Bitget KCGI 2025 团队赛激情开幕：社群云集，劲敌交锋

维多利亚，塞舌尔, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 所举办的 2025 年 King’s Cup 全球邀请赛 (KCGI) 现已步入下一阶段——团队赛正式启动。 团队赛火热开启，激情四溢的社区对决即将引爆！总奖池高达 600 万 USDT，丰富奖品包括 LALIGA VIP 球票、MotoGP 通行证等专属豪礼，等您来赢取。 团队赛将于 7 月 24 日至 8 月 12 日期间上演。

7 月 14 日至 7 月 23 日，全球交易者纷纷组建联盟，凝聚各地社区力量，集结在队长麾下，积极备战 KCGI 有史以来最激烈的一个赛季。 无论您是经验丰富的交易高手、擅长谋略的团队领导者，还是加密圈冉冉升起的新星，KCGI 2025 都是您展示交易实力与团队协作能力的终极舞台。

“团队赛真正展现了 KCGI 所倡导的全球协作精神。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “随着交易者集结队长麾下，跨越国界展开激烈角逐，这场交易盛会不仅彰显了社区的凝聚力和战略智慧，也推动了 Web3 的长期发展。”

目前已有超过 1,300 支队伍报名参赛，尚未满足 10 人组队门槛的团队仍可在 8 月 9 日前继续注册参赛。 Bitget 持续鼓励用户组建多元且充满活力的战队。 若要获得瓜分 300 万 USDT团队赛奖金池的资格，团队必须至少拥有 10 名队员，且累计交易量达到 3 万 USDT。 奖金池包括：

120 万 USDT ，用于奖励盈亏表现 (PnL) 最优秀的团队

，用于奖励盈亏表现 (PnL) 最优秀的团队 120 万 USDT ，用于奖励投资回报率 (ROI) 名列前茅的区域团队

，用于奖励投资回报率 (ROI) 名列前茅的区域团队 30 万 USDT，分别用于奖励个人盈亏表现和投资回报率排名中的优胜者



团队队长还可享专属福利，包括投资回报率重置卡、专属荣誉，以及带领团队获胜后最高可获得团队奖励 10% 的分成。 为了进一步激励团队队长，Bitget 还推出了团队领导者奖，总计发放价值 10 万 USDT 的 BGB 代币，以此奖励前 200 支符合资格的队伍的队长。 这一先行者激励机制旨在表彰那些能快速高效地动员社区、展现出卓越领导力与积极主动精神的队长。

今年的赛事强调协作、战略规划与区域团结，成为交易者互相借力、发挥优势的理想舞台。 多元化的团队能够融合不同风格——从高频交易专家到长期策略制定者，营造出以集体智慧取胜的良好环境。

实时排行榜即将上线，每笔交易都至关重要。 随着亚太、拉美、中东和北非、欧洲等地区的社区展开激烈角逐，友谊赛氛围日益浓厚，社交平台也被阵阵呐喊声激情点燃。 排行榜的实时变动旨在激发竞技热情，让观众在每一次排名波动中持续关注，全情投入。

为营造火爆的赛事氛围，Bitget 将通过全球营销渠道重点展示重要里程碑和表现突出的团队，助力杰出表现者赢得应有的赞誉。

立即参与这场盛事，并通过 Bitget 的官方 KCGI 页面实时关注赛事进程。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67836a19-152b-41da-a3a8-e2d58d174632