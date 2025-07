Bitget renforce sa présence régionale lors de la Malaysia Blockchain Week 2025

KUALA LUMPUR, Malaisie, 26 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, a participé à la Malaysia Blockchain Week 2025 en vue de renforcer ses liens avec l’économie numérique florissante de l’Asie du Sud-Est. Organisé au World Trade Centre de Kuala Lumpur, l’événement a attiré plus de 3 300 participants venus de 20 pays, avec le soutien d’agences malaisiennes telles que MDEC, le ministère du Numérique et Tourism Malaysia.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a prononcé un discours intitulé « Deux stratégies pour prospérer malgré la volatilité du marché. » Elle a souligné l’importance accordée par Bitget à l’utilité concrète, depuis son fonds de protection des utilisateurs de 300 millions de dollars jusqu’aux nouveaux outils tels que GetAgent (un assistant de trading basé sur l’IA) et xStocks pour les actions tokenisées. Gracy a évoqué sa visite au MYBW 2024 comme un tournant majeur. Cette année, elle a dévoilé PayFi, la solution proposée par Bitget pour simplifier les paiements cryptographiques transfrontaliers dans les marchés émergents.

Gracy Chen, PDG de Bitget, prononce son discours d’ouverture sur la scène principale du MYBW 2025.

« La Malaysia Blockchain Week est devenue une plateforme incontournable dans cette région », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Bitget entend poursuivre son développement ici à travers des partenariats, la localisation et l’innovation produit. Notre objectif est d’apporter une réelle valeur ajoutée à travers des fonctionnalités, des formations et des expériences qui trouvent un écho auprès de nos utilisateurs. »

Bitget s’est également associée à Pudgy Penguins (PENGU) pour organiser Hype Drop: Kopi Rave, un événement parallèle qui s’est tenu au Thong Kee Kopitiam à Kuala Lumpur. Alliant bien-être, streetwear, musique et objets de collection, cet événement a attiré plus de 400 participants et a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Les gagnants du quiz Bitget et leurs différents cadeaux, dont la très convoitée poupée Labubu de Bitget.

La Malaysia Blockchain Week 2025 a été l’occasion idéale pour Bitget de renforcer son leadership mondial tout en soulignant le rôle de l’Asie du Sud-Est dans l’adoption du Web3. De la mise en place d’une infrastructure de paiement transfrontalière à l’innovation dans le domaine du trading d’actifs réels, le message de Bitget lors du MYBW était clair : développer ce secteur ne se limite pas à l’innovation.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd30ebe8-c1fe-467d-8b57-715842f39aa4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ae531e0-6f67-4e30-a223-dce6eeb9bdb9

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8eeebd48-a1b6-406e-9793-a25a2abd1ef4