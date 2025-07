Activité T2 et résultats financiers S1 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, 25 Juillet, 2025

Ventes du T2 et résultats du premier semestre 2025

Activité du T2 en amélioration à -7,5 % LfL (vs -9,9 % au T1), S1 à -8,7 % LfL

Variation LfL en amélioration tout au long du trimestre, le mois de juin enregistrant la meilleure tendance mensuelle des 2 dernières années

Marge brute résiliente à 64 %

Les initiatives Inspire Everyday ont donné des résultats encourageants au T2

Les ventes Retail en LfL se sont améliorées, passant de -5,7 % au T1 à -3,8 % au T2, ce qui conduit à une baisse de -4,8 % pour le S1. Quatre pays ont renoué avec la croissance au T2 : l'Espagne, la Belgique, la Suisse et le Portugal.

Les magasins rénovés ont surperformé le réseau de plusieurs points, ceux situés dans les centres commerciaux affichant la plus forte performance (+15 points par rapport aux magasins similaires).

L'affiliation continue sa croissance avec une première ouverture en Espagne .

La France et l'e-commerce ont terminé le S1 2025 avec des premiers signaux positifs

La France a continué de faire face à des vents contraires avec des ventes en baisse de -10,3 % au S1, dues à une faible fréquentation, mais le T2 a montré des progrès avec une baisse de -8,8 % contre -11,8 % au T1, et juin a enregistré une performance positive en LFL.

Les ventes en ligne ont baissé de -15,4 % au S1. Cependant, la tendance du T2 et les ventes positives en juin indiquent des signaux clairs de reprise, la fréquentation ayant été retrouvée en SEA et en SEO.

Discipline sur les coûts

Économies de coûts de 18 millions d'euros réalisées au S1, soutenant l'objectif d'économies de 110 millions d'euros sur 3 ans.

Poursuite de la rationalisation des opérations, notamment de la chaîne d'approvisionnement, y compris la fermeture d'entrepôts .

Augmentation temporaire des stocks pesant sur le FCF

Flux de trésorerie disponible pour le S1 de -65 millions d'euros, résultant de stocks plus élevés, de ventes inférieures aux anticipations, ainsi que la volonté de sécuriser la disponibilité des produits et l'arrivée anticipée des nouvelles collections.

La société poursuit une politique de maîtrise de sa consommation de FCF dans une conjoncture difficile

Le FCF du second semestre devrait être positif, compensant partiellement la consommation FCF du S1, grâce à une réduction significative attendue du besoin en fonds de roulement .

Finalisation de l’acquisition à 100 % de Rhinov, leader français du conseil en design d'intérieur en ligne

François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde, a commenté : « Notre performance reflète une amélioration progressive dans un environnement de consommation difficile, le T2 dont notamment le mois de juin affichant des performances meilleures qu'au T1. Les progrès en matière de satisfaction client (NPS) et de notoriété de la marque témoignent également de ces tendances positives. Il est également important de souligner que les ventes en ligne sont de nouveau sur la bonne voie après un mauvais T1. Ces premiers signaux d'une reprise commerciale progressive, associés à la réduction de nos coûts, renforcent notre confiance alors que nous entrons dans la deuxième phase de notre plan Inspire Everyday. »

John Browett, Président du conseil d'administration de Maisons du Monde, a commenté : « Je suis ravi et honoré de rejoindre cette marque forte. J'ai hâte de travailler aux côtés du conseil d'administration et de l'équipe de direction pour mettre à profit mon expertise et mon expérience afin d'accélérer la transformation de l'entreprise. »

Ventes T2 et S1 2025

Les ventes du Groupe pour le premier semestre de l'année 2025 se sont élevées à 444,6 millions d'euros (pour un volume d’affaires de 513 M€), soit une baisse de -8,7 % par rapport à 2024 en LfL et de -9,7 % au total, dans un contexte difficile pour le secteur de l'ameublement et de la décoration, accentué par des facteurs macroéconomiques défavorables et un marché très concurrentiel.





€ in millions Q3 24 Q4 24 H2 24 Q1 25 Q2 25 H1 25 Var.

Q2'24-25 Var.

H1'24-25 GMV Groupe 246,3 329,2 575,5 257,2 255,9 513,1 (7,2%) (8,5%) Variation vs. n-1 (13,8%) (10,7%) (12,0%) (9,8%) (7,2%) (10,9%) n.a n.a Ventes Groupe 214,1 295,4 509,5 221,4 223,2 444,6 (8,5%) (9,7%) Variation vs. n-1 (15,3%) (10,6%) (12,6%) (10,9%) (8,5%) (9,7%) n.a n.a Variation vs. n-1 à périmètre constant (14,3%) (9,5%) (11,6%) (9,9%) (7,5%) (8,7%) n.a n.a Ventes par zone géographique France 117,4 170,5 287,9 119,8 118,7 238,4 (8,8%) (10,3%) en % des ventes 54,8% 57,7% 56,5% 54,1% 53,2% 53,6% (0,2ppt) (0,4ppt) International 96,7 125,0 221,6 101,7 104,5 206,2 (8,2%) (9,0%) en % des ventes 45,2% 42,3% 43,5% 45,9% 46,8% 46,4% 0,2ppt 0,4ppt Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 153,7 225,0 378,7 162,6 156,7 319,4 (6,3%) (7,2%) en % des ventes 71,8% 76,2% 74,3% 73,4% 70,2% 71,8% 1,7ppt 1,9ppt Ventes en ligne 60,4 70,4 130,8 58,8 66,4 125,2 (13,4%) (15,4%) en % des ventes 28,2% 23,8% 25,7% 26,6% 29,8% 28,2% (1,7ppt) (1,9ppt) Ventes par catégories de produits Décoration 112,4 191,5 303,8 124,3 107,9 232,2 (7,3%) (8,8%) en % des ventes 52,5% 64,8% 59,6% 56,2% 48,3% 52,2% 0,6ppt 0,5ppt Meubles 101,7 104,0 205,7 97,1 115,3 212,4 (9,6%) (10,6%) en % des ventes 47,5% 35,2% 40,4% 43,8% 51,7% 47,8% (0,6ppt) (0,5ppt)





































































Le Groupe a poursuivi la gestion proactive de son réseau de magasins, conformément à son plan de transformation. Fin juin 2025, le réseau de magasins totalisait 334 magasins contre 338 en décembre 2024. Le nombre de magasins affiliés est désormais de 16 contre 14 fin 2024.



PERFORMANCE FINANCIÈRE DU S1 2025

H1 25 H1 24 % € en millions Actual Actual Variation Ventes 444,6 492,4 (9,7%) Coût des ventes (1) (158,5) (173,5) (8,6%) Marge brute 286,1 318,9 (10,3%) En % des ventes 64,3% 64,8% (0,4ppt) Coûts d’exploitation des magasins et coûts centraux (159,3) (170,6) (6,6%) Coûts logistiques (80,8) (84,3) (4,2%) Charges d’exploitation (240,1) (254,9) (5,8%) EBITDA COURANT 46,0 64,0 (28,1%) En % des ventes 10,3% 13,0% (2,7ppt) Dotation aux amortissements, provisions et dépréciations (68,0) (69,8) (2,6%) En % des ventes (15,3%) (14,2%) (1,1ppt) EBIT (22,0) (5,8) 279,3% En % des ventes (4,9%) (1,2%) (3,8ppt)



(1) La différence de montant avec le coût des ventes du compte de résultat consolidé correspond aux dépenses nettes d’exploitation de l’usine et de la société de traction de conteneurs. Le taux de marge brute, à 64,3 % contre 64,8 % en 2024, reflète la poursuite des effets favorables des coûts de fret et la contribution positive de la Marketplace, compensant en partie l'impact négatif de l'activité promotionnelle, notamment au printemps.

Les coûts d'exploitation des magasins et les coûts centraux se sont élevés à 240 millions d'euros contre 255 millions d'euros en 2024, grâce à 18 millions d'euros d'initiatives d'économies brutes.

La marge d'EBITDA a diminué de 13 % à 10 %, principalement impactée par la baisse des volumes.

Les D&A ont légèrement diminué au S1.

La marge d'EBIT est négative à -22 millions d'euros contre -6 millions d'euros pour l'année 2024, fortement impactée par la baisse des ventes.



€ en millions H1 25 H1 24 EBIT (22,0) (5,8) Juste valeur des instruments dérivés (1,0) (5,0) Autres produits et charges opérationnels courants (1,3) (1,7) Coûts exceptionnels (49,1) (8,2) Frais financiers (11,3) (11,5) Impôts 9,0 7,9 Résultat net (75,6) (24,3)



Le résultat net s'élève à -75,6 millions d'euros contre -24,3 millions d'euros au H1 2024 et comprend :

Un résultat financier de -11 millions d'euros, stable par rapport à 2024, résultant d'un gain sur opérations de change compensé par des charges financières plus élevées.

Des produits et charges exceptionnels de -5 millions d'euros, contre -8 millions d'euros, principalement liés aux coûts de fermeture de magasins.

Une charge de restructuration de -44 millions d'euros comprenant la dépréciation accélérée de notre entrepôt Nord en raison de sa fermeture (élément sans impact sur la trésorerie) et le plan de réorganisation des sièges annoncé en janvier.

Une charge de -1,0 millions d'euros liée à la juste valeur des instruments financiers de couverture.

Un crédit d'impôt de 9,0 millions d'euros contre un crédit d'impôt de 7,9 millions d'euros au 30 juin 2024 .

FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLE

(en millions d'euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 EBITDA COURANT 46,0 64,0 Variation de BFR (41,0) 8,2 Variation des autres éléments opérationnels (3,3) 7,3 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1,7 79,5 Dépenses d'investissement (Capex) (9,4) (9,2) Variation des dettes nettes sur immobilisations (0,7) (6,7) Produits des cessions d'actifs non courants 1,3 0,3 Diminution de la dette de location (51,3) (58,1) Intérêts liés à la dette de location (6,5) (6,7) Flux de trésorerie disponible (64,9) (0,9)





























En juin 2025, les investissements (capex) ont atteint 9 millions d'euros, portant le ratio Capex/ventes à 2,0 %, ce qui nous permet de continuer à investir dans nos outils informatiques et nos magasins.

En raison notamment des stocks élevés, le besoin en fonds de roulement augmente de 41 millions d'euros, suite à une combinaison de ventes inférieures aux prévisions et la volonté de sécuriser la disponibilité des produits et l'arrivée anticipée des nouvelles collections. Ces stocks sont donc principalement composés de produits de nouvelles collections.

Le flux de trésorerie disponible (FCF) est négatif de 65 millions d'euros contre 0 en juin 2024, principalement lié à des stocks plus élevés et à l'EBITDA.

DETTE FINANCIERE NETTE

(en millions d'euros) 30 juin

2025 31 décembre

2024 Ligne de crédit à long terme 50,2 75,2 Facilités de crédit renouvelables (RCF) 195,0 89,8 Autres dettes 7,7 10,2 Endettement brut 252,9 175,2 Dette de location 493,2 521,2 Trésorerie et équivalent de trésorerie (96,3) (90,5) Endettement net (IFRS 16) 649,8 608,8 moins : dette de location (IFRS 16) (493,2) (521,2) Plus : dette de location (crédit-bail) 0,3 0,5 Endettement net (hors IFRS 16) 156,9 85,1





























Les dettes relatives aux contrats de location ont diminué de 28 millions d'euros, reflétant la gestion du portefeuille de contrats de location et la revue continue du portefeuille de magasins.

La dette financière nette hors IFRS 16 s'élève à 156,9 millions d'euros augmente de 72 millions d’euros du fait du besoin en fonds de roulement

Les partenaires bancaires ont approuvé à l’unanimité un aménagement de la documentation financière de Maisons du Monde au 30 juin 2025.

ANNEXES

Etats financiers consolidés

30 juin

2025 30 juin

2024 (En millions d’euros) Ventes de marchandises et commissions liées à des activités ordinaires 444,6 492,3 Autres produits de l’activité 12,2 13,5 Chiffre d’affaires 456,8 505,8 Coût des ventes (152,7) (170,4) Charges de personnel (105,2) (120,2) Charges externes (155,5) (154,4) Dotations aux amortissement, provisions et dépréciations (68,0) (69,8) Juste Valeur des instruments financiers dérivés (1,0) (5,0) Autres produits/charges d’exploitation 1,3 1,5 Résultat opérationnel courant (24,3) (12,5) Autres produits et charges opérationnels (49,1) (8,2) Résultat opérationnel (73,3) (20,7) Coût de l’endettement net (5,7) (3,5) Coût de l’endettement “contrats de location » (6,6) (6,8) Produits financiers 3,1 1,8 Charges financières (2,1) (3,0) Résultat financier (11,3) (11,5) Résultat avant impôt (84,6) (32,2) Impôt sur le résultat 9,0 7,9 Résultat net (75,6) (24,3) Attribuable aux : · Actionnaires de la société mère (75,5) (24,4) · Participations ne donnant pas le contrôle (0,1) 0,1 Résultat de base par action (en €) (1,96) (0,63)









































Actif 30 juin

2025 31 décembre

2024 (En millions d’euros) ACTIF Goodwill 246,0 246,0 Autres immobilisations incorporelles 245,5 248,4 Immobilisations corporelles 96,7 135,7 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 483,3 518,9 Autres actifs financiers non courants 12,7 13,0 Impôts différés actifs 8,0 8,0 Instruments financiers dérivés - 0,6 ACTIFS NON COURANTS 1 092,2 1 170,6 Stocks 223,9 199,7 Créances clients et autres créances 49,6 58,4 Actifs d’impôt exigible 5,3 5,0 Instruments financiers dérivés - 8,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 96,3 90,5 ACTIFS COURANTS 375,1 362,5 TOTAL ACTIF 1 467,3 1 533,1 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES TOTAL CAPITAUX PROPRES 402,4 499,5 Emprunts 26,8 53,9 Dettes de location à moyen et long terme 388,3 411,8 Impôts différés passifs 17,7 33,9 Avantages postérieurs à l’emploi 10,7 10,8 Provisions 21,2 19,0 Instruments financiers dérivés 4,9 0,3 Autres passifs non courants - - PASSIFS NON COURANTS 469,6 529,7 Emprunts courants 226,1 121,3 Dettes de location à court terme 104,9 109,4 Dettes fournisseurs et autres dettes 239,0 263,5 Provisions 4,6 2,9 Passifs d’impôt exigible 6,2 5,3 Instruments financiers dérivés 12,5 - Autres passifs courants 2,0 1,5 PASSIFS COURANTS 595,3 503,9 TOTAL PASSIF 1 064,9 1 033,6 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 467,3 1 533,1



































































Tableau des flux de trésorerie consolidé









(En millions d’euros ) 30 juin

2025 30 juin

2024 Résultat net (75,6) (24,3) Ajustements relatifs aux : · Dotation aux amortissements, provisions et dépréciations 113,2 71,8 · Plus ou moins-values de cessions 0,8 3,5 · Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 1,0 5,0 · Paiements fondés sur des actions 0,1 0,0 · Coût de l’endettement net 5,7 3,5 · Coûts de la dette de location 6,6 6,8 · Impôt sur le résultat (9,0) (7,9) Variation du besoin en fonds de roulement liée à l’activité (41,0) 8,2 Impôts versés (0,1) 12,7 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (a) 1,7 79,5 Acquisitions d’actifs non courants : · Immobilisations corporelles (4,7) (2,7) · Immobilisations incorporelles (4,9) (6,6) Variation des prêts et avances consentis 0,3 0,1 Variation des dettes sur immobilisations (0,7) (6,7) Cessions d’actifs non courants 1,3 0,3 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (b) (8,8) (15,6) Produits de la souscription d’emprunts 104,2 29,0 Remboursement d’emprunts (27,6) (26,3) Diminution des dettes de location (51,3) (58,1) Acquisitions (nettes) d’actions propres (0,3) (0,1) Intérêts payés (4,5) (3,0) Intérêts liés à la dette de location (6,5) (6,7) Intérêts encaissés 0,0 - Flux nets de trésorerie liés aux activités de financements (c) 14,0 (65,2) Gains / pertes de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (d) (1,1) 0,3 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie(a)+(b)+(c)+(d) 5,8 (1,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 90,5 25,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 96,3 24,1





























































Le management de Maisons du Monde utilise, outre les paramètres financiers disponibles dans le cadre des normes IFRS, plusieurs indicateurs clés afin d’évaluer, de monitorer et de gérer son activité. Les informations opérationnelles et statistiques concernant l’activité du Groupe présentées dans ce communiqué ne relèvent pas des règles IFRS, ne font pas l’objet d’un audit et sont issues de systèmes de reporting internes. Bien que ces indicateurs ne constituent pas des instruments d’analyse des résultats financiers au regard des règles IFRS, le Groupe estime toutefois qu’ils apportent un éclairage utile sur le fonctionnement et la performance de son activité. Ces indicateurs peuvent ne pas être comparables avec des indicateurs similaires utilisés par d’autres entreprises concurrentes ou tierces.

entes : cela comprend les revenus générés par la vente d’articles de décoration et de meubles réalisée i) en magasins (en propre ou affiliés), ii) avec les franchisés, iii) sur les sites Internet et iv) via les activités B2B du Groupe. Elles comprennent également les commissions Marketplace.

Croissance des ventes à périmètre comparable : la croissance des ventes à périmètre comparable correspond au pourcentage d’évolution des ventes réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités B2B du Groupe entre un exercice (n) et l’exercice précédent comparable (n-1), à l’exclusion des magasins ouverts ou fermés au cours des deux périodes comparées. Les ventes attribuables aux magasins qui ont fermé temporairement pour travaux pendant l’une ou l’autre des périodes comparées sont incluses.

Marge brute : la marge brute est définie comme les ventes diminuées du coût des biens vendus. Elle s’exprime également sous forme de pourcentage des ventes.

EBITDA courant : l’EBITDA courant est défini comme étant le résultat opérationnel courant, après exclusion (i) des dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations, et (ii) de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés.

EBIT : l’EBIT est défini comme l’EBITDA courant après prise en compte des dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations.

Endettement net hors IFRS 16 : l’endettement net (hors IFRS 16) correspond au total de la ligne de crédit à long terme, des facilités de crédit renouvelables, des dettes de location-financement, des dépôts et des découverts bancaires, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Cash-flow libre : est défini comme la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles moins la somme des dépenses d’investissement (immobilisations corporelles, incorporelles et autres actifs non courants, variation des dettes sur immobilisations et produits des cessions d’actifs non courants et financiers), moins la diminution des dettes de location et moins les intérêts des dettes de location.

WEBCAST AUDIO POUR LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES : 25 juillet 2025 18h00 / Présentation en anglais

Webcast Connection: https://edge.media-server.com/mmc/p/ynvjxsvx

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Agenda financier

23 octobre 2025 Ventes du 3ème trimestre et des 9 mois 2025

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com





