Chang Development Company 創辦人於《華盛頓時報》社論探討台灣「大罷免」

紐約, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣正經歷一場名為「大罷免」的歷史性公民行動，美國投資公司 Chang Development Company 及其創辦人 Orina Chang 因透過跨境投資及思維領導捍衛民主價值而備受矚目。

在 7 月 22 日《華盛頓時報》的社論《美國為何應關注台灣公民發起的罷免運動》(Why the U.S. Should Heed Taiwan’s Citizen-Led Recall Movement) 中，Chang 將罷免行動稱為「憲政崩壞下的全民免疫反應」，強調「防衛始於立法機構、憲法及全民意志，而非邊境界限」。

Chang 曾是華爾街投資經理，後來轉型為公民企業家，她以雙重目標領導 Chang Development Company：捍衛民主，並推動符合美台利益的邊境市場投資，包括能源安全及關鍵礦產。該公司目前在國際合作夥伴提供的支持下，主導在索馬利蘭的策略計劃。

這並非 Chang 首次利用其金融平台參與政策討論。今年稍早時候，她曾在《華盛頓時報》撰寫另一篇社論《建立台灣的主權財富基金》(Building Taiwan’s Sovereign Wealth Fund)，為台灣透過負責任的全球化投資機制保障經濟未來勾勒出路線圖。

Chang 指出：「我們不僅投資於資產，同時也投資發展穩健韌性、結構體制及價值觀。台灣目前的發展不僅是地方新聞，更是向全球傳達訊號，警示民主政體要及早從內部自我防衛。」

關於 Chang Development Company

Chang Development Company (CDC) 是一間設於紐約的跨境投資公司。該公司專注於關鍵礦產、經濟外交，以及前沿市場的合作夥伴關係，結合資本與民主管治及長期穩健發展。

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Orina Chang

orinachang@me.com

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