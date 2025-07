Bombardier livre un premier avion d’affaires Challenger 3500 au Costa Rica

La livraison souligne la présence croissante et le succès de Bombardier en Amérique centrale

L’avion Challenger 3500 est parfaitement adapté au marché d’Amérique centrale, offrant l’équilibre idéal de distance franchissable, d’efficacité et de polyvalence pour relier des villes clés de la région





MONTRÉAL, 25 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la livraison de son premier avion d’affaires Challenger 3500 au Costa Rica, ce qui pose un important jalon pour l’entreprise en Amérique centrale. Avec une plateforme constamment en tête du segment des superintermédiaires depuis plus de vingt ans, l’avion Challenger 3500 offre la combinaison ultime de performance, de confort et de fiabilité aux clients du monde entier.

« Grâce à sa grande fiabilité, à sa cabine moderne et à ses performances exceptionnelles sur piste, l’avion Challenger 3500 s’est rapidement établi comme avion de choix pour les clients du monde entier, ainsi qu’en Amérique centrale », a déclaré Michael Anckner, vice-président, Ventes mondiales d’avions d’occasion, Flotte, Défense et Amérique latine. « L’avion Challenger 3500 a fait ses preuves en brillant sur tous les plans et en honorant la promesse de Bombardier de porter l’expérience passagers à de nouveaux sommets. Cette livraison marque une importante étape de croissance pour notre flotte en Amérique centrale et témoigne clairement de la confiance des clients de la région à l’égard de Bombardier. »

Avec sa combinaison impressionnante de distance franchissable et de vitesse, l’avion Challenger 3500 permet une connectivité fluide entre des capitales clés d’Amérique centrale et de grandes villes des Amériques. De San José, les exploitants peuvent atteindre efficacement des destinations comme Los Angeles, New York, Santiago et Buenos Aires – ce qui démontre la capacité remarquable de cet avion en fait de voyages régionaux et long-courriers. Cette première livraison au Costa Rica souligne particulièrement l’aptitude de l’avion à relier des plaques tournantes d’affaires et d’agrément essentielles. Depuis son lancement en 2022, l’avion Challenger 3500 est rapidement devenu un choix privilégié des clients de Bombardier, digne héritier de la réussite de longue date de la gamme Challenger 300 en tant que jet superintermédiaire le plus livré dans le monde.

Entreprise présente à l’échelle mondiale, Bombardier est bien établie au Costa Rica depuis 2015, employant plus de 100 personnes pour soutenir ses services des finances et de la facturation.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays.

Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com/fr.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 300 et Challenger 3500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

