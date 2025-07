CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - RESULTATS AU 30 JUIN 2025

Lille, le 25 juillet 2025

Résultats financiers au 30 Juin 2025

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 Juillet 2025, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 Juin 2025.

Juin 2025 Juin 2024 Variation

Activité : Encours de collecte globale 39 423 M€ 38 186 M€ 3,24% Encours de crédit* 28 849 M€ 28 714 M€ 0,47% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 366,0 M€ 354,2 M€ 3,34% Résultat Brut d’Exploitation 159,7 M€ 161,1 M€ -0,82% Résultat Net 124,2 M€ 101,3 M€ 22,61% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 387,7 M€ 388,6 M€ -0,22% Résultat Brut d’Exploitation 159,5 M€ 173,5 M€ -8,04% Résultat Net Part du Groupe 120,5 M€ 128,3 M€ -6,09% Structure financière : Bilan consolidé 38 793 M€ 38 235 M€** 1,46 % Ratio CET1 30,20%*** 28,37% 1,83 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 123,68% 123,28% 0,40 pts Ratio Crédit Collecte 123,19% 122,23% 0,96 pts

* Encours intégrant les titrisations de crédits habitat. Résultats financiers comptes sociaux hors véhicules de titrisation.

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2024

***Ratio CET1 au 31 Mars 2025

****Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois

Activité commerciale

Depuis le 1er janvier, la conquête de nouveaux clients s’est accélérée : près de 32 800 clients ont rejoint la Caisse régionale, portant le nombre total de clients à plus de 1,16 million.

Les réalisations de crédit progressent de 5,6 % par rapport à 2024, pour atteindre 1,9 Md€ sur le 1er semestre 2025. Les encours de crédit s’établissent à 28,8 Mds€ en légère progression de 0,5%. Les réalisations de crédits habitat progressent de 31,5 % par rapport à 2024.

L’encours d’épargne progresse de 3,2 % sur 12 mois, pour s’établir à 39,4 Mds€. Cette épargne est portée par la hausse des livrets A (+7,9%) et de l’assurance vie (+7,6%) qui s’élèvent respectivement à 4,0 Mds€ et 9,2 Mds€.

Avec la baisse des taux entamée par la BCE en 2024, le coût global de la collecte est en légère baisse alors que le rendement des encours de crédit continue de progresser ; cela permet un redressement de la marge d’intermédiation, très impactée depuis 2022 par la hausse soudaine des taux.

L’activité Assurances se maintient à un niveau élevé, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes qui progresse de 35 000 contrats sur un an (+4,6%).

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 366,0 M€, est en hausse de 3,3%. Ce résultat est impacté par des opérations exceptionnelles de restructuration de dettes (-16 M€) et de gestion des excédents de liquidité permettant d’optimiser la structure financière de la Caisse régionale pour les prochaines années. Net de ces éléments exceptionnels, la marge d’intermédiation est en progression. La Caisse régionale bénéficie aussi de la performance de ses filiales et participations et notamment de la hausse du dividende de la SAS Rue de la Boétie.

Les charges générales d’exploitation affichent une hausse de 6,8%, principalement liée à la progression de nos activités, à la hausse des charges patronales et aux coûts induits par les chantiers des futurs sites d’Arras et de Lille.

Le coût du risque s’affiche en baisse de 5,0 M€, à -26,1 M€. La Caisse régionale poursuit sa politique de provisionnement prudente de ses encours, renforcée par la dotation de 20 M€ au FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux), comme en 2024.

Dans le cadre des travaux de reconstruction du nouveau site de Lille, la Caisse régionale a cédé son siège historique à une SCI dédiée et enregistre une plus-value exceptionnelle de 25 M€.

Le résultat net social s’établit à 124,2 M€, en hausse de 22,6 % sur un an, intégrant la surtaxe d’impôt sur les sociétés pour 2,9 M€ à fin juin. Hors éléments exceptionnels, le résultat pro forma s’affiche en hausse de 9,4%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 120,5 M€, en baisse de -6,1% sur un an, en lien principalement avec l’évolution du résultat consolidé du Pôle Bancassurance. La plus-value liée au site historique est neutralisée car la cession est réalisée au sein du périmètre de consolidation. En revanche, les charges de restructuration de la dette (- 16 M€) impactent le résultat consolidé. Hors ces éléments exceptionnels, le résultat consolidé pro forma ressort en hausse de 6 %.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 112,1 M€ contre 118,2 M€ au 30 Juin 2024, (128,1 M€ hors éléments exceptionnels)

: 112,1 M€ contre 118,2 M€ au 30 Juin 2024, (128,1 M€ hors éléments exceptionnels) Pôle Capital Investissement : 5,7 M€ contre 7,0 M€ au 30 Juin 2024,

: 5,7 M€ contre 7,0 M€ au 30 Juin 2024, Pôle Foncière et Immobilier: 2,7 M€ contre 3,2 M€ au 30 Juin 2024,

CCI Nord de France

Le Certificat coopératif d’investissement a clôturé à 17,82 € au 30 juin 2025, en hausse de 43,7% depuis le 30 juin 2024.

Perspectives

Les incertitudes économiques et géopolitiques continuent d’affecter l’évolution des taux. La baisse de l’inflation a permis à la BCE de diminuer ses taux directeurs et donc les taux courts. Cependant, les besoins élevés de financement des Etats européens pourraient continuer à peser sur les taux longs.

Malgré cet environnement incertain, la trajectoire de résultat de la Caisse régionale reste bien orientée. Les ambitions de résultat et de renforcement de la solidité financière de la Caisse régionale exprimées en début d’année sont confirmées.

Pièce jointe