Bitget 七月儲備金證明報吿顯示比特幣用户持有量增加 45%

維多利亞，塞舌爾, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界領先的加密貨幣交易所暨 Web3 公司 Bitget 公布了其最新儲備金證明 (Proof-of-Reserves, PoR)；數據顯示該交易所用户持有的比特幣數量大幅上升，7 月份 BTC 餘額環比飆升超過 45%。 這標誌著平台上所有主要資產中最強勁的增長。

根據已公布的儲備金證明公開數據，該平台用户持有的比特幣由 6 月份的 6,594 枚 BTC 增長到 7 月份的 9,531 枚 BTC。 USDT 持有量也呈現顯著增長態勢，增長率達 21%，持有量從約 16.1 億枚攀升至近 19.5 億枚。 ETH 餘額環比增長 31%，持有量從 148,754 枚增長至 195,466 枚，而 USDC 的持有量則增長了 14%。

用户資產持有量的大幅增長，正是行業內持續推動透明儲備金實踐的結果。 Bitget 持續透過雜湊樹基礎設施及開源驗證工具，發布其儲備金的實時數據。 截至 7 月 23 日，該平台主要資產的儲備金率超過 200%，是行業標準儲備金率 (100%) 的兩倍之多。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen説：「平台上用户資產的大幅增長，尤其是比特幣資產的增長，顯示了用户行為的一個大趨勢，允許獨立資產驗證的交易所更受交易者和機構歡迎。」 她還補充説：「我們的首要任務將始終是保持 Bitget 的地位，繼續成為數一數二最大及最安全的加密貨幣交易平台。」

7 月份儲備金證明的增長，反映市場情緒的改善和機構對數字資產興趣的增長，這一點在比特幣價格近期穩定在 11 萬美元以上之後尤其突出。

Bitget 儲備金證明方法包括資產餘額月度快照和每日更新，並透過可公開審計的加密證明與負債相匹配。 隨着全球監管機構不斷提高對中心化交易所的問責要求，該平台的儲備金透明度仍是一個關鍵的差異化優勢。

七月份，BTC、ETH、USDT 和 USDC 的所有儲備金率數據均已超過 100%，此外，該交易所還是少數幾個持續發布實時快照供用户查看的頂級平台之一。 這種持續的透明度愈來愈受到散户和機構交易者的重視，他們都在尋求防範管理不善或資產負債表不透明行為的保障。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet，此前名為 BitKeep，是一款領先的非託管加密貨幣銀包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該銀包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接接入 20,000 多個 DApp，在單一平台內集成了高級兌換功能與市場洞察工具。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

依據其全球影響力策略，Bitget 亦與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，計劃在 2027 年為 110 萬人提供區塊鏈教育支持。 而在賽車界，Bitget 則是世界上最刺激的賽車錦標賽之一——MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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