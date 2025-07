LECTRA : Premier semestre 2025 : chiffre d’affaires stable et baisse limitée de l’EBITDA dans un contexte de volatilité accrue au T2

Premier semestre 2025 : chiffre d’affaires stable et baisse limitée de l’EBITDA dans un contexte de volatilité accrue au T2

Chiffre d’affaires : 261,3 millions d’euros (stable)*

EBITDA courant : 40,4 millions d’euros (-4 %)*

Les objectifs annuels ne sont plus d’actualité en l’absence de visibilité

(*) variations à données réelles





1er avril – 30 juin 1er janvier – 30 juin 2025 2024 Variation 2025/2024 2025 2024 Variation 2025/2024 (en millions d'euros) Données réelles Données comparables(1) Données réelles Données comparables(1) Chiffre d’affaires 126,8 132,7 -4% -2% 261,3 262,3 0% -1% ARR (2) (3) - - - - 90,9 88,9 +2% +6% EBITDA Courant (3) 19,2 21,2 -9% -3% 40,4 42,2 -4% -4% Marge d'EBITDA courant 15,2% 15,9% -0,7 point -0,2 point 15,4% 16,1% -0,7 point -0,7 point Résultat Net 5,3 4,4 20% - 11,1 11,1 0% - Capitaux propres (2) - - - - 343,8 374,4 - - Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) (2) - - - - -34,1 -20,6 - -

(1) A changes constants et périmètre comparable

(2) Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024

(3) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 30 juin 2025

Paris, le 24 juillet 2025. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence

de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier semestre 2025, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.

CHANGEMENT DE PARADIGME AU NIVEAU MONDIAL

La dégradation de la situation économique mondiale constatée depuis début mars s’est poursuivie tout au long du deuxième trimestre, en s’étendant à l’ensemble des zones géographiques et à tous les secteurs d’activité. Les annonces du 2 avril sur les droits de douane ont constitué un choc et exacerbé le sentiment d’incertitude pesant sur le climat des affaires, notamment pour les clients du Groupe, très exposés à l’international.

Si l’impact direct de ces mesures est limité pour Lectra, les impacts indirects, liés aux réactions des clients concernés, et l’absence de visibilité se sont traduits par une pause sur leurs décisions d’investissement. Les clients du Groupe, marques et sous-traitants, doivent s’adapter à cette nouvelle donne économique, que ce soit en matière de politique de prix, de production, d’investissement ou de stratégie future et attendent que les négociations aboutissent pour orienter leurs choix.

La suspension de 90 jours des droits de douane réciproques, annoncée le 9 avril et qui devait se terminer le 9 juillet, a été suivie de nouvelles annonces. Les changements fréquents dans les décisions de l’administration américaine et les négociations encore en cours laissent planer une incertitude persistante.

Les impacts directs des droits de douane restent limités et sont maitrisés

Les exportations européennes ou chinoises vers les Etats-Unis représentent moins de 10 % du chiffre d’affaires de Lectra. Dès avril, Lectra a pris plusieurs mesures pour faire face à la nouvelle donne commerciale : le Groupe a ainsi répercuté l’impact total des tarifs douaniers sur les listes de prix aux Etats-Unis pour les équipements, les consommables et pièces et les contrats de maintenance. Il a également procédé au réacheminement de certaines expéditions vers le Mexique pour éviter les formalités douanières et supprimé plusieurs produits des catalogues chinois et américain.

Les impacts indirects se caractérisent par un fort attentisme des clients

Les 3 marchés stratégiques de Lectra sont fortement exposés aux droits de douane.

Dans les secteurs de la mode et de l’automobile en particulier, la dépendance des Etats-Unis en matière d’importation est très forte. Quelle que soit l’issue des négociations sur les droits de douane, la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement et leurs pays d’origine parait claire, impliquant des capacités de production additionnelles et des relocalisations.

Ainsi, sur les 3 marchés stratégiques du Groupe, les turbulences des derniers mois représentent des opportunités de développement à moyen et long terme pour Lectra : en effet, elles entraineront nécessairement des changements structurels du paysage industriel et des chaines d’approvisionnement.

2. DEUXIEME TRIMESTRE 2025

Le ralentissement qui a touché les Amériques et l’Automobile à partir de mi-mars s’est étendu à l’ensemble des zones géographiques et des secteurs. En effet, les annonces successives, puis le choc du « Liberation Day » du 2 avril ont conduit à un fort attentisme des clients. Les commandes de nouveaux systèmes ont donc baissé au deuxième trimestre de 27 %.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 baisse de 4 % à données réelles et de 2 % à données comparables, reflétant la poursuite du ralentissement qui avait débuté mi-mars.

L’EBITDA courant atteint 19,2 millions d’euros, en baisse de 3 % soit une marge d’EBITDA courant de 15,2 %, en baisse de 0,7 point à données réelles (0,2 point à données comparables).

Après la prise en compte d’une charge d’amortissements des actifs incorporels de 5,7 millions d’euros, le résultat opérationnel courant est en baisse de 6 % à données comparables, à 8,9 millions d’euros.

Le résultat net atteint 5,3 millions d’euros, en augmentation de 20 % à données réelles, porté par une réduction de la charge d’impôt.

3. PREMIER SEMESTRE 2025

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en 2024 qui consolidaient Launchmetrics à partir du 23 janvier (“à données réelles”) et, pour l’analyse des variations, aux comptes Proforma 2024 qui consolident Launchmetrics à partir du 1er janvier, exprimés à cours de change 2024 (“à données comparables”). Le chiffre d’affaires et l’EBITDA Proforma sont augmentés de respectivement 2,5 millions d’euros et de 0,3 million d’euros par rapport aux comptes publiés.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 s’élève à 261,3 millions d’euros, en baisse de 1 %. Il se décompose en 69,3 millions d’euros de chiffre d’affaires non récurrent en baisse de 7 % et 192,0 millions de chiffre d’affaires récurrent (73 % du chiffre d’affaires) en hausse de 2 % dont 43,6 millions d’euros de chiffre d’affaires des contrats d’abonnement SaaS (17 % du chiffre d’affaires, +13 %).

L’ARR au 30 juin 2025 s’établit à 90,9 millions d’euros en progression de 6 % à données comparables (2 % à données réelles) par rapport au niveau à fin 2024, confirmant la pertinence de la stratégie de Lectra.

Dans un contexte de repli de l’activité, la marge brute atteint 190,0 millions d’euros, en hausse de 1 % et le taux de marge brute s’établit à 72,7 % en hausse de 1 point, grâce au mix favorable des ventes et à un contrôle renforcé des coûts.

L’EBITDA courant atteint 40,4 millions d’euros, en baisse de 4 % avec une marge d’EBITDA de 15,4 % en baisse de 0,6 point.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 19,2 millions d’euros, en baisse de 9 %.

Après une charge d’impôts de 3,6 millions d’euros, le résultat net s’établit à 11,1 millions d’euros, stable.

Le cash-flow libre courant se maintient à un niveau élevé au premier semestre 2025 à 33,0 millions d’euros grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement qui est négatif de 41,6 millions d’euros, bénéficiant de la baisse des créances et une nouvelle réduction des stocks.

Au 30 juin 2025, le bilan du Groupe demeure très solide : les capitaux propres s’établissent à 343,8 millions d’euros et l’endettement net à 34,1 millions d’euros après décaissements du rachat de de la deuxième tranche du capital de Launchmetrics (20,5 millions d’euros), du rachat de Glengo Turquie (1,7 millions d’euros) et paiement des dividendes (15,2 millions d’euros). L’endettement net se décompose en une dette financière de 94,6 millions d’euros et une trésorerie disponible de 60,6 millions d’euros, reflet de la poursuite de son désendettement.

4. PERSPECTIVES

Lors de la publication de ses résultats annuels 2024 le 12 février 2025, Lectra avait rappelé sa vision à long terme ainsi que les objectifs de sa feuille de route stratégique pour la période 2023-2025. Le Groupe soulignait alors, dans un environnement dégradé, son caractère résilient, la qualité de ses fondamentaux et la poursuite de sa stratégie avec un focus sur le développement de son activité SaaS.

A la suite des annonces successives sur les droits douane, les perspectives 2025 n’avaient pas été actualisées lors de la publication des résultats du premier trimestre 2025, le 24 avril 2025.

A la fin du deuxième trimestre, aucune amélioration significative permettant une reprise de l’activité ne s’est dessinée. Le contexte économique et politique demeure incertain et continue d'entraîner un attentisme fort de la part des clients du Groupe. Dans ce contexte, les objectifs annuels annoncés par le Groupe en février 2025 ne sont plus d’actualité.

La Société reste attentive à l'évolution de la situation et s’appuie sur ses fondamentaux solides, notamment son faible endettement et la forte génération de cash-flow libre, pour poursuivre sa stratégie.

Le rapport financier 2024 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du premier semestre 2025 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025 seront publiés le 29 octobre 2025 après bourse.

A propos de Lectra



A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets.



Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 3000 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients.



Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 527 millions d’euros en 2024, dont 77 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.



Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra – World Headquarters et siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France

Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com

Société anonyme au capital de 37 966 274 €. RCS Paris B 300 702 305

Pièce jointe