Justering af forventning til resultat af primær drift før værdireguleringer samt opskrivning af ejendommenes dagsværdi.

Ved offentliggørelse af årsrapporten for 2024 den 10. marts 2025, meddelte Selskabet, at den positive udvikling i Selskabets udlejningsaktiviteter havde udviklet sig stabilt igennem de seneste år. Dette har også været tilfældet i 1. halvår 2025, hvor det er lykkedes at indgå en række lejeaftaler i blandt andet Ringager 2 – 4 i Brøndby tidligere end forventet, og som derfor har en positiv indflydelse på årets resultat før værdireguleringer. Samtidig har udlejningsgraden i Selskabets boligejendom på Baltorpvej været højere end forventet, og den nærmer sig nu en udlejningsgrad på 100%. Selskabet forventer at boligejendommen kan opretholde en udlejningsgrad i dette niveau resten af regnskabsåret 2025.

Herudover forventes Selskabets ejendoms- og administrationsomkostninger at blive realiseret på et lavere niveau end budgetteret.

Ved offentliggørelse af Selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2025, fastholdt Selskabet, at der for regnskabsåret 2025 kunne forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 68 mio. kr. Selskabet forventer nu, med udgangspunkt i ovenstående, et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 71 mio. kr.

Ligeledes har den højere udlejningsgrad i boligejendommen på Baltorpvej i Ballerup en positiv effekt på ejendomsværdien, og denne medfører, sammen med øvrige – mindre væsentlige – reguleringer på tværs i porteføljen, en samlet positiv effekt på ejendomsværdierne. Selskabets ledelse har derfor besluttet at opskrive ejendommenes dagsværdi med netto 8,9 mio. kr. pr. 30. juni 2025 (1. kvartal 2025: 2,6 mio. kr.; år-til-dato: 11,5 mio. kr.).

Dagsværdien af den samlede ejendomsportefølje udgør herefter 1.619,8 mio. kr. (ultimo 2024: 1.600,4 mio. kr.). Værdistigningen på 19,4 mio. kr. sammensættes af dagsværdireguleringer for 11,5 mio. kr. og forbedringsarbejder på porteføljen for 7,9 mio. kr.

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen fastholdes på 6,4% (ultimo 2024: 6,4%).

Delårsrapport for 1. halvår udsendes den 21. august i henhold til den udmeldte finanskalender for 2025.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

Tlf. 40 10 28 76

Vedhæftet fil