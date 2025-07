Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2025

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2025

Le 25 juillet 2025,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 25 juillet pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2025 – Examen des commissaires aux comptes en cours.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Le premier semestre 2025 a été marqué par une instabilité prononcée, nourrie tant par les remous géopolitiques que par les incertitudes planant sur le commerce mondial. Cette période a perturbé l’activité économique, entrainant un ralentissement des investissements au sein des entreprises.

Afin de relancer l’économie et de se rapprocher de sa cible d’inflation, la Banque Centrale Européenne a poursuivi ses baisses de taux. La baisse des taux de la BCE soutient l’économie alors que les plans d’investissement améliorent les perspectives de croissance.

Dans ce climat tendu, la Caisse Régionale Brie Picardie réalise des résultats commerciaux bien orientés sur l’ensemble des marchés. L’esprit conquérant et la mise en place de nouvelles stratégies ont permis de développer le fonds de commerce, avec plus de 24 400 nouveaux clients sur les 6 premiers mois de l’année 2025.

Fort de ce dynamisme commercial, le Crédit Agricole Brie Picardie affiche un PNB d’activité en croissance.

Nos résultats confirment la résilience du modèle coopératif et témoignent de notre capacité à accompagner nos clients, en privilégiant la proximité, la proactivité et notre expertise sur le terrain.

Enfin, le premier semestre a été marqué par le lancement effectif de notre projet de rénovation de l’ensemble de nos agences d’ici 2030 : 3 agences rénovées ont été livrées en juillet 2025.





AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 31,9%1 des parts de marché sur encours d’épargne bilan à fin mars 2025, soit un gain de +0,44pt sur 1 an.

À fin juin 2025, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 38,1Mds€, en augmentation de 3,1% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilan, qui progresse de 0,5Md€ par rapport à juin 2024 (+1,8%) et atteint 25,7Mds€.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,7% sur un an pour atteindre plus de 752 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est également en progression de 2,7% sur un an.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur l’année 2025, le Crédit Agricole Brie Picardie a déjà réalisé près de 2Mds€ de nouveaux financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35,0%1 des parts de marché sur encours de crédits à fin mars 2025, soit un gain de +0,32pt sur 1 an.

L’encours de crédits s’établit à 29,2Mds€, en croissance de +1,9% sur 12 mois grâce aux crédits à l’équipement des professionnels et des entrepreneurs, qui connait une belle accélération.





1 Dernières données disponibles à fin mars 2025 – Source Banque de France



UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE







Base individuelle - NF (en M€) juin-24 juin-25 Var en % Produit Net Bancaire 392,1 411,4 +4,9% Charges de Fonctionnement Nettes 186,7 190,9 +2,3% Résultat Brut d'Exploitation 205,4 220,5 +7,3% Résultat Net social 149,2 154,5 +3,6%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 411,4M€ en hausse de 4,9%, grâce à une marge d’intermédiation globale qui se redresse sous l’effet de la baisse des coûts de refinancement et de la hausse des intérêts crédits.

Les Charges de Fonctionnement Nettes atteignent 190,9M€, en hausse maitrisée de 2,3% sur un an.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 220,5M€, en progression de 7,3%. Le Coefficient d’Exploitation d’Activité s’établit à 67,1%.

Le Résultat Net social atteint 154,5M€ en hausse de +3,6% sur un an, malgré la surtaxe de 5,9M€ à fin juin décidée par le gouvernement et la hausse du coût du risque.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affiche un coût du risque de 28,3M€, soit 0,19% de l’encours de crédits.

Base consolidée (en M€) juin-24 juin-25 Var en % Produit Net Bancaire 388,7 422,6 +8,7% Charges de Fonctionnement Nettes 189,3 194,1 +2,5% Résultat Brut d'Exploitation 199,4 228,5 +14,6% Résultat Net consolidé 146,2 165,6 +13,2%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 422,6M€ en hausse de 8,7%.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 2,5% et le Résultat Brut d’Exploitation progresse de 14,6%.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 165,6M€ en hausse de +13,2% par rapport à celui de juin 2024.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,7Mds€ à fin juin 2025, pour un total bilan consolidé de 41,6Mds€.

À fin juin 2025, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) est de 1,78%.

La Caisse Régionale conserve un niveau de liquidité élevé puisque le LCR disclosure moyen sur 12 mois (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 116% pour un minimum réglementaire de 100%. Le ratio de solvabilité CET1 à fin mars s’élevait à 24,8%2 bien au-delà des exigences réglementaires.





CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 22,04€ au 30 juin 2025.

L’actif net par titre est égal à 72,22€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2024 affectée aux CCI ressort à 6,15.

La rémunération de 1,09€ par CCI a été versée au début du deuxième trimestre, soit un rendement de 4,9% sur le cours au 30 juin 2025.

L’Assemblée Générale du 27 mars 2025 a approuvé la mise à jour du programme de rachat des CCI. Le nombre de CCI rachetés ne peut excéder 10% des CCI émis à la date d’achat, le prix maximum étant fixé à 66€ par titre avec un plafond de rachat à 50M€ pour l’année 2025.

ANNEXES

Indicateurs alternatifs de performance Définition Coefficient d’Exploitation d’Activité Le coefficient d’exploitation d’activité correspond au ratio entre les charges de fonctionnement nettes et le produit net d’activité Coût du risque sur encours Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du S1-25 annualisé (=CdR S1-25 x 2) et l’encours de crédits à fin juin 2025. Actif net par titre L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

2 Dernier chiffre connu, la production du CET1 à fin juin 2025 étant prévue pour le 29 juillet

www.ca-briepicardie.com, rubrique « Finances ».

www.ca-briepicardie.com, rubrique « Finances ».

Contact relations investisseurs : Jean-Philippe JUGUET - communication.financiere@ca-briepicardie.fr

Contact presse : Lisa SUARD – lisa.suard@ca-briepicardie.fr – Tél. : 01.60.25.93.60

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

