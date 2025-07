COFICERT : ORGANISATION D’UNE CÉRÉMONIE INTERNATIONALE DE REMISE DE CERTIFICATS DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE AU SEIN DE EURONEXT

ORGANISATION D’UNE CÉRÉMONIE INTERNATIONALE DE REMISE DE CERTIFICATS

DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE AU SEIN DE EURONEXT

COFICERT a organisé ce mardi 25 juin, conjointement avec l’IGSF, une cérémonie officielle de remise de certificats de conformité financière et extra-financière au siège d’Euronext, à la Bourse de Paris.

Cet évènement a réuni plusieurs délégations représentant une quinzaine de pays, composées d’institutions reconnues pour leur engagement en matière de conformité et de finance responsable. À cette occasion, plusieurs organisations se sont vu remettre des certificats de conformité selon des Normes internationales de référence, notamment la Norme MSI 20000® (dédiée à la gouvernance et la qualité financière) et la Norme AML 30001® (AML/CFT version 2025) (dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme). Il a également été question de la Norme ISO 37001® (dédiée à la lutte contre la corruption) et de la Norme ESG 1000® (dédiée à la gouvernance et la qualité extra-financière).

La cérémonie s’est déroulée en présence de Véronique de la Bachelerie, Présidente de l’IGSF, de Jérôme Gacoin, Président de COFICERT, et de Souheil Skander, Directeur Général de COFICERT. L’évènement a également rassemblé des représentants de la Commission européenne, de la Banque mondiale, de l’OCDE, ainsi que du EU Global Facility on AML/CFT, témoignant de l’importance accordée aux certifications à ces normes et à la coopération internationale entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient sur ces domaines. Cette convergence autour d’un cadre normatif commun, illustre la volonté partagée d’instaurer une plus grande transparence, ainsi qu’un langage normé, catalyseur d’une conformité universelle.

Les entreprises certifiées lors de cette cérémonie sont de tailles significatives et issues de secteurs stratégiques, à-même de créer le changement dans leur pays, voir leur région, et permettre une généralisation et un nivellement vers le haut des bonnes pratiques, tendant vers une meilleure intégrité du système financier. A noter que les entreprises ayant fait le déplacement à Paris, appartiennent à un cercle d’acteurs financiers et économiques majeurs du continent africain. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale étaient représentées par la BSIC et NSIA Banque (Bénin, Guinée, Togo, Sénégal) et BGFIBank Group (Côte d’Ivoire, Gabon, Cameroun, RDC) qui occupent des places de référence à l’échelle régionale. En Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc et l’Egypte étaient bien représentés, avec notamment des institutions de premier plan, telles que : Banque de Tunisie, Tunisie Leasing & Factoring, Tunisie Valeurs, Hannibal Lease, BSB Toyota, Attawfiq Microfinance et Alamana Microfinance. La diversité de ces profils illustre la vocation inclusive et structurante de la norme MSI 20000®, fédérant les acteurs porteurs de transformation à l’échelle régionale et de conformité à l’échelle internationale.

L’organisation autour de cet évènement, les délégations officielles et organisations internationales présentent, témoignent de l’importance croissante accordée à la conformité, tant financière qu’extra-financière, comme pilier de performance et de responsabilité, et par là-même de valorisation.

Mme Véronique de la Bachelerie, Présidente de l’IGSF, a souligné que : « Les certifications financières et extra-financières normées par l’IGSF et ISO, sont une garantie de confiance dans la pérennité financière de l’entreprise (MSI 20000), une garantie de confiance dans la qualité de sa gouvernance et de ses politiques de gestion des risques en matière de criminalité financière avec la lutte contre le blanchiment et le terrorisme (AML 30001), la lutte contre la corruption (ISO 37001), et enfin une garantie de confiance dans sa capacité à faire face à tous les enjeux environnementaux et sociaux via la qualité de sa gouvernance extra-financière, et donc plus globalement la pérennité de l’entreprise, c’est l’apport de l’ESG1000, en faveur d’une finance durable».

M. Jérôme Gacoin, Président de COFICERT, a déclaré que : « Nous venons de vivre un moment à la fois symbolique et fondateur. Symbolique, car l’adoption de ces normes incarne l’engagement d’entreprises et d’institutions à se conformer à des standards exigeants, reconnus internationalement. Fondateur, car il s’inscrit dans une dynamique de confiance, de transparence et de responsabilité, à l’échelle européenne et mondiale. De plus, la Bourse de Paris, au carrefour des marchés et de l’investissement, reflète parfaitement la mission de COFICERT : élever la rigueur, sécuriser les relations économiques et valoriser les organisations engagées ».

M. Souheil Skander, Directeur Général COFICERT, a précisé que : « Les entreprises certifiées aux normes MSI 20000, ISO 37001 et AML 30001, ont su transformer la contrainte, en opportunité et levier incontestable d’attractivité et de valorisation. En effet, les certifications se dressent aujourd’hui comme de véritables repères ; particulièrement observées et appréciées, elles offrent un avantage concurrentiel et de différenciation indéniable, et forcent à la sélection, en contribuant à un écrémage qualitatif. Ces certifications sont devenues des outils de garantie, d’opportunités et de synergies, pour le développement des activités », précise.

L’IGSF (International Group for Sustainability Finance) est une ONG à but non lucratif, basée au Luxembourg, dont les activités ont pour objectif de canaliser et d’organiser les efforts internationaux en matière de normalisation financière et extra-financière. L’IGSF, en tant qu’entité de normalisation, œuvre principalement sur deux volets : d’une part, l’organisation technique des normes en matière de gouvernance financière et extra-financière et, d’autre part, la diffusion des normes et des bonnes pratiques en général. Les thématiques couvertes au sein de l’IGSF traitent notamment des enjeux en matière de gouvernance financière, de lutte contre la criminalité financière ou encore de responsabilité sociétale des entreprises ou organisations de tout type.



COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 50 pays sur 3 continents. L’organisme COFICERT est compétent en matière de gouvernance, de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la gouvernance extra-financière (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML 30001) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).





