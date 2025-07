Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier semestriel 06 2025

RESULTATS DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

AU 30 JUIN 2025

Bois-Guillaume, le 25 juillet 2025

Un climat d’incertitudes qui freine la reprise économique

Face aux conflits géopolitiques qui perdurent et à la guerre commerciale dont l’issue reste floue, l’économie mondiale a fait preuve de résistance malgré l’attentisme et le manque de confiance des acteurs économiques. En Europe, la volonté d’une autonomie stratégique renforcée, couplée à une politique monétaire désormais plus favorable, ouvre la voie à une trajectoire de croissance ascendante.

En France, la situation budgétaire a rendu atone la consommation, qu’elle soit publique ou privée. Le pays a bien bénéficié de la reprise économique de la zone €uro mais avec une croissance supérieure aux attentes. Malgré tout, certains secteurs, particulièrement exportateurs, sont mis sous tension par la versatilité de la politique économique américaine. Notre Caisse régionale reste pleinement mobilisée face à ces défis pour soutenir et accompagner l’ensemble de ses clients.

L’accompagnement de tous les projets au service du territoire





17.09 milliards d’encours de crédits (+0.1% sur un an)

Leader sur son territoire avec 31.3%* de parts de marché, le Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne les projets du territoire en ayant octroyé plus de 1 100 millions d’euros de nouveaux financements.

La reprise du marché immobilier, et la poursuite des investissements permettent à notre encours de crédit de progresser à 17.09 milliards d’euros, (+0.1%).

688 600 clients (+0.8% sur un an)

Grâce à la conquête de plus de 14 400 nouveaux clients particuliers et professionnels, le portefeuille clients du Crédit Agricole Normandie-Seine progresse de +0.8% à près de 688 600 clients.

Au 30 juin 2025, ce sont plus de 286 000 clients sociétaires qui adhèrent à nos valeurs, soit 42.6% de notre clientèle. Depuis le début de l’année, ils sont plus de 9 400 nouveaux clients sociétaires.

22.53 milliards d’encours d’épargne (+3% sur un an)

En progression de +3% sur un an, la collecte atteint un encours historique de plus de 22.53 milliards d’euros. La collecte bilan progresse de +0,4% et la collecte hors bilan de +9% sur 1 an. Notre part de marché collecte bilan reste stable à 28,4%* (+0,1pt en un an).

Les souscriptions assurance vie depuis le début d’année atteignent 395 millions d’euros. (+47% par rapport à 2024).

496 800 contrats d’assurance (+2% sur un an)

Le portefeuille d’assurances dommages s’établit à plus de 374 700 contrats (+2,2% sur un an) grâce à la commercialisation de plus de 26 400 nouveaux contrats en 2025.

Avec plus de 6 100 nouveaux contrats depuis le début de l’année, le portefeuille d’assurances aux personnes croît, de son côté, de +1.7% sur un an pour atteindre près de 122 100 contrats.



Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 25 juillet 2025 les comptes individuels et consolidés au 30 juin 2025.

Des fondamentaux solides, un contexte économique qui engage à la prudence

Base sociale





Le Produit Net Bancaire s’élève à 212M€, en hausse de 8.9M€ sur un an.

Bénéficiant d’un contexte de taux plus favorable, la Marge d’Intermédiation Globale progresse de +0.2M€ par rapport au S1 2024.

Retraitées des boni / mali des exercices précédents, les commissions progressent de +6.1%. Hors retraitements, elles s’élèvent à 90.5M€ (+7.6% vs S1 2024). Le PNB d’activité s’établit ainsi à 143.9M€ (+4.8%). Le PNB Fonds Propres et accessoires est également en progression de +3.4% pour atteindre 68.1M€.

Nos charges de fonctionnement nettes (hors intéressement) progressent de +3.8% par rapport à 2024 pour s’établir à 122.3M€. Elles sont le reflet de nos stratégies d’accélération de la digitalisation de nos parcours clients, et de rénovation de nos agences et sites.

Face au contexte économique et à la fragilité de certains secteurs d’activités, le niveau de défaillances des entreprises est reparti à la hausse, ce qui nous engage à être prudent. Notre coût du risque s’élève ainsi à -18.2M€, en progression de +6.4M€ sur la même période 2024.

Le taux de défaut en principal reste contenu à 1.44%.

Après enregistrement de la charge fiscale de -3M€, le résultat net social est stable à 57.3M€ (-4.5%) en comparaison au S1 2025.

Base consolidée





Le résultat net consolidé s’inscrit à 59,5M€ en hausse de 1,4% par rapport au 30/06/2024.

Les éléments qui font varier le résultat consolidé par rapport au résultat des comptes individuels sont les suivants :

- Produit net bancaire en hausse de 12,7M€, il traduit le résultat dynamique de notre politique d’investissement de nos fonds propres placés dans nos filiales consolidées.

- Charges de fonctionnement : traitement comptable des autres impôts et taxes qui diffère entre les normes Françaises (étalement) et les normes internationales (reconnaissance immédiate).

- Résultat net : annulation de la dotation de FRBG qui s’élève à 2M€ en normes Françaises, cette provision est déjà incorporée dans les fonds propres IFRS.

Chiffres clés

Données arrêtées au 30/06/2025

Endettement

Au 30 Juin 2025, les ressources clientèles représentent 47.6% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 31.2 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 5%.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,5 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 30 juin 2025, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 99,2€ en retrait de -1,58%% par rapport au 31 mars 2025.

Un ratio de liquidité significativement supérieur au minima réglementaire

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 118.94% pour une exigence réglementaire à 100 %.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

