et R&D, principalement en Europe, et de la variabilisation de ses coûts.

La Division BRAIN enregistre une marge d’EBITDA de 19,0 % en hausse de +3,1 points grâce aux efforts engagés de variabilisation de ses coûts et d’optimisation de ses dépenses R&D ainsi que la résolution favorable de négociations pour compensation. L’activité ADAS qui affiche une rentabilité de 19,8 % (+3,2 points), bénéficie de l’amélioration de son efficience opérationnelle. La rentabilité de l’activité Expérience Intérieure s’établit à 17,4 % (+3,5 points), bénéficiant des mesures de réduction de coûts ainsi que du lancement de nouveaux contrats à bonnes marges qui remplacent un portefeuille d’anciens produits moins rentables.

La Division LIGHT affiche une amélioration de sa rentabilité (marge d’EBITDA à 13,2 % en hausse de +0,5 point) grâce à la montée en puissance de multiples lancements de production et aux efforts de variabilisation de ses coûts et d‘amélioration de son efficience opérationnelle.

Au premier semestre, Valeo enregistre une marge opérationnelle de 4,5 % et une génération de cash (après coûts de restructuration exceptionnels) de 252 millions d’euros

La marge d’EBITDA et la marge opérationnelle s’établissent à respectivement 13,8 % et 4,5 % du chiffre d’affaires, en amélioration de respectivement de 1,4 point et 0,5 point par rapport à la même période en 2024, alors même que le Groupe a dû faire face à un faible niveau d’activité.

S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 660 11 117 -4 % Marge brute (en m€) 2 094 2 055 +2 % (en % du CA) 19,6 % 18,5 % +1,1 pt EBITDA (en m€) 1 472 1 383 +6 % (en % du CA) 13,8 % 12,4 % +1,4 pt Marge opérationnelle (en m€) 476 445 +7 % (en % du CA) 4,5 % 4,0 % +0,5 pt Résultat net part du Groupe (en m€) 104 141 -26 % (en % du CA) 1,0 % 1,3 % -0,3 pt

La marge brute atteint 19,6 % du chiffre d’affaires, en hausse de 1,1 point par rapport à la même période en 2024. Cette amélioration résulte des premiers effets des mesures de réduction de coûts, de la bonne efficience de nos opérations et de la défense de nos prix.

Le Groupe enregistre les premiers résultats de son plan de réduction de ses dépenses en matière de R&D dans un contexte d’augmentation significative de ses prises de commandes depuis 2022. L’effort brut de R&D est en baisse de 11% à 1,25 milliards d’euros par rapport à la même période en 2024.

L’amélioration de l’efficience de la R&D est rendue possible au travers :

des synergies résultant de la création de la Division POWER ;

du déploiement de la standardisation des développements des projets ;

de l’ajout de compétences essentiellement dans les pays à coûts compétitifs et ;

de l’application de l’intelligence artificielle.

L’impact IFRS (qui représente la différence, en points de pourcentage, entre les frais de développement immobilisés rapportés au chiffre d’affaires et les amortissements et pertes de valeurs rapportés au chiffre d’affaires) s’établit à 0,8 point, en dessous des attentes à +1,5 point. Il est en baisse significative par rapport au premier semestre 2024 (+2,4 points).

La baisse de l’impact IFRS résulte :

d’une part, de la baisse de 17% des frais de développements immobilisés à 4,4 % du chiffre d’affaires (5,1 % au premier semestre 2024), rendue possible grâce à l’efficience de la R&D et ;

d’autre part, de la hausse de 27% des amortissements et des pertes de valeur des frais de développement immobilisés à 3,6 % du chiffre d’affaires (2,7 % au premier semestre 2024).

En conséquence, les frais de R&D au compte de résultat représentent 10,5 % du chiffre d’affaires en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2024.

Les frais administratifs et commerciaux s’inscrivent en baisse de 28 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024. Ils représentent 4,7 % du chiffre d’affaires en baisse de 0,1 point. Cette baisse résulte de la simplification et de la réorganisation structurelle des fonctions support au sein du Groupe.

L’EBITDA s’établit à 1 472 millions d’euros soit 13,8 % du chiffre d’affaires, en hausse de 1,4 point par rapport à la même période en 2024 (guidance 2025 comprise entre 13,5 % et 14,5 % du chiffre d’affaires).

La marge opérationnelle s’élève à 476 millions d’euros, soit 4,5 % du chiffre d’affaires en hausse de 0,5 point par rapport au premier semestre 2024 (guidance 2025 comprise entre 4,5 % et 5,5 % du chiffre d’affaires).

Elle tient compte de reprises de provisions (nettes des dotations) pour contrats défavorables et déficitaires à hauteur de 49 millions d’euros au premier semestre, y compris les reprises de provisions au titre des compensations et hausses de prix obtenues en ligne avec les nouvelles estimations de volumes.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à -21 millions d’euros (+4 millions au premier semestre 2024). Elle résulte notamment du provisionnement par l'une des coentreprises d'un risque au titre d'un incident qualité ainsi que de dépréciations d'actifs de la coentreprise chinoise Faw-Valeo Climate Control Systems.

La marge opérationnelle y compris la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 455 millions d’euros, soit 4,3 % du chiffre d’affaires, en hausse de 0,3 point par rapport à la même période en 2024.

Le résultat opérationnel s’élève à 369 millions d’euros (399 millions d’euros au premier semestre 2024).

Ce dernier tient compte des autres produits et charges pour un montant global de -86 millions d’euros (-50 millions d’euros au premier semestre 2024) qui tiennent compte des coûts de restructuration pour un montant total de 63 millions d’euros qui sont essentiellement constitués des charges liées à des plans de restructuration exceptionnels en France et en Allemagne. Au premier semestre 2024, ils prenaient en compte la plus-value de cession de l’activité systèmes thermiques véhicules commerciaux de 94 millions d’euros.

Le refinancement de la dette de Valeo (voir endettement page 11), dans un contexte de taux d’intérêt élevés, conduit à un coût de la dette de 117 millions d’euros (123 millions d’euros au premier semestre 2024).

Les autres éléments financiers représentent une charge de 34 millions d’euros (-14 millions au premier semestre 2024).

Le taux effectif d’impôt est de 35 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 104 millions d’euros, soit 1,0 % du chiffre d’affaires (141 millions d’euros soit 1,3 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2024) après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de 31 millions d’euros (-32 millions d’euros au premier semestre 2024).

La rentabilité des capitaux employés (ROCE(2)) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA(2)) s’établissent respectivement à 16,0 % et 7,0 %.

La génération de cash flow libre a plus que doublé par rapport au premier semestre 2024

(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024 EBITDA 1 472 1 383 Investissement en immobilisations incorporelles -486 -592 Y compris frais de développement immobilisés -468 -565 Investissement en immobilisations corporelles -429 -600 Impôts -145 -123 Remboursements du principal locatif nets -75 -64 Variation du besoin en fonds de roulement -77 233 Y compris variation de stocks 162 290 Autres 72 -91 Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels 332 146 Coûts de restructuration exceptionnels -80 -25 Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels 252 121 Frais financiers nets -152 -149 Dividendes -122 -118 Autres éléments financiers -58 103 Cash flow net -80 -43

Au premier semestre 2025, le Groupe a généré un cash flow libre de 252 millions d’euros après coûts de restructuration exceptionnels (guidance 2025 comprise entre 450 et 550 millions d’euros), soit plus qu’un doublement par rapport au cash flow libre généré au premier semestre 2024.

Il résulte principalement :

de la contribution de l’EBITDA à hauteur de 1 472 millions d’euros, en hausse de 89 millions d’euros par rapport à la même période en 2024 ;

de la baisse des flux d’investissements en immobilisations incorporelles de 18 % par rapport au premier semestre 2024 à 486 millions d’euros ; les frais de développement immobilisés baissent de 17 % à 468 millions d’euros illustrant les premiers signes de notre plan d’actions visant à améliorer l’efficacité de notre R&D ;

de la gestion stricte de nos flux d’investissements en immobilisations corporelles qui affichent une baisse de 29 % par rapport au premier semestre 2024 à 429 millions d’euros (4,0 % du chiffre d’affaires) ;

des décaissements au titre des impôts pour un montant de 145 millions d’euros ;

des remboursements du principal locatif nets (impact IFRS 16) pour un montant de 75 millions d’euros ;

de la hausse du besoin en fonds de roulement opérationnel à hauteur de 77 millions d’euros y compris la baisse durable des stocks (-162 millions d’euros) notamment de semi-conducteurs dans un contexte de normalisation des chaînes d’approvisionnement.

Le cash flow net(3) s’élève à -80 millions d’euros. Il tient compte principalement de :

152 millions d’euros d’intérêts financiers nets versés ;

122 millions d’euros de dividendes (dividendes versés aux actionnaires de Valeo et dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe).

Endettement financier net à 4 183 millions d’euros et ratio de leverage à 1,4x au premier semestre 2025 en raison principalement d’un effet de change défavorable

L’endettement financier brut s’établit à 6 588 millions d’euros au 30 juin 2025, en baisse de 449 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024.

L’endettement financier net s’établit ainsi à 4 183 millions d’euros au 30 juin 2025, en hausse de 370 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024, en raison principalement d’un effet de change défavorable sur la trésorerie libellée en yuan et en dollars pour 260 millions d’euros. Le Groupe a engagé un plan d’actions visant à réduire le risque attaché au travers d’une gestion de trésorerie spécifique et du rapatriement progressif des montants engagés.

Au 30 juin 2025, le ratio de leverage (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,4 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de gearing (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) à 132 % des capitaux propres.

Valeo dispose d’une structure financière saine qui s’appuie sur un profil de la dette équilibré et d’une situation de liquidité solide :

Le 22 janvier, Valeo a procédé à la souscription d’un nouvel emprunt bancaire bilatéral pour un montant de 100 millions d’euros échéance janvier 2029 ;

le 10 février, Valeo a procédé au remboursement d’une échéance d’amortissement à hauteur de 50 millions d’euros du prêt accordé par la Banque européenne d’investissement, échéance février 2030 ;

Le 9 avril 2025, Valeo a procédé au remboursement d’une échéance d’un emprunt Schuldschein pour 212,5 millions d’euros ;

le 19 avril, Valeo a procédé au remboursement d’un emprunt bancaire bilatéral pour un montant de 100 millions d’euros ;

le 20 mai, Valeo a procédé au placement de 650 millions d'euros de nouvelles obligations vertes, d’une durée de 6 ans avec un coupon de 5,125% ; Il s'agit de la troisième émission obligataire verte (Green Bond) de Valeo, les fonds étant destinés à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l’électrification du véhicule.

le 18 juin, Valeo a procédé au remboursement d’une échéance d’amortissement à hauteur de 50 millions d’euros du prêt accordé par la Banque européenne d’investissement, échéance juin 2029 ;

le 18 Juin, Valeo a procédé au remboursement d’un emprunt obligataire pour un montant de 600 millions d’euros.

Programme de cessions d’actifs non stratégiques

Valeo s’est fixé pour objectif de réaliser des cessions d’actifs non stratégiques pour un montant total de 500 millions d’euros dont 400 millions avaient déjà été réalisées à fin 2024.

Valeo a signé un nouveau contrat de vente pour une valeur d’entreprise légèrement supérieure à 100 millions d’euros. La finalisation de l’opération qui est sujet aux obligations réglementaires, est prévue d’ici la fin d’année 2025.

Un bon début d’année sur le plan commercial avec des prises de commandes de 11,8 milliards d’euros et la nomination de Valeo par General Motors et par Volkswagen parmi les meilleurs fournisseurs de l'année

Au premier semestre 2025, Valeo enregistre des nouvelles commandes pour 11,8 milliards d’euros, en hausse de 30 % par rapport au premier semestre 2024.

Le positionnement et la compétitivité de son portefeuille de technologies dans les tendances de fond de l’industrie automobile sont à nouveau illustrés par des prises de commandes majeures telles que :

15 juillet – Un grand constructeur chinois de véhicules électrifiés (NEV) a choisi le module électronique de puissance 5-en-1 de Valeo pour ses groupes motopropulseurs électrifiés. Avec ce module intégrant toutes les technologies clés sur une seule puce (SoC), Valeo redéfinit l'architecture électronique des véhicules électriques pour optimiser coûts et performance. Sa stratégie de plate-forme garantit le déploiement rapide de solutions avancées de mobilité électrique, en particulier pour le marché dynamique chinois, permettant de faire passer le projet du stade de concept à la production en série en moins d’un an, avec un début de production prévu pour 2026.

25 Juin - Un constructeur européen premium a choisi le système Valeo Smart Safety 360 pour sa conduite automatisée de niveau 2 et son aide au stationnement. Ce système ADAS de pointe combine les savoir-faire de Valeo en matière d’équipement, de logiciels et ses capacités d’intégration de systèmes complexes. Valeo fournira son système avancé d’aide à la conduite (ADAS), avec un début de production prévu pour 2026.

28 mai – Valeo a été sélectionné par un constructeur automobile mondial premium pour équiper ses véhicules particuliers d’un nouveau système radar haute définition (imaging radar) permettant une conduite automatisée où le conducteur peut lâcher le volant et la route des yeux sur autoroute à 130 km/h, sans être précédé d’un véhicule. Ce nouveau contrat souligne les capacités de Valeo tant en matière de conception et de validation de systèmes innovants, qu’en matière d’industrialisation à grande échelle. La production de ce système radar révolutionnaire devrait débuter en 2028.

25 mars – Le Groupe Volkswagen collabore avec Valeo et Mobileye pour développer des systèmes d’assistance à la conduite plus avancés dans ses futurs modèles MQB. Cette collaboration vise à intégrer des technologies permettant une conduite partiellement automatisée (niveau 2+) dans les véhicules basés sur la plateforme MQB qui seront commercialisés dans les prochaines années. L’objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite dans les véhicules tout en répondant aux attentes des clients et aux exigences réglementaires.

Durant ce premier semestre, la qualité du portefeuille produits et la performance opérationnelle de Valeo ont été également saluées à plusieurs reprises.

En avril, Valeo a été nommé fournisseur de l’année dans la catégorie Systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) par General Motors (GM). C’est la troisième année consécutive que GM récompense Valeo pour ses innovations en matière d’ADAS.

En juin, le Groupe a reçu le Prix Meilleur Fournisseur 2025 du Groupe Volkswagen. Il est ainsi récompensé pour son partenariat stratégique, son innovation et son optimisation proactive des coûts et des procédés.

Objectifs de marges et de cash flow libre confirmés, objectif de chiffre d’affaires ajusté à environ 20,5 milliards d’euros pour tenir compte principalement d’un effet de change défavorable de 750 millions d’euros

2024 Objectifs 2025 (a) (b) Chiffre d’affaires en milliards d’euros 21,5 ~20,5 anciennement 21,5 à 22,5 EBITDA en % du chiffre d'affaires 13,3 % 13,5 % à 14,5 % inchangé Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 4,3 % 4,5 % à 5,5 % inchangé Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels en millions d’euros 551 700 à 800 inchangé Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels en millions d’euros 481 450 à 550 inchangé Cash flow libre cumulé d’environ 1 milliard d’euros sur la période 2024 - 2025 après prise en compte de charges de restructurations exceptionnelles de 300 millions d’euros.

(a) Sur la base des estimations S&P Global Mobility au 16 juillet 2025 et dans le contexte réglementaire fiscal et douanier en vigueur au 24 juillet 2025.

(b) Marges et génération de cash flow libre au S2 supérieures à celles du S1.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du troisième trimestre : 23 octobre 2025 après la clôture du marché

Journée investisseurs : 20 novembre 2025 à Paris

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en corrigeant le chiffre d’affaires par élimination (ou par addition en cas de changement de méthode de consolidation) afin d'avoir une période antérieure comparable à la période actuelle.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

Annexes

Informations relatives au 2ème trimestre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires T2

(en millions d’euros) En % du CA T2 2025 T2 2024 Variation Var. à pcc* Change Périmètre Première monte 82 % 4 404 4 741 -7,1 % -3,4 % -2,5 % -1,2 % Remplacement 10 % 540 593 -9,1 % +0,6 % -4,2 % -5,5 % Divers 8 % 403 356 +13,3 % +13,7 % -1,3 % +0,9 % Total 100 % 5 347 5 690 -6,0 % -1,9 % -2,5 % -1,6 %

* A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) En % du CA T2 2025 T2 2024 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 51 % 2 254 2 386 -4 % -2 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 28 % 1 236 1 344 -3 % -9 pts dont Asie hors Chine 16 % 685 704 +1 % 0 pts dont Chine 13 % 552 640 -8 % -17 pts Amérique du Nord 19 % 839 922 -3 % 0 pts Amérique du Sud 2 % 75 89 +10 % +1 pts Total 100 % 4 404 4 741 -3 % -6 pts

* A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2025

Performance de -6 points après impact de l’effet mix géographique de -2,9 points.

Chiffre d'affaires par Division

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) T2 2025 T2 2024 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 2 680 2 909 -8 % -2 % -5 pts Electrique haute tension 221 314 -30 % -32 % -35 pts Autres 2 459 2 595 -5 % 1 % -2 pts BRAIN 1 288 1 340 -4 % -8 % -11 pts ADAS 805 864 -7 % -12 % -15 pts Expérience Intérieure 483 476 +1 % 0 % -3 pts LIGHT 1 374 1 438 -4 % 0 % -3 pts AUTRES 5 3 na na na GROUPE 5 347 5 690 -6 % -3 % -6 pts

* A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2025

Recherche et développement S1 2025

S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 660 11 117 -4 % Frais de développement immobilisés (en m€) 468 565 -17 % (en % du CA) 4,4 % 5,1 % Amortissements et pertes de valeur des frais de développement immobilisés* (en m€) -385 -302 +27 % (en % du CA) -3,6 % -2,7 % Impact IFRS (en m€) 83 263 -68 % (en % du CA) 0,8 % 2,4 % -1,6 pt S1 2025 S1 2024 Variation Frais de Recherche et Développement bruts (en m€) -1 256 -1 405 -11 % (en % du CA) -11,8 % -12,6 % Impact IFRS (en m€) 83 263 -68 % (en % du CA) 0,8 % 2,4 % -1,6 pt Subventions et autres produits (en m€) 58 63 -8 % Frais de Recherche et Développement (en m€) -1 115 -1 079 +3 % (en % du CA) -10,5 % -9,7 % -0,8 pt

* Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

Compte de résultat S1 2025

S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 660 11 117 -4 % Marge brute (en m€) 2 094 2 055 +2 % (en % du CA) 19,6 % 18,5 % +1,1 pt Frais de R&D (en m€) -1 115 -1 079 +3 % (en % du CA) -10,5 % -9,7 % Frais administratifs et commerciaux (en m€) -503 -531 -5 % (en % du CA) -4,7 % -4,8 % Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 476 445 +7 % (en % du CA) 4,5 % 4,0 % +0,5 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) -21 4 na (en % du CA) -0,2 % 0 % Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 455 449 +1 % (en % du CA) 4,3 % 4,0 % +0,3 pt Autres produits et charges (en m€) -86 -50 na (en % du CA) -0,8 % -0,4 % Résultat opérationnel (en m€) 369 399 -8 % (en % du CA) 3,5 % 3,6 % Coût de l’endettement financier (en m€) -117 -123 -5 % Autres produits et charges financiers (en m€) -34 -14 na Impôts sur les résultats (en m€) -83 -89 na Taux effectif d’imposition 35 % 34 % na Intérêts minoritaires et autres (en m€) -31 -32 -3 % Résultat net part du Groupe (en m€) 104 141 na (en % du CA) 1,0 % 1,3 % -0,3 pt

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique et géopolitique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2024 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 27 mars 2025 (sous le numéro D.25-0180).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 21,5 milliards d’euros de CA en 2024 | 106 100 collaborateurs, 28 pays, 155 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 31 décembre 2024.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

Thierry Lacorre | +33 6 15 46 08 29

Florence Daumal | +33 6 59 50 21 75

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com







([1]) Cf. glossaire financier, page 13.

([2]) Cf. glossaire financier, page 13.

([3]) Cf. glossaire financier, page 13.

Pièce jointe