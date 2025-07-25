隊制競賽正式開始，為 Bitget KCGI 2025 拉開序幕：社群團結，競爭激烈

維多利亞，塞舌爾, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 已啟動其2025 年國王盃全球邀請賽 (King’s Cup Global Invitational，KCGI) 的下一階段，隊制競賽今天正式開始。 隊制競賽設有高達 600 萬 USDT 的推廣池，以及 LALIGA VIP 門票和 MotoGP 通行證等獨家獎品，為激動人心的社群對決拉開序幕。 隊制競賽於 7 月 24 日至 8 月 12 日舉行。

7 月 14 日至 23 日期間，全球結盟的交易者團結區域社群，齊集在隊長身後，為 KCGI 至今為止競爭最激烈的賽季做準備。 無論是經驗豐富的交易者、策略驅動型團隊領導者，或是加密貨幣領域的明日之星，KCGI 2025 都是充分展示交易技能和團隊協作能力的終極平台。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「隊制競賽將 KCGI 的全球合作精神活現眼前。 隨著交易者們團結在隊長身後並跨越國界互相競爭，這場交易大賽讓大家一起頌揚社群力量、策略思維和 Web3 的長期發展。」

目前已有逾 1,300 隊參加比賽，對於仍在努力找齊 10 名隊員以滿足最低要求的隊伍，報名截止日期為 8 月 9 日。 Bitget 持續鼓勵用戶組成充滿活力的多元化小隊。 要獲得分享提供 300 萬 USDT 的隊制競賽獎金池的資格，團隊必須至少有 10 名隊員，並且總交易量達到 3 萬 USDT。 獎金池包括：

以盈虧 (PnL) 計算，為表現最佳的團隊提供 120 萬 USDT

以投資回報率 (ROI) 計算，為頂級區域團隊提供 120 萬 USDT

以盈虧與投資回報率計算，為名列前茅的人士每人提供 30 萬 USDT



隊長還可享有專屬福利，包括投資回報率重置卡、專門的認可，以及帶領小隊取得勝利時可獲得高達 10% 的團隊獎勵。為了進一步激勵各位隊長，Bitget 推出了隊長大獎 (Team Leader Award) ，共分配等值 10 萬 USDT 的 BGB，獎勵其團隊符合資格的前 200 名隊長。 這項先行者激勵措施旨在表彰那些迅速有效地動員社群的隊長的領導力和主動性。

今年的大賽強調合作、策略規劃和地區團結，因此成為交易者發揮彼此優勢的理想平台。 多元化的團隊可以結合不同風格，包括高頻交易專家及具有長遠眼光的高手，打造一個集體智慧獲勝的環境。

即時排行榜即將上線，每筆交易都很重要。 隨著亞太地區、拉丁美洲地區、中東和北非地區、歐洲及其他地區的社群展開角逐，大家形成友好的競爭氣氛，為競賽助威打氣的內容亦在社交渠道隨處可見。 排行榜的聲勢旨在激發競爭精神，並讓觀眾全情投入，關注每個轉捩點。

為了引起轟動，Bitget 將在其全球營銷渠道中重點介紹里程碑成就和傑出團隊，讓表現突破的參賽者獲得應有人氣。

透過 Bitget 的官方 KCGI 頁面，即可參與活動並關注大賽直播。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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