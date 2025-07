Persbericht

Embargo tot 25 juli 2025 om 6.50 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Orange Belgium en Proximus ondertekenen een Memorandum of Understanding (MoU) om de fiberuitrol en de toegang tot gigabitnetwerken in Wallonië uit te breiden

Deze MoU weerspiegelt de gedeelde ambitie van beide operatoren om samen te werken aan de uitbreiding van de fiberuitrol en de toegang tot gigabitnetwerken in minder dichtbevolkte gebieden in Wallonië. De samenwerking zou ook een groter aantal gebruikers de mogelijkheid bieden om te genieten van de voordelen en de snelheid van bestaande gigabitnetwerken, en tegelijkertijd de infrastructuurwerken beperken.

Gigabitnetwerken, waaronder fibernetwerken, zijn essentieel om innovatie te stimuleren, de economie te versterken en de burgers in staat te stellen gelijke tred te houden met de digitale transformatie van de samenleving. In een tijd waarin Europa massaal investeert in geavanceerde netwerktechnologieën, moeten ook burgers en bedrijven ver buiten de grote stedelijke centra de voordelen van deze ontwikkelingen voelen.

Orange Belgium en Proximus ondertekenen vandaag een Memorandum of Understanding voor Wallonië. Ze willen zo hun krachten bundelen om een efficiënte, inclusieve en duurzame aanpak van de digitale ontwikkeling in het Waalse Gewest te bevorderen.

De geplande samenwerking zal ten goede komen aan bijna 1,4 miljoen gezinnen en bedrijven in zones met een gemiddelde tot lage bevolkingsdichtheid. In grote steden en zeer dichtbevolkte gebieden zullen Orange Belgium en Proximus evenwel hun respectieve netwerken onafhankelijk van elkaar blijven uitrollen.

In gebieden met een gemiddelde bevolkingsdichtheid zal Proximus, via de joint venture Unifiber waarvan het samen met Eurofiber eigenaar is, verder end-to-end fiber uitrollen (FTTH) naar 600.000 woningen en bedrijven en geleidelijk klanten van Orange Belgium verwelkomen.

In zones met een lagere bevolkingsdichtheid zullen Orange Belgium en Proximus hun krachten bundelen om Fiber-to-the-Home uit te rollen voor ongeveer 200.000 gezinnen en bedrijven. De volumes zullen evenwichtig worden verdeeld, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest kostenefficiënte uitrolmethodes. Proximus zal toegang krijgen tot het fibernetwerk van Orange Belgium en omgekeerd zal Orange Belgium toegang krijgen tot de fibernetwerken van Proximus.

Dankzij de beoogde samenwerking zal circa 70% van de Waalse woningen kunnen worden gedekt door een FTTH-netwerk (Fiber-to-the-Home).

In de minstbevolkte gebieden zal Proximus zijn diensten aanbieden aan ongeveer 600.000 gezinnen via het Hybrid Fiber Coax-netwerk (HFC) van Orange Belgium, waardoor het zijn gigabitdekking kan uitbreiden tot heel Wallonië.

Dit streven naar complementariteit vermijdt dat er onnodig werven moeten worden geopend. Het maakt ook een snellere uitrol mogelijk, beperkt de overlast voor de omwonenden en garandeert een betere coördinatie van de werven met de lokale overheden en een betere kostenbeheersing, stuk voor stuk troeven om de digitale transitie in Wallonië te versnellen.

De ondertekening van deze MoU is het resultaat van de constructieve gesprekken van de voorbije maanden, volgend op de verklaringen van het BIPT en de BMA in oktober 2023 dat ze bereid waren om een mogelijke samenwerking tussen operatoren te onderzoeken.

De modaliteiten voor de implementatie van deze MoU zullen vooraf worden besproken met de Belgische Mededingingsautoriteit en het BIPT.

Er zullen geen verdere details worden vrijgegeven tot de officiële ondertekening van een samenwerkingsakkoord, dat op zijn vroegst in het vierde kwartaal van dit jaar wordt verwacht.

Xavier Pichon, Chief Executive Officer van Orange Belgium: “Leiderschap in netwerkinfrastructuur is een van de belangrijkste pijlers van onze "Lead the Future"-strategie". Ons eigen HFC-netwerk, aangevuld met onze akkoorden met Wyre, biedt vandaag al 1 Gbps-toegang in het hele land. We zijn erg blij met de ondertekening van dit voorakkoord met Proximus, dat een groter aantal Waalse gezinnen en bedrijven toegang zal bieden tot gigabitnetwerken en een gedisciplineerde, geoptimaliseerde en verantwoordelijke uitrol van FTTH zal mogelijk maken om wegenwerken en overlast voor de klanten tot een minimum te beperken.”

Jan Van Acoleyen, CEO ad interim van Proximus: “Samenwerking tussen operatoren is een krachtige hefboom om de digitalisering in België te versnellen en uit te breiden. Het is een win-winsituatie voor iedereen: burgers, bedrijven en operatoren. De MoU tussen Proximus en Orange Belgium voor Wallonië kadert in dezelfde toekomstige samenwerkingsdynamiek zoals die door de operatoren in Vlaanderen wordt nagestreefd. Deze aanpak laat ons toe onze investeringen te optimaliseren, maar bovendien ook om gigabitconnectiviteit toegankelijker en duurzamer te maken voor onze klanten. We zullen de constructieve onderhandelingen tussen operatoren voortzetten, steeds in nauwe samenwerking met de mededingingsautoriteiten, om deze ambitie in het belang van het hele land waar te maken.”

