EDF : Résultats semestriels 2025 - Performance opérationnelle à l’attendu - Cash-flow positif dans un contexte de baisse des prix de marché et de croissance des investissements - Baisse de la dette financière nette

Résultats semestriels 2025

Performance opérationnelle à l’attendu

Cash-flow positif dans un contexte de baisse des prix de marché

et de croissance des investissements

Baisse de la dette financière nette

Performance soutenue par la production nucléaire en France

Production : 257 TWh (dont production nucléaire en France : 181,8 TWh, soit +4,4 TWh et production hydraulique : 26,0 TWh, soit -5,2 TWh)

Chiffre d’affaires : 59,4 Mds€

EBITDA : 15,5 Mds€

Résultat net part du Groupe : 5,5 Mds€

Cash-flow opérationnel : 7,9 Mds€ - cash-flow : 4,3 Mds€

Endettement Financier Net : 50,0 Mds€ - Ratio EFN / EBITDA (1) : 1,5x

EBITDA





L’EBITDA s’élève à 15,5 Mds€ versus 18,7 Mds€ au premier semestre 2024 dans un contexte de baisse des prix de marché, malgré la hausse de la production nucléaire en France. Les activités régulées sont en croissance.

EBIT





Malgré le recul de l’EBITDA, l’EBIT s’établit à 9,0 Mds€ versus 9,6 Mds€ au premier semestre 2024 qui avait été marqué par l’estimation des coûts prévisionnels non courants suite à la révision du scénario d’entreposage des combustibles usés en France pour -3,2 Mds€.

Résultat financier





Le résultat financier est une charge de 1,3 Md€ versus 13 M€ au premier semestre 2024 en raison de :

la performance limitée du portefeuille des actifs dédiés (1,9 % versus 5,5 % au premier semestre 2024), liée à la dégradation des marchés actions. Elle contribue au recul des autres produits et charges financières de 1,5 Md€ (avec un impact cash limité) ;

la gestion active de la dette, dans un contexte de recul des taux d’intérêt qui a permis de diminuer le coût de l’endettement financier brut de 0,4 Md€ ;

la hausse de la charge de désactualisation de 0,2 Md€.





Le résultat financier courant est stable à -1,6 Md€. Il est retraité des éléments non récurrents, dont en particulier la variation de juste valeur du portefeuille d’actifs dédiés.

Résultat net





Le résultat net courant s’élève à 5,5 Mds€ versus 8,4 Mds€ au premier semestre 2024 principalement en raison du recul de l’EBITDA.

Le résultat net part du Groupe de 5,5 Mds€ versus 7,0 Mds€ au premier semestre 2024 est en recul de 1,6 Md€ en raison principalement des éléments après impôt non courants suivants :

la variation de juste valeur des instruments financiers pour -1,2 Md€ ;

la volatilité des commodités pour -0,6 Md€ ;

l’estimation des coûts prévisionnels au premier semestre 2024 suite à la révision du scénario d’entreposage des combustibles usés en France pour 2,4 Mds€.





Cash-flow





Le cash-flow s’établit à 4,3 Mds€ versus 2,0 Mds€ au premier semestre 2024. Il s’explique par un cash-flow opérationnel de 7,9 Mds€ essentiellement lié au cash généré par les activités de trading et les activités en France (régulées et non régulées), la cession de l’activité de stockage de gaz Edison Stoccaggio en Italie pour 0,6 Md€ et la distribution d’une prime d’émission de 2 Mds€ à l’État.

Le besoin en fonds de roulement diminue de 2,9 Mds€, dont :

une amélioration de 5,3 Mds€ en raison de la diminution des créances clients liée à la saisonnalité (volume et prix),

une dégradation de 1,6 Md€ liée à un déficit de compensation des charges dans le mécanisme de CSPE.

Les investissements nets atteignent 11,5 Mds€, en hausse de 0,4 Md€ en raison principalement du projet Hinkley Point C et du programme EPR2, ainsi que du développement et du renforcement des réseaux. En 2024, les investissements intégraient l’acquisition d’Arabelle Solutions et des 5 % d’Assystem dans le capital de Framatome pour 0,9 Md€.

Endettement financier net (2)





L’endettement financier net de 50,0 Mds€ est en baisse de 4,4 Mds€ par rapport à fin 2024.

Les émissions obligataires réalisées pour un montant d’environ 7,4 Mds€ et la baisse des taux et de la dette court terme permettent la maîtrise du coût du financement.

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 24 juillet 2025 sous la présidence de Bernard Fontana, a arrêté les comptes consolidés clos le 30 juin 2025. Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF a déclaré : « Le premier semestre 2025 est marqué par des résultats opérationnels et financiers à l’attendu, dans un contexte de baisse des prix de marché. Ces résultats reflètent les actions engagées pour augmenter les niveaux de production et proposer des offres commerciales adaptées aux besoins de nos clients. Pour l’avenir, nos priorités sont : fournir une énergie décarbonée, fiable et compétitive, au service de tous nos clients ainsi que de la souveraineté énergétique et industrielle de la France ; démontrer notre capacité à mener à bien les grands projets dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité, de santé, de délais et de coûts. Pour y parvenir, je compte sur l’engagement de l’ensemble des équipes d’EDF et je les remercie. Fier d’être EDF. »

Perspectives 2025 inchangées

EBITDA solide, attendu en retrait dans un contexte de baisse des prix de marché.

Production nucléaire en France, y compris Flamanville 3, estimée à 350-370 TWh en 2025, 2026 et 2027.

Objectifs 2027 confirmés (3)

Endettement financier net / EBITDA : ≤ 2,5x

Dette économique ajustée / EBITDA ajusté (4) : ≤ 4x

Performance opérationnelle et faits marquants

Le Groupe est au service de la souveraineté énergétique et industrielle :

Accélération du déploiement de la politique commerciale : Plus de 12 000 contrats de fourniture d’électricité de moyen terme (22 TWh pour 2028, 16 TWh pour 2029 et 2 TWh pour 2030) ont été signés depuis fin 2023. 60 % des volumes sont pour l’industrie et EDF a ouvert de nouvelles offres aux PME en 2025. 2 contrats d’allocation de production nucléaire pour les industriels électro-intensifs et 12 lettres d'intention représentant près de 16 TWh annuels ont été signés, ainsi qu’ un contrat avec Aluminium Dunkerque et 2 protocoles d’accord avec Arkema et Kem One pour un approvisionnement en électricité pour 10 ans.





Stabilité du portefeuille de clients et de la consommation .





. Décarbonation et électrification des usages :



Dalkia obtient la délégation de service public pour le renouvellement et l’extension du réseau de chaleur de Lille pour 20 ans avec une production à 95 % bas carbone permettant d’éviter 165 000 tCO 2 par an. Résultat de l’appel à manifestation d’intérêts pour l’implantation de datacenters en France pour ~1 GW de puissance sur 3 sites appartenant à EDF : les lauréats sélectionnés pour entrer en négociations finales avec EDF sont Opcore, filiale du groupe Iliad et d'InfraVia pour l’AMI de Montereau et Eclairion pour l’AMI de Moselle. Les points de charge de véhicules électriques déployés ou gérés sont en hausse de 12 %.

:

Production stable et poursuite du développement des projets bas carbone :

La performance opérationnelle est soutenue : La production nucléaire en France en hausse de 4,4 TWh à 181,8 TWh. Elle reflète l’optimisation des arrêts de tranche dans le cadre du programme START 2025 avec 13 arrêts plus courts que prévu sur les 22 arrêts du semestre, malgré une forte modulation de 18,3 TWh ( 5 ) . La production hydraulique en baisse de 5,2 TWh à 26,0 TWh ( 6 ) après des conditions hydrauliques exceptionnelles en 2024, limitée grâce à une disponibilité élevée des installations. La hausse de 2,1 % de la production éolienne et solaire à 14,7 TWh est due notamment aux nouvelles capacités installées. Le portefeuille de projets éoliens et solaires atteint 114 GW bruts.

Avec 95 % de production décarbonée , EDF a une intensité carbone parmi les plus faibles au monde de 26 gCO 2 / kWh , en baisse de 10 % par rapport au premier semestre 2024.





, , en baisse de 10 % par rapport au premier semestre 2024. EDF se mobilise pour ses projets nucléaires :



Flamanville 3 : poursuite de la montée en puissance avec l’objectif d’être à 100 % d’ici la fin de l’été. EPR2 : accord sur les principales modalités de soutien du programme finalisé avec l’État ( 7 ) , débats publics réalisés pour les 3 sites (Penly, Gravelines, Bugey), poursuite des travaux préparatoires à la construction des 2 réacteurs à Penly. Hinkley Point C : mobilisation pour les travaux électromécaniques de l’Unité 1, pose du dôme de l’Unité 2. Sizewell C : signature d’un accord pour l’investissement progressif dans le projet pour 1,1 Md£ maximum pendant la période de construction à partir de l’automne. EDF détiendra une participation de 12,5 %.







EDF poursuit ses projets renouvelables :



Eolien en mer : mise en service complète de Provence Grand Large, 1 er parc flottant du Groupe et de Neart na Gaoithe de 450 MW en Écosse et reprise des travaux sur le chantier du Calvados à Courseulles-sur-Mer ; Hydraulique : mise en service complète du barrage de Nachtigal de 420 MW au Cameroun.







Des réseaux engagés au service de la transition énergétique :

Hausse des raccordements par Enedis ( 8 ) de 16 % pour les installations d’énergies renouvelables à 3,1 GW et baisse de 16 % pour la puissance installée de recharges de véhicules électriques à 2,1 GW.

par Enedis de 16 % pour les installations d’énergies renouvelables à 3,1 GW et baisse de 16 % pour la puissance installée de recharges de véhicules électriques à 2,1 GW. Hausse du TURPE en lien avec la hausse des investissements pour l’adaptation au changement climatique, la résilience du réseau et la connexion de nouveaux usages et capacités.

EDF répond à la hausse des besoins de flexibilité dans un système électrique plus complexe :

Augmentation de la flexibilité dans la production : Le niveau de consommation électrique est stable et l’intermittence des renouvelables entraîne une forte volatilité des prix : 769 heures, soit plus de 18 % du temps avec des prix horaires < 10 €/MWh en France. Les capacités de flexibilité sont mobilisées : modification des contrats d’achat de 3 parcs éoliens en mer en France pour l’arrêt de tout ou partie de la production en période de prix négatifs, modulation du nucléaire en hausse de 16 % ; 3 GW de projets de stockage en développement/construction.





Déploiement des offres de flexibilité pour les clients :



+16 % de points de charge pilotables pour la recharge des véhicules électriques, soit 31 500 points de charge à fin juin 2025. +10 % de clients résidentiels en France avec une offre de flexibilité, soit 1,3 million de clients. Préparation à l'évolution du régime des Heures Creuses piloté par la CRE pour s'adapter à l'évolution des besoins du réseau et du mix énergétique (hausse de la production solaire).



EDF a émis plus de 3 Mds€ d’obligations vertes pour financer le développement de ses activités pendant le premier semestre 2025 (nucléaire, renouvelables, réseaux). EDF a également signé un accord avec Apollo pour l’émission d’obligations non cotées de 4,5 Mds£ maximum pour le financement des projets, en particulier Hinkley Point C. Enfin, EDF a signé une ligne de crédit de 500 M€ avec la BEI pour le financement des activités d’Enedis.

Résultats financiers par segment :

EBITDA





(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique France - Activités de production et commercialisation 10 311 7 327 -28,9 % France - Activités régulées 2 822 4 112 45,7 % EDF power solutions (9) 1 037 611 -38,0 % Dalkia 230 249 8,3 % Industrie et services (10) 101 86 22,8 % Royaume-Uni 1 989 1 334 -33,1 % Italie 993 743 -23,9 % Autres 1 205 1 008 -16,3 % Total Groupe 18 688 15 470 -16,8 %

Le chiffre d’affaires ci-dessous est présenté aux bornes des segments, avant les éliminations inter-segments.

France - Activités de production et commercialisation











(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d’affaires 26 244 22 216 -15,3 % EBITDA 10 311 7 327 -28,9 %

L’EBITDA est en recul en raison de la baisse des prix de vente (impact estimé à -2,7 Mds€). Elle s'explique notamment pour le tarif réglementé, outre la part ARENH à 42 €/MWh, par un prix de marché moyen à terme lissé pour 2025 des 2 années précédentes de 103 €/MWh versus 192 €/MWh pour 2024, et un prix de l’écrêtement ARENH de 74 €/MWh pour 2025 versus 102 €/MWh pour 2024.

La production hydraulique après une année 2024 exceptionnelle contribue également à la baisse de l’EBITDA

(-0,6 Md€), son effet est partiellement compensé par la hausse de la production nucléaire (+0,2 Md€).

France - Activités régulées (11)











(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d’affaires 10 467 11 398 8,9 % EBITDA 2 822 4 112 45,7 % Dont Enedis 2 311 3 559 54,0 %

La hausse de l’EBITDA s’explique principalement par un effet prix positif estimé à environ 1,2 Md€, en raison de l’évolution du TURPE (12) (0,9 Md€) et des achats d’énergie pour compenser les pertes réseaux effectuées à des prix de marché moins élevés qu’au premier semestre 2024 (0,4 Md€).

EDF power solutions





(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d'affaires 3 317 2 670 -17,8 % EBITDA 1 037 611 -38,0 % Dont EDF Renouvelables 574 380 -30,1 % Dont Belgique 352 258 -26,7 % Dont Brésil 104 -15 N/A

La baisse de l’EBITDA d’EDF Renouvelables (13) s’explique essentiellement par la rotation du portefeuille, avec notamment des opérations significatives sur des parcs aux États-Unis et au Brésil faites en 2024. Néanmoins, les volumes produits sont en hausse de 4,5 % après les mises en service réalisées malgré des conditions de vent moins favorables en Europe.

En Belgique, le recul de l’EBITDA s’explique essentiellement par un recul de la production, ainsi qu’une baisse des prix de marché.

Au Brésil, l’EBITDA est en baisse du fait de la fin du Power Purchase Agreement attaché à la centrale d’EDF Norte Fluminense en décembre 2024 et par le nombre limité d’heures d’appel de la centrale.

Dalkia











(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d’affaires 2 943 3 077 4,4 % EBITDA 230 249 8,3 %

L’augmentation de l’EBITDA de Dalkia s’explique par la performance des activités commerciales en France et à l’international dans les services d’efficacité énergétique et les activités de décarbonation, notamment dans les réseaux de chaleur et l’industrie. Cette hausse permet de compenser la baisse d’activité attendue de certaines installations de cogénération.

Industrie et services





(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d'affaires 2 191 2 925 14,1 % EBITDA 101 86 22,8 % (14) EBITDA Framatome 326 331 -1,8 % EBITDA Framatome contributif groupe EDF 101 135 22,8 %

Les contrats signés pour le projet Sizewell C au Royaume-Uni et un niveau d’activité accru de la Base Installée et du Contrôle Commande aux États-Unis expliquent la hausse de l’EBITDA de Framatome. Les prises de commande s’établissent à environ 3,2 Mds€ à fin juin 2025.

Framatome a acquis les sociétés Velan SAS et Segault, renforçant ainsi son expertise dans la robinetterie haute performance dans le domaine du nucléaire.

L’EBITDA d’Arabelle Solutions s’élève à -49 M€ après l’intégration de la filiale dans le Groupe.

Royaume-Uni











(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d’affaires 9 048 8 646 -5,2 % EBITDA 1 989 1 334 -33,1 %

Le recul de l'EBITDA s'explique en premier lieu par l’impact de la baisse des prix de marché sur les prix nucléaires réalisés. La performance opérationnelle du parc nucléaire a été solide avec une production de 17,8 TWh, en baisse limitée après les arrêts fortuits de Heysham 1 et Hartlepool en 2024 et un programme de maintenance plus chargé en 2025. Par ailleurs, les activités de commercialisation font face sur les différents segments à une concurrence accrue dans un contexte de moindre volatilité des prix de marché.

Italie











(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d’affaires 7 168 9 316 30,2 % EBITDA 993 743 -23,9 %

La baisse de l’EBITDA s’explique en particulier dans les activités gaz, par une contraction des marges d’une partie des contrats d’approvisionnement et de moindres opportunités d’optimisation.

Dans les activités de production d’électricité, la baisse de la production renouvelable, après des conditions d’hydraulicité exceptionnelles en 2024, est en partie compensée par une hausse de production thermique.

Dans les activités de commercialisation, les marges sont en recul.

Autres





(en millions d'euros) S1 2024 S1 2025 Variation organique Chiffre d'affaires 2 736 3 137 14,6 % EBITDA 1 205 1 008 -16,3 % Dont activités gazières 278 407 46,4 % Dont EDF Trading 885 569 -35,7 %

La hausse de l’EBITDA des activités gazières s’explique par l’optimisation des positions prises dans le contrat avec le terminal de Dunkerque, malgré une dégradation des marges dans les activités de stockage.

La performance d’EDF Trading reste soutenue dans un contexte de marché incertain, de volatilité erratique et de baisse importante des prix, malgré un recul de l’EBITDA.

Extrait des comptes consolidés

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires 59 436 60 200 Achats de combustible et d’énergie (30 361) (27 857) Autres consommations externes (1) (4 897) (4 701) Charges de personnel (8 890) (8 360) Impôts et taxes (2 632) (3 062) Autres produits et charges opérationnels 2 814 2 468 Excédent brut d’exploitation 15 470 18 688 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading (144) 696 Dotations aux amortissements (6 059) (5 772) (Pertes de valeur) / reprises (185) (276) Autres produits et charges d’exploitation (120) (3 690) Résultat d’exploitation 8 962 9 646 Coût de l’endettement financier brut (1 598) (2 026) Effet de l’actualisation (1 465) (1 288) Autres produits et charges financiers 1 810 3 301 Résultat financier (1 253) (13) Résultat avant impôts des sociétés intégrées 7 709 9 633 Impôts sur les résultats (2 304) (2 466) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 252 178 Résultat net des activités en cours de cession - - Résultat net consolidé 5 657 7 345 Dont résultat net - part du Groupe 5 475 7 039 Résultat net des activités poursuivies 5 475 7 039 Résultat net des activités en cours de cession - - Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 182 306 Activités poursuivies 182 306 Activités en cours de cession - -

(1) Les autres consommations externes sont nettes de production stockée et immobilisée.





Bilan consolidé

Actif

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Goodwill 7 057 7 108 Autres actifs incorporels 13 381 12 567 Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles et actifs au titre du droit d’utilisation 110 718 108 100 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 69 962 68 663 Immobilisations en concessions des autres activités 6 607 6 616 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 9 405 10 167 Actifs financiers non courants 55 189 55 951 Autres débiteurs non courants 2 187 1 979 Impôts différés actifs 3 311 4 553 Actif non courant 277 817 275 704 Stocks 18 341 19 248 Clients et comptes rattachés 19 438 24 139 Actifs financiers courants 34 434 26 739 Actifs d’impôts courants 610 834 Autres débiteurs courants 9 671 10 355 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 728 7 597 Actif courant 93 222 88 912 Actifs détenus en vue de leur vente 88 589 Total de l’actif 371 127 365 205





























Capitaux propres et passif

(en millions d’euros) Capital 2 084 2 084 Réserves et résultats consolidés 63 863 60 771 Capitaux propres – part du Groupe 65 947 62 855 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 10 896 11 029 Total des capitaux propres 76 843 73 884 Provisions liées à la production nucléaire – Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs 67 471 68 829 Provisions pour avantages du personnel 16 334 17 284 Autres provisions 6 243 6 022 Provisions non courantes 90 048 92 135 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France 50 899 50 603 Passifs financiers non courants 77 674 71 096 Autres créditeurs non courants 5 621 6 039 Impôts différés passifs 1 567 1 070 Passif non courant 225 809 220 943 Provisions courantes 7 523 6 920 Fournisseurs et comptes rattachés 17 389 19 466 Passifs financiers courants 19 224 18 888 Dettes d’impôts courants 356 351 Autres créditeurs courants 23 956 24 631 Passif courant 69 448 70 256 Passifs détenus en vue de leur vente 27 122 Total des capitaux propres et du passif 371 127 365 205





Tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Opérations d'exploitation : Résultat net consolidé 5 657 7 345 Résultat net des activités en cours de cession - - Résultat net des activités poursuivies 5 657 7 345 Pertes de valeur / (reprises) 185 276 Amortissements, provisions et variations de juste valeur 7 792 6 707 Produits et charges financiers 392 759 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 414 83 Plus ou moins-values de cession (48) 184 Impôt sur les résultats 2 304 2 466 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises (252) (178) Variation du besoin en fonds de roulement 2 944 (706) Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 19 388 16 936 Frais financiers nets décaissés (1) (964) (1 171) Impôts sur le résultat payés (817) (2 094) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 17 607 13 671 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 17 607 13 671 Opérations d'investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise (143) (503) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 876 109 Investissements incorporels et corporels (2) (12 021) (11 421) Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 131 66 Variations d'actifs financiers (9 346) (1 577) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies (20 503) (13 326) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (20 503) (13 326) Opérations de financement : Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (3) 66 991 Distributions versées par EDF (2 000) - Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (279) (429) Flux de trésorerie avec les actionnaires (2 213) 562 Émissions d'emprunts 12 534 13 777 Remboursements d'emprunts (4) (3 740) (16 144) Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (212) (307) Participations reçues sur le financement d’immo. en concession et subventions d'investissements reçues 155 192 Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement 8 737 (2 482) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies 6 524 (1 920) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement 6 524 (1 920) Flux de trésorerie des activités poursuivies 3 628 (1 575) Flux de trésorerie des activités en cours de cession - - Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 628 (1 575) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 7 597 10 775 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 628 (1 575) Variations de change (461) 97 Autres variations non monétaires (36) (59) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 10 728 9 238

(1) Au 30/06/2025, les produits financiers sur disponibilité et équivalents de trésorerie qui étaient présentés de façon distincte dans les éléments en rapprochement sont reclassés au sein des frais financiers nets décaissés pour 184 M€ (156 M€ au 30/06/2024). L'information comparative 2024 a été retraitée en conséquence.

(2) Les investissements incorporels et corporels comprennent -10 085 M€ d'acquisitions d'immobilisations corporelles (-9 663 M€ en 2024), -1 145M € d'acquisitions d'immobilisations incorporelles (-1 151 M€ en 2024) et -790 M€ de variations des dettes fournisseurs d'immobilisations (-606 M€ en 2024).

(3) Comprenaient en 2024 l'augmentation de capital du gouvernement britannique dans le projet Sizewell C pour 1 086 M€ et le rachat des parts minoritaires de Framatome détenues par Assystem pour -205 M€.

(4) Dont -1 250 M€ au titre du rachat des TSDI sur le premier semestre 2025 (sans équivalent sur le premier semestre 2024).

Principaux communiqués de presse depuis la publication des résultats annuels 2024

Gouvernance

Évolution de la gouvernance du groupe EDF (CP du 08/07/2025)

Nomination de Nathalie Pivet au poste de Directrice exécutive Groupe en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance à titre provisoire (CP du 06/06/2025)

Nomination de Bernard Fontana en qualité de Président-Directeur général d’EDF (CP du 07/05/2025)





Nucléaire

EDF confirme son investissement dans le projet Sizewell C au Royaume-Uni (CP du 22/07/2025)

EDF annonce le principe d’un investissement dans le projet Sizewell C en vue de la décision finale d’investissement (CP du 08/07/2025)

Création du « Fonds France Nucléaire 2 », le fonds d’investissement de la filière nucléaire française (CP du 13/05/2025)

Framatome et Sizewell C signent un contrat de fourniture de l’instrumentation conventionnelle (CP du 16/04/2025)

Renouvelables

EDF Renouvelables et la Direction Internationale d’EDF deviennent EDF power solutions (CP du 17/06/2025)

Provence Grand Large : mise en service complète du premier parc éolien en mer flottant français (CP du 05/06/2025)

EDF participe au développement d’un projet hydroélectrique à Madagascar (CP du 23/04/2025)





Clients

Kem One et EDF signent un protocole d’accord pour un contrat d’approvisionnement en électricité sur 10 ans (CP du 17/07/2025)

Arkema et EDF signent un protocole d’accord pour un approvisionnement en électricité (CP du 10/07/2025)

EDF et le groupe Marcegaglia signent une lettre d’intention pour un contrat d’approvisionnement électrique du futur site de Fos-sur-Mer pour au moins 10 ans (CP du 24/06/2025)

Aluminium Dunkerque et EDF signent un protocole d’accord d’approvisionnement en électricité (CP du 15/05/2025)

EDF lance un appel à manifestation d’intérêt pour des contrats d’allocation de production nucléaire (CAPN) (CP du 06/03/2025)

EDF lance des appels à manifestation d’intérêt pour l’accueil de nouveaux centres de données en France (CP du 03/03/2025)

Financements

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 75,8 milliards de yens (CP du 03/07/2025)

EDF annonce la signature d’un accord avec Apollo pour l’émission d’emprunts obligataires non cotés d’un montant total maximum de 4,5 milliards de livres sterling (CP du 20/06/2025)

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,25 milliards d’euros (CP du 30/04/2025)





Divers

Edison finalise la vente de sa participation de 50 % dans Elpedison (CP du 15/07/2025)

EDF décide d’arrêter définitivement la centrale thermique de Cordemais et confirme son projet de créer une nouvelle activité sur le site (CP du 28/05/2025)

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO 2 /kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.





Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'une partie de l'entreprise ou des actifs décrits ici, ou de tout autre intérêt, aux États-Unis ou dans tout autre pays. La présente communication contient des déclarations ou informations prospectives. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces hypothèses sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont hors du contrôle d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune garantie que ces hypothèses se réaliseront. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer sensiblement des hypothèses évoquées dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes, y compris, et sans limitation, les changements possibles dans le calendrier et la réalisation des transactions qui y sont décrites. Les risques et incertitudes (liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire, et climatique) peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par EDF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section 2.2 « Risques auxquels le Groupe est exposé » du document d’enregistrement universel (URD) d’EDF (sous le numéro D.25-0183) enregistré auprès de l’AMF le 27 mars 2025, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr.

EDF ni aucun de ses affiliés ne s’engage ni n'a l'obligation de mettre à jour les informations de nature prospective contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation

(1) Le ratio est calculé sur la base du cumul de l’EBITDA du 2nd semestre 2024 et du 1er semestre 2025.

(2) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans le bilan consolidé du Groupe. Il correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à 3 mois, facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité

(3) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2025 et d’une hypothèse de production nucléaire en France y compris Flamanville 3 de 350-370 TWh en 2025, 2026 et 2027.

(4) Ratio à méthodologie S&P constante.

(5) Y compris services-systèmes et mécanisme d’ajustement.

(6) Après déduction de la consommation du pompage, cette production est de 21,8 TWh au premier semestre 2025 vs 27,1 TWh au premier semestre 2024.

(7) sous réserve de l’approbation de l’aide d’État par la Commission européenne.

(8) Enedis, filiale indépendante d’EDF au sens des dispositions du Code de l’énergie.

(9) Ce segment comprend les deux segments EDF Renouvelables et Autres international, voir note 4 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2025.

(10) Ce segment comprend Framatome et Arabelle Solutions. Néanmoins, le compte de résultat d’Arabelle Solutions n’est intégré qu’à partir du 1er juin 2024.

(11) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et les activités insulaires.

(12) Indexation du TURPE 6 distribution de +4,81 % au 1er novembre 2024 et de +7,7 % au 1er février 2025.

(13) La marque EDF Renouvelables est renommée EDF power solutions depuis le 17 juin 2025

(14) L’EBITDA d’Arabelle solution du S1 2025 est en effet périmètre

