参加 2025 年马来西亚区块链周期间，Bitget 区域影响力大增

马来西亚吉隆坡, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 亮相 2025 年马来西亚区块链周，旨在增进联系，搭上东南亚地区快速增长数字经济的快车。 2025 年马来西亚区块链周在吉隆坡世界贸易中心举办，吸引了来自全球 20 个国家的 3,300 多人参加，并得到了马来西亚数字经济发展局 (MDEC)、数字部 (Ministry of Digital) 和旅游部等部门的大力支持。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 发表了题为《在动荡市场中蓬勃发展的两大策略》的主旨演讲。 她特别强调了 Bitget 对实际应用价值的重视，介绍了旗下价值 3 亿美元的用户保护基金以及人工智能交易助手 GetAgent 和股票代币化平台 xStocks 等新工具。 Gracy 指出，去年参加 2024 年马来西亚区块链周之行是一大转折。 在今年的区块链周上，她宣布推出 PayFi，这是 Bitget 为简化新兴市场跨境加密货币支付而做出的努力。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在 2025 年马来西亚区块链周主会场发表主旨演讲。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“马来西亚区块链周已成为该地区的一个重要平台。 Bitget 将通过合作、本地化和产品创新，继续在此深耕发展。 我们的目标是通过实际应用、教育和能够引起共鸣的体验，实现有意义的参与。”

Bitget 还与 Pudgy Penguins (PENGU) 合作，在吉隆坡 Thong Kee Kopitiam 溏记海南茶室举办了名为 Hype Drop: Kopi Rave（热门话题：咖啡派对） 的场外活动。 该活动融合了健康、街头服饰、音乐和收藏品等多种元素，吸引了 400 多人参加，在社交媒体上引发了强烈反响。

Bitget Trivia 获胜者手捧各种周边商品，其中包括备受追捧的 Bitget Labubu 玩偶。

2025 年马来西亚区块链周正当其时，既为 Bitget 巩固其全球领先地位提供了关键平台，也彰显了东南亚地区在 Web3 应用领域的重要作用。 从打造跨境支付基础设施到开拓实物资产交易，Bitget 在马来西亚区块链周上传达出一个明确信息：在区块链领域发展不仅仅需要创新。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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