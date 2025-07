El informe de prueba de reservas de Bitget de julio muestra un aumento del 45 % en las tenencias de Bitcoin (BTC) por parte de los usuarios

VICTORIA, Seychelles, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa de intercambio de criptomonedas y Web3 líder en el mundo, ha publicado sus últimos datos de prueba de reservas (PoR) y revelan un marcado aumento en los Bitcoin en manos de los usuarios, ya que los saldos de BTC aumentaron más del 45 % mes a mes en julio. Esto marca el mayor crecimiento entre todos los activos principales rastreados en la plataforma.

Según las cifras públicas de publicadas de la PoR, los BTC en poder de los usuarios aumentaron de 6.594 BTC en junio a 9.531 BTC en julio. Las tenencias de USDT también experimentaron un aumento notable del 21 %, al pasar de aproximadamente 1.610 millones a casi 1.950 millones. Los saldos de ETH aumentaron un 31 % mes a mes, de 148.754 ETH a 195.466 ETH, mientras que las tenencias de USDC aumentaron un 14 %.

El aumento sustancial en las tenencias de activos por parte de los usuarios es consecuencia de los esfuerzos constantes en todo el sector para promover prácticas de reserva transparentes. Bitget continúa publicando datos de reservas en tiempo real a través de la infraestructura de Merkle Tree y herramientas de verificación de código abierto. Al 23 de julio, la plataforma mantiene un ratio de reserva de más del 200 % en los principales activos, el doble del índice de referencia del sector del 100 %.

"Este aumento en los activos de los usuarios en la plataforma, en especial de Bitcoin, refleja una tendencia más amplia en el comportamiento de los usuarios, en la que los operadores y las instituciones tienden a preferir cada vez más las negociaciones que permiten la verificación independiente de activos", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Nuestra prioridad siempre será mantener a Bitget como una de las plataformas más grandes y seguras para operar con criptomonedas", añadió.

El crecimiento de la PoR en julio también se corresponde con una mejor sensación sobre el mercado y un mayor interés institucional en los activos digitales, en especial después de la reciente estabilización del precio de Bitcoin por encima del umbral de los 110.000 dólares.

La metodología PoR de Bitget incluye expectativas mensuales y actualizaciones diarias de los saldos de activos, comparados con los pasivos a través de pruebas criptográficas auditables públicamente. La transparencia de las reservas de la plataforma sigue siendo un diferenciador clave a medida que los reguladores mundiales intensifican las demandas de responsabilidad de los intercambios centralizados.

Para julio, todas las cifras de reservas superan la marca del 100 % en BTC, ETH, USDT y USDC, y la bolsa sigue siendo una de las pocas plataformas de primer nivel que publica continuamente instantáneas en tiempo real para que los usuarios las revisen. Esta transparencia constante es cada vez más valorada por los usuarios minoristas e institucionales que buscan protegerse contra la mala gestión o prácticas poco transparentes en los balances.

Para obtener más información sobre la Prueba de Reservas (PoR), visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. La bolsa Bitget brinda sus servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece comercio multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 aplicaciones descentralizadas (DApps), con intercambios avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón mundial de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) y İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad considerable. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere la inversión principal. Es conveniente buscar siempre orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta responsabilidad alguna por posibles pérdidas sufridas. Nada del contenido de este documento debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de uso .