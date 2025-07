Mohawk Industries presenta los resultados del segundo trimestre de 2025

CALHOUN, Georgia, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos del segundo trimestre de 2025 de 147 millones de dólares y un beneficio por acción («BPA») de 2,34 dólares; los beneficios netos ajustados ascendieron a 173 millones de dólares y el BPA ajustado, a 2,77 dólares. Las ventas netas del segundo trimestre de 2025 se situaron en 2800 millones de dólares, prácticamente sin cambios según los datos comunicados y sufrieron una disminución del 0,8 % en términos ajustados en días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. Durante el segundo trimestre de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 2800 millones de dólares, unos beneficios netos de 157 millones de dólares y un BPA de 2,46 dólares. Los beneficios netos ajustados fueron de 192 millones de dólares y el BPA ajustado de 3,00 dólares.

En el semestre cerrado a 28 de junio de 2025, los beneficios netos y el BPA fueron de 219 millones de dólares y 3,49 dólares, respectivamente; los beneficios netos ajustados ascendieron a 269 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 4,29 dólares. Las ventas netas durante los primeros seis meses de 2025 fueron de 5300 millones de dólares, una disminución del 2,8 % según los datos comunicados y del 0,7 % en términos ajustados con respecto al año anterior. En el semestre finalizado el 29 de junio de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 5500 millones de dólares, unos beneficios de 262 millones de dólares y un BPA de 4,10 dólares, respectivamente; los beneficios netos ajustados fueron de 310 millones de dólares y el BPA ajustado fue de 4,85 dólares.

Al comentar los resultados del segundo trimestre de la empresa, el presidente y consejero delegado (CEO) Jeff Lorberbaum afirmó: «En una situación difícil en todas nuestras regiones, nuestros resultados reflejan el impacto de las mejoras operativas en marcha, las medidas de contención de costes y las iniciativas de desarrollo del mercado. Nuestros productos residenciales y comerciales de primera calidad y las nuevas colecciones presentadas durante los últimos 24 meses han contribuido a mejorar nuestros resultados. Nuestras medidas de reestructuración se están aplicando según lo previsto y están generando el ahorro esperado, pues hemos cerrado operaciones de alto coste, eliminado activos ineficientes, racionalizado la distribución y aprovechado la tecnología para mejorar nuestros costes administrativos y operativos. Nuestros equipos de operaciones globales continúan encontrando iniciativas de productividad para reducir nuestros costes mediante mejoras en los equipos, la conservación de la energía, la optimización de nuestra cadena de suministro y el rediseño de los productos. Nuestro sector se enfrentó a continuas presiones sobre los precios, debido a la disminución del volumen del mercado, que estamos mitigando al reforzar la combinación de productos y canales.

Durante el segundo trimestre, generamos aproximadamente 125 millones de dólares de flujo de caja libre y compramos unas 393 000 acciones de nuestra empresa por un total aproximado de 42 millones de dólares. Nuestro Consejo de administración ha aprobado recientemente una nueva autorización para adquirir 500 millones de dólares de las acciones ordinarias en circulación de la empresa. Confiamos en nuestras estrategias para lograr un crecimiento de los beneficios a largo plazo, a medida que el sector se recupere de esta recesión cíclica.

Dado el aumento de los aranceles, estamos haciendo hincapié en las ventajas de nuestras colecciones de producción local y en nuestra posición de liderazgo como fabricante norteamericano. Hemos empezado a abordar los aranceles aplicados ajustando precios y optimizando la cadena de suministro. A principios de este mes, el Gobierno de EE. UU. fijó un nuevo plazo, el 1 de agosto, para que los países completen las negociaciones arancelarias, al tiempo que anunció aranceles específicos para sus principales socios comerciales. Seguimos atentos la evolución de los niveles de los aranceles y ajustaremos nuestras estrategias a medida que se produzcan cambios.

Las ventas netas de nuestro segmento cerámico global aumentaron un 0,5 % según los datos comunicados, o un 1,1 % en términos ajustados en días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen operativo del segmento fue del 7,9 % según los datos comunicados, o del 8,1 % en términos ajustados, como resultado del impacto neto favorable de los precios, la combinación de productos y el aumento de la productividad, contrarrestado en parte por el impacto del aumento de los costes de producción.

Las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo aumentaron un 1,0 % según los datos comunicados, o disminuyeron un 3,0 % en términos ajustados en días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen operativo del segmento se situó en el 9,0 % según los datos comunicados, o el 10,4 % en términos ajustados, debido al aumento de la productividad, contrarrestado en parte por los competitivos precios del sector.

Las ventas netas del segmento de suelos de Norteamérica descendieron un 1,2 % con respecto al año anterior según los datos comunicados. El margen operativo del segmento fue del 5,5 % según los datos comunicados, o del 7,3 % en términos ajustados, como resultado de los mayores costes de producción y del impacto desfavorable de los cierres temporales de plantas, contrarrestado en parte por un mayor aumento de la productividad.

Mientras nos centramos en el desarrollo del mercado, las mejoras operativas y la contención de costes, seguimos tomando medidas para optimizar nuestro rendimiento en el mercado actual. La continua inflación y la baja confianza de los consumidores están limitando las ventas del sector, y el momento en que se producirá el punto de inflexión sigue siendo imprevisible. Para mejorar las ventas, estamos aprovechando la solidez de nuestra cartera, la calidad de nuestro servicio y el valor de nuestra marca para ampliar nuestro negocio con los clientes actuales y nuevos. Aunque las presiones sobre los precios en nuestros mercados siguen siendo fuertes, estamos mejorando nuestra combinación de productos gracias a nuestras colecciones prémium, las ventas comerciales y los recientes lanzamientos de productos. Las presiones sobre los costes de producción van a seguir, y su impacto alcanzará su punto álgido en el tercer trimestre, a medida que los costes más altos se reflejen en nuestro inventario. Para mitigar estos mayores costes, nuestros equipos siguen adoptando iniciativas de productividad en todos los aspectos de nuestras operaciones. Nuestras medidas de reestructuración deberían reportar unos beneficios de unos 100 millones de dólares este año, a la vez que reforzarán nuestras operaciones de cara al futuro. La evolución de la política comercial de EE. UU. debería beneficiar a Mohawk, ya que alrededor del 85 % de nuestras ventas en EE. UU. corresponden a productos fabricados en Norteamérica. Gestionaremos el impacto de los aranceles mejorando la cadena de suministro, optimizando costes y ajustando precios. Nuestras previsiones no incluyen el posible impacto de los nuevos aranceles, que aún no se han concretado en este momento. Teniendo en cuenta estos factores, se prevé que el BPA ajustado del tercer trimestre se sitúe entre 2,56 y 2,66 dólares, excluidos los gastos de reestructuración u otros gastos extraordinarios.

Si nos atenemos al pasado, los ciclos bajistas de nuestro sector van seguidos de varios años de crecimiento de las ventas debido a la demanda acumulada. Durante los últimos tres años, hemos realizado inversiones específicas para mejorar nuestro rendimiento operativo, nuestra posición en términos de costes y las características de nuestros productos. Gracias a estas medidas, estamos posicionados estratégicamente para responder a los retos actuales y aprovechar las oportunidades que surjan a medida que el sector se recupere».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es un fabricante líder mundial de suelos y crea productos que realzan espacios residenciales y comerciales en unos 180 países. En las dos últimas décadas, hemos expandido las capacidades operativas de la empresa con fábricas en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia. Nuestros procesos de fabricación y distribución integrados de forma vertical ofrecen ventajas competitivas en la fabricación de baldosas de cerámica, moquetas, suelos laminados, de madera, de piedra y de vinilo. Nuestra innovación es líder en la industria, y creamos productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en el mercado y satisfacen todos los requisitos de remodelación y de obra nueva. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Algunas de las afirmaciones recogidas en los párrafos anteriores, en particular las que prevén resultados a futuro, perspectivas de negocio, estrategias de crecimiento y funcionamiento, y otros aspectos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y “estima”, o expresiones similares, constituyen «declaraciones de proyecciones futuras» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de mercado de valores de 1934, en su versión modificada. Para dichas afirmaciones, Mohawk se acoge a la protección de la cláusula de salvaguarda de las previsiones a futuro recogida en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. La dirección de la empresa considera que estas proyecciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan. Sin embargo, se deberá proceder con cautela para no depositar una confianza indebida en ninguna de estas proyecciones a futuro, ya que estas solo son válidas en la fecha en que se realizaron. La empresa no se compromete a actualizar o revisar públicamente ninguna de las proyecciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley. No se garantiza la exactitud de las proyecciones a futuro porque se basan en numerosas suposiciones que entrañan riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores relevantes, entre otros, podrían provocar que los resultados futuros difirieran de la evolución histórica y de nuestras expectativas o previsiones actuales: cambios en las condiciones económicas o del sector; impacto de los aranceles; competencia; inflación y deflación en los precios del transporte, las materias primas y otros costes de producción; inflación y deflación en los mercados de bienes de consumo; fluctuaciones monetarias; costes y suministro de energía; el momento y el nivel de las inversiones en activo fijo; el momento de la aplicación del aumento de precios para los productos de la empresa; cargos por deterioro; identificación y realización de adquisiciones en condiciones favorables (si las hubiera); integración de adquisiciones; operaciones internacionales; lanzamiento de nuevos productos; optimización de operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; conflictos geopolíticos; cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa desarrolla su actividad; y otros riesgos identificados en los informes que Mohawk envía a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), así como en sus informes y comunicados de prensa.

Conferencia telefónica: viernes, 25 de julio de 2025, a las 11:00 ET

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, haga clic en https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2025-earnings-call. Para participar en la conferencia telefónica por teléfono, regístrese previamente en https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 para recibir un número de identificación personal único, o marque el 1-833-630-1962 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-1843 (llamadas internacionales) el día de la conferencia para recibir la ayuda de un operador. Para aquellas personas que no puedan asistir a la hora designada, la teleconferencia permanecerá disponible para su reproducción hasta el 22 de agosto de 2025, marcando 1-877-344-7529 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-0088 (internacional) e introduciendo el identificador de conferencia n.º 7404010. La conferencia se archivará y estará disponible para su reproducción por un plazo de un año en la pestaña «Inversores»

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net sales $ 2,802.1 2,801.3 5,327.9 5,480.7 Cost of sales 2,087.7 2,077.5 4,030.2 4,107.4 Gross profit 714.4 723.8 1,297.7 1,373.3 Selling, general and administrative expenses 525.7 509.8 1,012.9 1,012.7 Operating income 188.7 214.0 284.8 360.6 Interest expense 5.2 12.6 11.6 27.5 Other (income) and expense, net 3.0 1.6 2.7 0.5 Earnings before income taxes 180.5 199.8 270.5 332.6 Income tax expense 34.0 42.3 51.5 70.1 Net earnings including noncontrolling interests 146.5 157.5 219.0 262.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.35 2.47 3.50 4.12 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.3 63.6 62.5 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.34 2.46 3.49 4.10 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net cash provided by operating activities $ 206.3 233.6 210.0 417.3 Less: Capital expenditures 80.2 91.4 169.3 178.2 Free cash flow $ 126.1 142.2 40.7 239.1 Depreciation and amortization $ 155.6 171.5 306.0 325.7

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 546.7 497.4 Receivables, net 2,254.8 2,018.5 Inventories 2,709.9 2,579.9 Prepaid expenses and other current assets 553.5 545.5 Total current assets 6,064.9 5,641.3 Property, plant and equipment, net 4,778.0 4,759.2 Right of use operating lease assets 409.9 396.2 Goodwill 1,201.1 1,136.7 Intangible assets, net 843.5 841.4 Deferred income taxes and other non-current assets 481.4 504.8 Total assets $ 13,778.8 13,279.6 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8 718.0 Accounts payable and accrued expenses 2,278.2 2,109.8 Current operating lease liabilities 116.2 109.9 Total current liabilities 2,853.2 2,937.7 Long-term debt, less current portion 1,742.2 1,691.5 Non-current operating lease liabilities 311.9 301.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 573.9 696.3 Total liabilities 5,481.2 5,627.1 Total stockholders' equity 8,297.6 7,652.5 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,778.8 13,279.6

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,120.9 1,115.6 $ 2,114.7 2,160.4 Flooring NA 946.8 958.5 1,809.2 1,858.7 Flooring ROW 734.4 727.2 1,404.0 1,461.6 Consolidated net sales $ 2,802.1 2,801.3 $ 5,327.9 5,480.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 88.2 83.1 $ 130.0 131.9 Flooring NA 52.5 78.3 61.8 123.3 Flooring ROW 65.8 65.6 124.5 136.5 Corporate and intersegment eliminations (17.8 ) (13.0 ) (31.5 ) (31.1 ) Consolidated operating income $ 188.7 214.0 $ 284.8 360.6 Assets: Global Ceramic $ 5,158.4 4,931.5 Flooring NA 4,034.5 3,940.2 Flooring ROW 4,078.7 3,899.2 Corporate and intersegment eliminations 507.2 508.7 Consolidated assets $ 13,778.8 13,279.6

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 55.7 49.3 Software implementation cost write-off — — (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 5.5 10.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 ) (0.1 ) 2.2 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.1 0.2 0.1 (2.2 ) Income tax effect of adjusting items (7.5 ) (8.6 ) (11.0 ) (11.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173.3 191.5 268.8 310.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.77 3.00 4.29 4.85 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 28, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8 Long-term debt, less current portion 1,742.2 Total debt 2,201.0 Less: Cash and cash equivalents 546.7 Net debt $ 1,654.3

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 June 28,

2025 June 28,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 162.0 93.2 72.6 146.5 474.3 Interest expense 11.2 9.8 6.4 5.2 32.6 Income tax expense 39.8 18.3 17.5 34.0 109.6 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.2 156.4 150.4 155.6 618.6 EBITDA 369.2 277.7 246.9 341.3 1,235.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.1 20.3 20.8 25.3 81.5 Software implementation cost write-off 7.8 5.1 (0.4 ) — 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 (0.9 ) 0.6 4.9 5.3 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) — — (0.1 ) (0.5 ) Adjusted EBITDA $ 392.4 310.4 267.9 371.4 1,342.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025 and $4.1 for Q2 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 28, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,802.1 5,327.9 Adjustment for constant shipping days 12.0 89.9 Adjustment for constant exchange rates (34.4 ) 22.5 Adjusted net sales $ 2,779.7 5,440.3

Three Months Ended June 28, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,120.9 Adjustment for constant shipping days 12.0 Adjustment for constant exchange rates (5.0 ) Adjusted net sales $ 1,127.9

Flooring ROW Net sales $ 734.4 Adjustment for constant exchange rates (29.4 ) Adjusted net sales $ 705.0

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Gross Profit $ 714.4 723.8 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 35.2 Adjusted gross profit $ 740.6 759.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.4% 27.1%

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 525.7 509.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.2 ) (6.2 ) Legal settlements, reserves and fees (4.9 ) (1.3 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 517.6 502.3 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.5% 17.9%

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 188.7 214.0 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjusted operating income $ 223.0 256.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.0% 9.2%

Global Ceramic Operating income $ 88.2 83.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.1 11.7 Adjusted segment operating income $ 90.3 94.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1% 8.5%

Flooring NA Operating income $ 52.5 78.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.7 — Legal settlements, reserves and fees — 3.7 Adjusted segment operating income $ 69.2 82.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.3% 8.6%

Flooring ROW Operating income $ 65.8 65.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10.6 25.8 Adjusted segment operating income $ 76.4 91.4 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.4% 12.6%

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (17.8 ) (13.0 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjusted segment operating (loss) $ (12.9 ) (11.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Earnings before income taxes $ 180.5 199.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 ) Adjusted earnings before income taxes $ 214.7 242.2

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Income tax expense $ 34.0 42.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.1 ) (0.2 ) Income tax effect of adjusting items 7.5 8.6 Adjusted income tax expense $ 41.4 50.7 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 19.3% 20.9%

La empresa acompaña sus estados financieros resumidos consolidados, que se elaboran y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. (US GAAP), con determinadas métricas financieras no incluidas en los PCGA. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las métricas financieras no contables de la empresa con respecto a las métricas PCGA estadounidenses más comparables directamente. Cada una de las métricas no sujetas a los PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto con las métricas comparables de acuerdo a los PCGA de EE. UU., y podrían no ser comparables a las métricas referidas de forma similar por otras empresas. La empresa considera que estas métricas no PCGA, una vez conciliadas con las correspondientes métricas PCGA de EE. UU., facilitan la labor de sus inversores de la siguiente manera: métricas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, y con indicadores de rentabilidad no contables que sirven para conocer las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La empresa excluye determinados elementos de sus métricas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias del negocio subyacente. Las partidas excluidas de las métricas de ingresos no sujetas a PCGA de la empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días para la entrega en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La empresa excluye ciertos elementos de sus métricas de rentabilidad no contables, ya que estos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el principal resultado operativo de la empresa. Las partidas excluidas de las métricas de rentabilidad sin GAAP de la empresa incluyen: reestructuración, adquisiciones e integraciones relacionadas y otros costes, acuerdos legales, reservas y tasas, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilidad de las adquisiciones, incluido el aumento del inventario desde la contabilidad de la compra, ajustes de activos por indemnización, ajustes de partidas fiscales inciertas y reestructuración fiscal europea.

Contacto: James Brunk, director financiero - (706) 624-2239