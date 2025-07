La Commission européenne approuve DARZALEX® (daratumumab) comme premier traitement autorisé pour les patients présentant un myélome multiple indolent à haut risque

Cette approbation historique repose sur les résultats de l’étude de la Phase 3 AQUILA, qui ont démontré qu’un traitement de durée fixe par daratumumab permettait de réduire significativement de 51 pour cent le risque de progression vers un myélome multiple actif ou de décès par rapport à une surveillance active1

Cette étape cruciale marque une avancée décisive dans le traitement précoce du myélome multiple, puisqu’il s’agit du premier traitement autorisé offrant un nouveau paradigme thérapeutique aux patients présentant une maladie indolente à haut risque2

Beerse, Belgique, 25 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, annonce ce jour que la Commission européenne (CE) a approuvé une nouvelle indication pour la formulation sous-cutanée (SC) de DARZALEX® (daratumumab) en monothérapie, destinée au traitement des patients adultes présentant un myélome multiple indolent (MMI) à haut risque d’évolution vers un myélome multiple.3 Le MMI est un stade intermédiaire asymptomatique du myélome multiple, caractérisé par la présence de cellules anormales détectables dans la moelle osseuse.2,4,5

« Jusqu’à présent, l’absence de traitements approuvés pour le myélome multiple indolent à haut risque limitait les options thérapeutiques des cliniciens à la simple surveillance, malgré des données indiquant que 50 pour cent de cette population de patients évoluait vers un myélome multiple actif dans les deux ans », a déclaré le Professeur Meletios A. Dimopoulos, Docteur en Médecine, École de Médecine de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes.* « L’approbation du daratumumab pourrait changer la donne. En intervenant plus tôt dans l’évolution de la maladie, nous avons une occasion unique de retarder ou d’empêcher l’apparition des symptômes, de réduire le nombre de lésions irréversibles au niveau des organes cibles et d’améliorer les résultats pour les patients. »

« Cette nouvelle indication pour le daratumumab par voie SC constitue une avancée prometteuse dans la prise en charge d’un besoin clinique non satisfait depuis longtemps chez les patients présentant un myélome multiple indolent à haut risque. Il s’agit du premier traitement approuvé pour cette population de patients », a déclaré Ester in ’t Groen, Responsable du Domaine Thérapeutique Hématologie pour la Région EMEA, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Cela signifie que les patients éligibles n’ont plus à vivre dans l’incertitude ou la crainte d’attendre que la maladie évolue sans traitement actif, mais ont désormais la possibilité d’intercepter la maladie grâce à une intervention thérapeutique. »

L’étude de la Phase 3 AQUILA ( NCT03301220 ) est la plus grande étude randomisée menée auprès d’une population bien définie de patients présentant un MMI à haut risque. Elle vise à évaluer l’efficacité et l’innocuité du daratumumab par voie SC en monothérapie pendant une durée fixe (n = 194) par rapport à une surveillance active (n = 196).1 Avec un suivi médian de 65,2 mois (intervalle : 0–76,6), les patients ayant reçu du daratumumab par voie SC ont présenté une amélioration statistiquement significative en matière de survie sans progression (SSP ; définie comme la progression vers un myélome multiple actif, selon les critères d’évaluation du myélome multiple de l’International Myeloma Working Group [SLiM-CRAB], ou la survenue du décès) par rapport aux patients ayant fait l’objet d’une surveillance active ; 63,1 pour cent dans le bras daratumumab, contre 40,8 pour cent dans le bras de surveillance active, étaient toujours en vie et n’avaient pas présenté de progression de la maladie à 60 mois (rapport de risque [RR] : 0,49 ; intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent : 0,36–0,67 ; p < 0,001).1 Parmi les patients classés rétrospectivement comme présentant un MMI à haut risque, selon les critères 2018 actualisés de la Mayo Clinic (20/02/20), la SSP médiane n’a pas été atteinte dans le bras daratumumab et était de 22,1 mois dans le bras de surveillance active (RR : 0,36 ; IC à 95 pour cent, 0,23–0,58).1 La survie globale a également été prolongée avec le daratumumab par voie SC, et des taux de survie à 5 ans de 93,0 pour cent contre 86,9 pour cent pour le bras de surveillance active ont été observés (RR : 0,52 ; IC à 95 pour cent, 0,27–0,98).1

De outre, chez les patients traités par daratumumab par voie SC, un taux de réponse globale plus élevé, de 63,4 pour cent, contre 2,0 pour cent a été observé pour le bras ayant fait l’objet d’une surveillance active (p < 0,001).1 Le délai médian avant le traitement de première ligne pour le myélome multiple n’a pas été atteint pour les patients traités par daratumumab par voie SC, et était de 50,2 mois pour le bras ayant fait l’objet d’une surveillance active (RR : 0,46 ; IC à 95 pour cent : 0,33–0,62 ; valeur de p nominale < 0,0001).1,6

Le daratumumab a démontré un profil de sécurité conforme aux études précédentes portant sur le daratumumab dans d’autres indications, avec un faible taux d’arrêt du traitement en raison d’effets indésirables apparus sous traitement (EIAT).1 Des EIAT de Grade 3/4 sont survenus chez 40,4 pour cent des patients traités par daratumumab par voie SC et 30,1 pour cent des patients ayant fait l’objet d’une surveillance active.1 L’EIAT de Grade 3/4 le plus fréquent (≥ 5 pour cent dans les deux groupes) était l’hypertension (5,7 pour cent contre 4,6 pour cent, respectivement).1 La fréquence des EIAT ayant entraîné l’arrêt du daratumumab par voie SC était faible (5,7 pour cent), tout comme l’incidence des EIAT d’issue fatale dans les deux groupes (1,0 pour cent contre 2,0 pour cent, respectivement).1.

« Jusqu’à présent, il n’existait aucun traitement approuvé pour les patients présentant un myélome multiple indolent à haut risque », a déclaré Jordan Schecter, Docteur en Médecine, Vice-Président, Responsable du Domaine Pathologique du Myélome Multiple, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Grâce à l’autorisation accordée aujourd’hui, Johnson & Johnson dispose d’un traitement innovant pour chaque stade de la maladie. Nous pouvons désormais proposer aux médecins et aux patients un traitement précoce de la maladie avec le daratumumab, ce qui permet de retarder considérablement la progression de la maladie et le recours à un traitement plus intensif et continu, tout en prolongeant la survie globale. Nous restons fidèles à notre mission : lutter contre le cancer. »

À propos de l’étude AQUILA

L’étude AQUILA ( NCT03301220 ) est une étude de la Phase 3 randomisée et multicentrique visant à évaluer le daratumumab administré par voie SC par rapport à une surveillance active chez des patients (n = 390) présentant un myélome multiple indolent à haut risque.7 Le critère d’évaluation principal est la survie sans progression et les critères d’évaluation secondaires comprennent le délai avant progression, le taux de réponse globale et la survie globale.7 Les patients inclus dans l’étude ont reçu un diagnostic de MMI au cours des cinq dernières années, et ceux ayant déjà été préalablement exposés à des traitements autorisés ou expérimentaux pour le traitement du MMI ou du myélome multiple n’ont pas été inclus.7

À propos du Myélome Multiple Indolent

Le MMI est un stade intermédiaire asymptomatique du myélome multiple, caractérisé par la présence de cellules anormales détectables dans la moelle osseuse.2,8 Les patients présentant un MMI ont tendance à ne pas présenter de signes ou symptômes généralement associés au myélome actif, comme les douleurs osseuses, les fractures osseuses, les problèmes rénaux ou l’anémie. Néanmoins, la présence de plasmocytes anormaux peut entraîner un début et une progression silencieuse des lésions organiques.1,9 Environ 15 pour cent de tous les cas de myélome multiple nouvellement diagnostiqués sont classés comme MMI, et la moitié des personnes diagnostiquées présentant un MMI à haut risque évolueront vers un myélome multiple actif dans les deux ans.10

À propos du Myélome Multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang actuellement incurable qui touche un type de globules blancs appelés « plasmocytes », que l’on trouve dans la moelle osseuse.11,12 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes cancéreux poursuivent leur prolifération, s’accumulent dans l’organisme et supplantent les cellules sanguines normales, tout en provoquant souvent une destruction osseuse et d’autres complications graves.11,12 Dans l’Union européenne, on estime que plus de 35 000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022, et que plus de 22 700 patients en sont décédés.13 Les patients présentant un myélome multiple expérimentent des rechutes de plus en plus fréquentes avec chaque ligne de traitement, alors que les rémissions deviennent progressivement plus courtes.14,15,16 Si certains patients atteints d’un myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des signes et symptômes fréquents de la maladie, pouvant inclure des fractures ou douleurs osseuses, un faible taux de globules rouges, une fatigue, des taux de calcium élevés, des infections ou une atteinte rénale.17

À propos du Daratumumab et du Daratumumab par voie SC

Johnson & Johnson s’est engagé à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients présentant un myélome multiple dans tous les aspects de la maladie.

En août 2012 , Janssen Biotech, Inc., une société Johnson & Johnson, et Genmab A/S ont conclu un accord mondial accordant à Johnson & Johnson une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu une thérapie fondamentale dans le traitement du myélome multiple et a été utilisé dans le traitement de plus de 618 000 patients dans le monde entier.18 Le daratumumab est le seul anticorps dirigé contre le CD38 dont l’administration par voie sous-cutanée est autorisée pour traiter les patients présentant un myélome multiple.19 Le daratumumab par voie SC est coformulé avec de l’hyaluronidase humaine recombinante PH20 (rHuPH20), la technologie d’administration de médicaments ENHANZE® de Halozyme.19

Le CD38 est une protéine de surface présente en grand nombre sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie.19 Le daratumumab se lie à CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, entraînant la mort des cellules du myélome.19 Le daratumumab peut également avoir un effet sur les cellules normales.19 Les données issues de dix essais cliniques de la Phase 3, tant en première ligne qu’en rechute, ont révélé que les schémas thérapeutiques à base de daratumumab entraînaient une amélioration significative de la survie sans progression et/ou de la survie globale.20,21,22,23,24,25,26,27,28

Pour en savoir plus sur le daratumumab, veuillez consulter le Résumé des caractéristiques du produit à l’adresse : https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1101.htm .

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise dans le domaine de la médecine innovante et des technologies médicales, nous sommes les plus à même d’apporter des innovations à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui pour faire advenir les avancées de demain et avoir un impact majeur sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.innovativemedicine.jnj.com/emea . Suivez-nous sur www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. et Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et relatives au développement du produit, aux bénéfices potentiels et à l’impact thérapeutique du daratumumab. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus venaient à se présenter, les conséquences réelles pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les incertitudes et enjeux inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les évolutions juridiques et réglementaires applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Vous trouverez une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le tout dernier rapport annuel de Johnson & Johnson déposé sous formulaire 10-K, notamment dans les sections intitulées « Mises en garde relatives aux déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque », ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson déposés sous formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne aux adresses suivantes : http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de la publication de nouvelles informations ou de futurs événements ou développements.

* Le Professeur Meletios A. Dimopoulos, Docteur en Médecine, École de Médecine de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, a fourni des services de consultation, de conseil et de conférence à Johnson & Johnson ; il n’a pas été rémunéré pour un quelconque travail auprès des médias.

CP-529642

Juillet 2025