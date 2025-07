Bitget KCGI 2025 esquenta com o início da batalha de equipes: comunidades se unem, rivalidades se inflamam

VICTORIA, Seychelles, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, deu início à próxima fase da sua competição King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025 , marcando hoje o início oficial da Batalha de Equipes. Com um grandioso prêmio promocional de 6.000.000 USDT e prêmios exclusivos que vão desde ingressos VIP da LALIGA a passes de acesso ao MotoGP, a Batalha de Equipes marca o início de um eletrizante confronto entre comunidades. A Batalha de Equipes ocorrerá de 24 de julho a 12 de agosto.

De 14 a 23 de julho, traders do mundo todo formaram alianças, unindo comunidades regionais e apoiando capitães em preparação para a temporada mais competitiva da KCGI até agora. Seja você um trader experiente, um líder de equipe orientado para a estratégia ou uma estrela em ascensão no mundo das criptomoedas, a KCGI 2025 é a plataforma definitiva para mostrar suas habilidades de negociação e sinergia de equipe.

“A Batalha de Equipes dá vida ao espírito de colaboração global da KCGI”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. "À medida que os traders apoiam os capitães e competem além das fronteiras, o torneio de negociação se une celebrando o poder da comunidade, o pensamento estratégico e o crescimento de longo prazo da Web3.”

Mais de 1.300 equipes já participaram do torneio, e as inscrições continuam abertas até 9 de agosto para as equipes que ainda trabalham para atingir o requisito mínimo de 10 membros. A Bitget continua incentivando os usuários a formar equipes diversificadas e dinâmicas. Para se qualificar para uma parte do prêmio total de 3.000.000 USDT da batalha em equipe, as equipes devem ter pelo menos 10 membros e atingir um volume de trading combinado de 30.000 USDT. O prêmio inclui:

1,2 milhão USDT para equipes de alto desempenho por PnL

para equipes de alto desempenho por PnL 1,2 milhão USDT para as principais equipes regionais por ROI

para as principais equipes regionais por ROI 300 mil USDT cada, para classificações individuais de PnL e ROI



Os capitães de equipe também desfrutam de vantagens exclusivas, incluindo cartões de redefinição de ROI, reconhecimento dedicado e até 10% de recompensas da equipe se levarem seus esquadrões à vitória. Para estimular ainda mais os capitães de equipe, a Bitget lançou um Prêmio de Líder de Equipe, alocando um total de 100.000 USDT em BGB para recompensar os primeiros 200 capitães cujas equipes atenderem aos critérios de elegibilidade. Este incentivo pioneiro reconhece a liderança e a iniciativa dos capitães que mobilizam suas comunidades de forma rápida e eficaz.

O torneio deste ano enfatiza a colaboração, o planejamento estratégico e a unidade baseada na região, tornando-o um playground ideal para os traders aproveitarem os pontos fortes uns dos outros. Equipes diversas podem combinar estilos diferentes — de especialistas em alta frequência a visionários de longo prazo — criando um ambiente onde a inteligência coletiva vence.

Com as tabelas de classificação ao vivo em breve, todas as negociações contam. À medida que comunidades competem nas regiões da APAC, LATAM, MENA, Europa e além, rivalidades amigáveis vão se formando, e os canais sociais se animam com gritos de batalha. O impulso da tabela de classificação é projetado para inspirar o espírito competitivo e manter o público envolvido a cada reviravolta.

Para alimentar o entusiasmo, a Bitget destacará conquistas marcantes e equipes de destaque em seus canais de marketing globais, trazendo atenção merecida para os artistas emergentes.

Junte-se à ação e acompanhe o torneio ao vivo acessando a página oficial da KCGI da Bitget.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

