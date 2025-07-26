Bitget 出席 2025 年馬來西亞區塊鏈週加強其地區影響力

馬來西亞吉隆坡, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司Bitget 參與 2025 年馬來西亞區塊鏈週，與東南亞快速發展的數碼經濟加強連繫。 此活動於吉隆坡世界貿易中心舉行，吸引了來自 20 個國家逾 3,300 名與會者，並獲得馬來西亞數碼經濟機構 (MDEC)、數碼部 (Ministry of Digital) 及馬來西亞旅遊局 (Tourism Malaysia) 等機構支持。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 以《動盪市場中突圍取勝的兩大策略》(Two Strategies to Thrive in a Volatile Market) 為題發表演說。 她強調 Bitget 注重實際應用，從 3 億美元的用戶保護基金以至 GetAgent (AI 交易助手) 和代幣化股票 xStocks 等新工具。 Gracy 指出 2024 年參與馬來西亞區塊鏈週是轉捩點。 今年，她發佈了 PayFi，Bitget 以此進軍新興市場的簡易跨境加密支付領域。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 在 2025 年馬來西亞區塊鏈週主講台發表主題演講。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「馬來西亞區塊鏈週已成為此區的關鍵平台。 Bitget 將不斷透過合作、本地化和產品創新在此領域持續發展。 我們的目標是以實用功能、教育培訓及引發共鳴的體驗，創造富有意義的影響。」

Bitget 另與 Pudgy Penguins (PENGU) 合作在吉隆坡溏記海南茶室 (Thong Kee Kopitiam) 舉辦了名為 Hype Drop: Kopi Rave 的周邊活動。 活動巧妙融合健康生活、街頭服飾、音樂和收藏文化等元素，吸引了逾 400 多名參與者，更在社交媒體掀起熱潮。

Bitget Trivia 得獎者展示了各式周邊商品，其中包括極受歡迎的 Bitget Labubu 公仔。

2025 年馬來西亞區塊鏈週為 Bitget 帶來了絕佳舞台，既能強化其全球領導地位，又可表彰東南亞在 Web3 普及應用中發揮的重要作用。 從建立跨境支付基礎設施以至開創現實資產交易，Bitget 在馬來西亞區塊鏈週傳達的訊息清晰明確：此領域的建設遠不止於創新。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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