Crédit Agricole Ille-et-Vilaine :Avis financier au 30/06/2025

Information financière semestrielle

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Résultats au 30 juin 2025

Diffusion le 25/07/2025

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 25 juillet 2025 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 juin 20251

Une activité commerciale résiliente

Le crédit agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit son accompagnement au service du territoire. Au cours du premier semestre 2025, 15 000 nouveaux clients ont rejoint la caisse régionale et le nombre de sociétaires progresse de 5% sur une année.

Les supports d’assurance-vie poursuivent leur développement avec une croissance des encours gérés de 11,0% sur 12 mois.

L’encours de crédits est en hausse de +1,6% et atteint 16 308 M€ au 30/06/2025.

L’activité protection est également bien orientée avec une progression du nombre de contrats de +4,5% sur 1 an.

Des résultats financiers solides dans un environnement moins porteur

La solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 313 M€ au 31 mars 2025 (en hausse de +7,4 % sur 1 an) et un ratio de fonds propres total de 20,1% soit nettement au-dessus des exigences réglementaires.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,5 Md€ et représentent 12,1 % du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 juin 2025 à 21,1 Mds€.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 684 M€ au 30 juin 2025.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 26,9 % du bilan consolidé et 57,2% pour celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe.

Résultats financiers

En base sociale

Le Produit Net Bancaire est stable sur l’année à 164 M€.

Le PNB d’activité baisse de 9,4% sur l’année. La marge d’intermédiation recule de 27,1% en raison de la diminution des revenus liés à la trésorerie. Les commissions reculent de 2,9% en lien notamment avec une plus forte sinistralité sur les assurances et un effet de base sur l’assurance vie.

Le PNB portefeuille progresse de 18,9% soutenu par le bon niveau de distribution de dividendes des participations.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 5,8% à 102,5 M€ en lien avec la stratégie de développement poursuivie par la Caisse régionale.

Le coût du risque diminue de 31,4% par rapport au 1er semestre 2024. Le taux de CDL s’établit à 1,62% et le taux de couverture de ces créances s’élève à 46,98%2.

Le résultat net social ressort ainsi en légère baisse à 46,1M€ contre 46,3M€ au 30 juin 2024. Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 62,5%.

En base consolidée (IFRS)

Le Produit Net Bancaire s’établit à 167,5 M€ contre 170,9 M€ au 30 juin 2024. Les charges générales d’exploitation ressortent à 99,3 M€ et le résultat brut d’exploitation à 63,4 M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s’élève à 51,0 M€.

Chiffres clés

30/06/2024



(en M€) 30/06/2025



(en M€) PNB social 164,0 164,1 Charges de fonctionnement 97,0 102,5 Résultat Brut d'Exploitation 67,1 61,5 Coût du risque (hors FRBG) 14,1 9,7 Résultat Net Social 46,3 46,1 Total bilan (base sociale) 19 874,6 20 494,1 - dont titres à l'actif 3 1 395,4 1 504,5 - dont capitaux propres 4 1 779,0 1 850,2 Résultat en normes IFRS 54,6 51,0



3 Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

4 Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.

Certificats Coopératifs d’Investissement

Au 30 juin 2025, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 78,50 €.

Il enregistre ainsi une hausse de 27% depuis 1 an.

Perspectives

Dans un contexte marqué par de profondes transformations économiques et sociales, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine réaffirme son modèle de banque universelle et relationnelle en renforçant son offre d’expertises en proximité.

A ce titre, la Caisse régionale a ouvert plusieurs agences sur les derniers mois pour accompagner le développement des nouveaux quartiers rennais (Baud Chardonnet, Jean Le Normand, La Courrouze). Dans le même temps, de nouveaux métiers continuent de se développer notamment autour de la vente de neuf en immobilier ou encore de la protection des biens avec l’offre Nexecur.

Ce premier semestre a été aussi marqué par l’amélioration des parcours digitaux et la création de nouvelles fonctionnalités afin de rendre plus autonomes les clients dans la gestion de leur compte.

La Caisse régionale souhaite continuer d’accompagner les projets de ses clients dans un environnement économique plus difficile. La dynamique commerciale observée doit permettre d’atteindre les objectifs fixés pour cette année 2025.

