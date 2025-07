VARSOVIE, Pologne, 25 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PZL Defence a été créée le 21 juillet 2025 et est actuellement en cours d’enregistrement. Le 24 juillet 2025, Unimot a signé, conjointement avec PZL Sędziszów et PZL Defence, une lettre d’intention dans laquelle elle fait part de sa volonté de développer une coopération stratégique et de renforcer l’expertise de la nouvelle société dans le domaine des technologies de défense avancées. Dans le même temps, un accord a été conclu en vertu duquel Unimot, après l’enregistrement de PZL Defence auprès du Registre Judiciaire National, acquerra 40 % des parts de la nouvelle société pour un montant de 400 000 PLN. La structure d’actionnariat initiale prévoit également une part de 10 % pour PZL Sędziszów et de 50 % pour le partenaire ukrainien. Une fois l’investissement finalisé et les autorisations administratives nécessaires obtenues, PZL Defence envisage le lancement de la production de drones civils, puis, après obtention d’une licence, souhaite étendre ses activités aux drones militaires et aux systèmes anti-drones destinés à la protection des infrastructures critiques.

« Nous constatons l’importance croissante des technologies sans pilote dans le cadre de la sécurité régionale. Voilà pourquoi nous prévoyons de nous engager dans un projet qui combine les ressources techniques polonaises et le savoir-faire unique de nos partenaires ukrainiens, qui a fait ses preuves non pas sur un terrain d’entraînement, mais dans des conditions de combat réelles », déclare Adam Sikorski, président du conseil d’administration d’Unimot.

PZL Sędziszów (dont le nom provient de l’abréviation Polskie Zakłady Lotnicze, soit « Usines aéronautiques polonaises »), est un fabricant agréé pour l’industrie de la défense. Il apportera au projet son expertise de pointe en matière d’ingénierie de précision et donnera accès à un nouveau hall de production adapté aux exigences de l’industrie de la défense, ainsi qu’à de vastes installations technologiques et de laboratoires. PZL Sędziszów est une usine dont l’histoire remonte à plus de 85 ans. Dans le cadre de ses licences de production militaire actuelles, elle fabrique des filtres pour les véhicules militaires (Rosomak) et les hélicoptères militaires du groupe Leonardo.

L’équipe de la nouvelle société, PZL Defence, est constituée d’experts polonais et ukrainiens, notamment de spécialistes jouissant d’une expérience dans les domaines militaire et industriel. À terme, l’entreprise mettra en place un centre de recherche et développement (R&D) dédié à la conception de drones de reconnaissance et d’interception, de munitions vagabondes et de systèmes permettant de neutraliser les menaces provenant de drones.

« Le projet PZL Defence est une réponse mûrement réfléchie à la profonde transformation qui s’opère sur le champ de bataille moderne. Depuis 2022, la Russie a déployé plus de 28 000 drones Shahed en Ukraine et, selon les services de renseignement ukrainiens, ce nombre pourrait bientôt passer à plus de 500 drones chaque nuit. Cela montre clairement que les systèmes anti-drones font désormais partie intégrante de la défense moderne, tant offensive que défensive. En collaboration avec nos partenaires, nous souhaitons développer des technologies capables d’apporter une réponse concrète à ces défis », souligne Adam Sikorski.

Les activités prévues s’inscrivent dans la tendance à long terme à l’augmentation des dépenses en matière de défense, tant en Pologne qu’à l’échelle européenne. En 2025, le budget de la défense de la Pologne atteindra le montant record de 186,6 milliards de zlotys, soit 4,7 % du PIB prévu. Au cours des prochaines années, ces dépenses devraient continuer d’augmenter. Selon les estimations, elles pourraient atteindre un total de 1 900 milliards de zlotys entre 2025 et 2035. Le projet PZL Defence s’inscrit également dans la lignée des priorités de l’UE telles que les programmes Readiness 2030 et SAFE, qui visent à allouer jusqu’à 800 milliards d’euros d’investissements dans l’industrie de la défense européenne, en lui donnant accès à des ressources financières, aux instruments de la BEI et à un cadre budgétaire flexible.

