Mohawk Industries publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025

CALHOUN, État de Géorgie, 26 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 147 millions de dollars et un bénéfice par action (« BPA ») de 2,34 dollars pour le deuxième trimestre 2025. Le bénéfice net ajusté ressort à 173 millions de dollars et le BPA ajusté à 2,77 dollars. À 2,8 milliards de dollars, le chiffre d’affaires net pour la période observée reste stable en données publiées, mais affiche une baisse de 0,8 % en données ajustées pour tenir compte des jours constants et des taux de change par rapport à l’exercice précédent. Au cours du deuxième trimestre 2024, la Société avait déclaré un chiffre d’affaires net de 2,8 milliards de dollars, un bénéfice net de 157 millions de dollars et un bénéfice par action de 2,46 dollars ; le bénéfice net ajusté s’élevait pour sa part à 192 millions de dollars et le BPA ajusté à 3,00 dollars.

Pour le semestre clos le 28 juin 2025, le chiffre d’affaires net et le BPA s’établissent à 219 millions de dollars et 3,49 dollars, respectivement, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichent respectivement 269 millions de dollars et 4,29 dollars. Le chiffre d’affaires net du premier semestre 2025 est arrêté à 5,3 milliards de dollars, soit une baisse de 2,8 % en données publiées et de 0,7 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Pour le semestre clos le 29 juin 2024, le chiffre d’affaires net s’établissait à 5,5 millions de dollars, le bénéfice net était porté à 262 millions de dollars et le BPA à 4,10 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichaient respectivement 310 millions de dollars et 4,85 dollars.

Jeff Lorberbaum, Président et Directeur Général analyse ainsi ces résultats périodiques : « Malgré la difficulté du contexte commune à nos différentes régions, nos résultats font ressortir l’effet de nos améliorations opérationnelles continues, de nos opérations axées sur la maîtrise de nos charges et de nos initiatives de développement commercial. Nos gammes de produits résidentiels et distributeurs haut de gamme ont largement contribué à notre performance, de même que les nouvelles collections que nous avons lancées au cours des 24 derniers mois. Nos mesures de restructuration sont conformes au calendrier prévu et aux économies attendues. Nous avons mis fin aux achats coûteux, supprimé les actifs inefficaces et rationalisé la mise à disposition et l’exploitation de la technologie en vue d’améliorer nos frais administratifs et d’exploitation. Nos équipes opérationnelles mondiales continuent d’identifier des pistes de productivité censées réduire nos charges moyennant de meilleurs équipements, mais aussi via la préservation énergétique, l’optimisation de notre chaîne d’approvisionnement et la réingénierie de nos produits. Notre secteur est en proie à une constante pression tarifaire induite par des volumes en repli, que nous nuançons en renforçant la composition de nos produits et de nos canaux.

Au cours du deuxième trimestre, nous avons dégagé près de 125 millions de dollars de flux de trésorerie disponible et avons racheté environ 393 000 actions de notre société pour un montant avoisinant les 42 millions de dollars. Notre Conseil d’administration a récemment validé une nouvelle autorisation d’acquérir jusqu’à 500 millions de dollars d’actions ordinaires en circulation de la Société. Nous restons confiants vis-à-vis de nos stratégies entendant nous assurer une croissance rentable durable à mesure que notre secteur d’activités sort de ce ralentissement périodique.

Au regard de l’augmentation des droits de douane, nous mettons en avant les avantages de nos collections produites localement en soulignant notre position d’industriel nord-américain leader. En réponse à la mise en place des droits de douane, nous avons procédé tout d’abord à des révisions tarifaires et optimisé notre chaîne d’approvisionnement. Un peu plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a fixé une nouvelle échéance portée au 1er août pour la conclusion des négociations, et a annoncé la mise en place de droits de douane spécifiques ciblant certains partenaires commerciaux clés. Nous continuons à étudier l’évolution des mesures douanières et réajusterons nos stratégies en conséquence.

Le chiffre d’affaires net réalisé du segment « Céramique mondiale » recule de 0,5 % en données publiées, soit un repli de 1,1 % en données ajustées pour tenir compte des jours et des taux de change constants par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 7,9 % en données publiées, soit 8,1 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par l’effet positif net de nos gains de productivité, grilles tarifaires et mix produits, et sont partiellement nuancées par la hausse des budgets d’approvisionnement.

Le chiffre d’affaires net du segment « Revêtements de sol, reste du monde » enregistre une hausse de 1,0 % en données publiées, mais un repli de 3,0 % en données ajustés pour tenir compte des jours constants et des taux de change par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 9,0 % en données publiées, soit 10,4 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par l’effet des gains de productivité, et sont partiellement nuancées par la pression concurrentielle qui s’exerce sur les prix.

Le chiffre d’affaires net du segment « Revêtements de sol, Amérique du Nord » s’inscrit en baisse de 1,2 % par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 5,5 % en données publiées, soit 7,3 % en données ajustées. Ces valeurs résultent de la hausse des budgets d’approvisionnement et des répercussions négatives des arrêts temporaires d’usines, et sont partiellement nuancées par de fermes gains de productivité.

À l’heure où nous restons concentrés sur le développement de nos ventes, les améliorations opérationnelles et la maîtrise de nos charges, nous continuons à prendre des mesures axées sur l’optimisation de notre performance à l’aune du contexte actuel. L’inflation bien installée et le faible indicateur de confiance des consommateurs freinent les ventes à l’échelle de notre secteur d’activités, et un quelconque retournement de situation reste impossible à déterminer. Pour consolider nos ventes et développer notre activité auprès de nos clients prospectifs et actuels, nous capitalisons sur la richesse de nos gammes, notre service supérieur et l’empreinte de notre marque. Si la pression tarifaire qui s’exerce sur nos marchés demeure soutenue, nous améliorons notre mix grâce à nos collections haut de gamme, nos ventes distributeurs et nos récents lancements de produits. Les tensions sur les coûts d’approvisionnement devraient se maintenir et nous anticipons un pic au troisième trimestre, lorsque la hausse effective des budgets se fera ressentir sur notre stock. Pour nuancer ces effets, nos équipes continuent d’adopter des mesures de productivité opérationnelle à 360 degrés. Notre programme de restructuration devrait nous faire économiser près de 100 millions de dollars cette année et renforcer nos opérations pour l’avenir. L’évolution de la politique commerciale américaine devrait profiter à Mohawk, puisque qu’une part proche de 85 % de nos ventes aux États-Unis sont issues d’une production en Amérique du Nord. Améliorer notre chaîne d’approvisionnement, optimiser nos frais et réviser nos grilles tarifaires nous aidera à gérer les effets des droits de douane. Nos prévisions ne tiennent pas compte de l’éventuel impact des nouveaux droits de douane, qui à ce jour ne sont pas encore finalisés. Compte tenu de ces facteurs, notre BPA ajusté du troisième trimestre devrait osciller entre 2,56 et 2,66 dollars, hors frais de restructuration ou charges ponctuelles d’autre nature.

Historiquement, les périodes de ralentissement dans notre secteur sont suivies de plusieurs années de croissance des ventes du fait du rebond de la demande. Ces trois dernières années, nous avons réalisé des investissements ciblés pour améliorer notre performance opérationnelle, nos budgets et les caractéristiques de nos produits. En conséquence, nous sommes stratégiquement positionnés pour faire face aux enjeux actuels et saisir les opportunités à mesure que le secteur se relève. »

Mohawk Industries est le numéro 1 mondial de la fabrication de revêtements de sol, et se spécialise dans la production de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et les surfaces commerciales dans près de 180 pays. Au cours de ces vingt dernières années, nous avons étendu l’empreinte opérationnelle de l’entreprise en exploitant des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie. Nos processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de carreaux de céramique, moquettes, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et comprennent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui emploient les constructions « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » et « estime » ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives figurant dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation ; cependant, il convient de ne pas s’y fier indûment, car elles ne valent qu’à la date à laquelle elles sont publiées. La Société décline toute obligation de les actualiser ou les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient notamment faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux de nos résultats passés et de nos attentes ou projections actuelles, sans toutefois s’y limiter : l’évolution de la conjoncture économique ou sectorielle ; les effets des droits de douane ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations de change ; les frais et approvisionnements énergétiques ; le calendrier et la hauteur des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en place de grilles tarifaires supérieures applicables aux produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’identification et la réalisation d’acquisitions à des conditions favorables et le cas échéant les intégrations résultant de ces acquisitions ; les opérations internationales ; la mise en marché de nouveaux produits ; la rationalisation des exploitations ; les taxes et réformes fiscales ; les réclamations portant sur les produits et d’autre nature ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les évolutions de nature réglementaire et politique dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

Pour participer à la conférence téléphonique depuis Internet, veuillez consulter la page https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2025-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, inscrivez-vous à l’avance sur https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 pour recevoir votre numéro d’identification personnel unique. Vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 pour les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-1843 pour l’international le jour de la conférence pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à l’heure indiquée, une rediffusion sera disponible jusqu’au 22 août 2025 en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis et/ou le Canada, ou le 1-412-317-0088 pour l’international et en saisissant le code d’accès n° 7404010. La conférence sera archivée et disponible en replay pendant un an sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net sales $ 2,802.1 2,801.3 5,327.9 5,480.7 Cost of sales 2,087.7 2,077.5 4,030.2 4,107.4 Gross profit 714.4 723.8 1,297.7 1,373.3 Selling, general and administrative expenses 525.7 509.8 1,012.9 1,012.7 Operating income 188.7 214.0 284.8 360.6 Interest expense 5.2 12.6 11.6 27.5 Other (income) and expense, net 3.0 1.6 2.7 0.5 Earnings before income taxes 180.5 199.8 270.5 332.6 Income tax expense 34.0 42.3 51.5 70.1 Net earnings including noncontrolling interests 146.5 157.5 219.0 262.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.35 2.47 3.50 4.12 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.3 63.6 62.5 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.34 2.46 3.49 4.10 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net cash provided by operating activities $ 206.3 233.6 210.0 417.3 Less: Capital expenditures 80.2 91.4 169.3 178.2 Free cash flow $ 126.1 142.2 40.7 239.1 Depreciation and amortization $ 155.6 171.5 306.0 325.7

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 546.7 497.4 Receivables, net 2,254.8 2,018.5 Inventories 2,709.9 2,579.9 Prepaid expenses and other current assets 553.5 545.5 Total current assets 6,064.9 5,641.3 Property, plant and equipment, net 4,778.0 4,759.2 Right of use operating lease assets 409.9 396.2 Goodwill 1,201.1 1,136.7 Intangible assets, net 843.5 841.4 Deferred income taxes and other non-current assets 481.4 504.8 Total assets $ 13,778.8 13,279.6 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8 718.0 Accounts payable and accrued expenses 2,278.2 2,109.8 Current operating lease liabilities 116.2 109.9 Total current liabilities 2,853.2 2,937.7 Long-term debt, less current portion 1,742.2 1,691.5 Non-current operating lease liabilities 311.9 301.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 573.9 696.3 Total liabilities 5,481.2 5,627.1 Total stockholders' equity 8,297.6 7,652.5 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,778.8 13,279.6

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,120.9 1,115.6 $ 2,114.7 2,160.4 Flooring NA 946.8 958.5 1,809.2 1,858.7 Flooring ROW 734.4 727.2 1,404.0 1,461.6 Consolidated net sales $ 2,802.1 2,801.3 $ 5,327.9 5,480.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 88.2 83.1 $ 130.0 131.9 Flooring NA 52.5 78.3 61.8 123.3 Flooring ROW 65.8 65.6 124.5 136.5 Corporate and intersegment eliminations (17.8 ) (13.0 ) (31.5 ) (31.1 ) Consolidated operating income $ 188.7 214.0 $ 284.8 360.6 Assets: Global Ceramic $ 5,158.4 4,931.5 Flooring NA 4,034.5 3,940.2 Flooring ROW 4,078.7 3,899.2 Corporate and intersegment eliminations 507.2 508.7 Consolidated assets $ 13,778.8 13,279.6

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 55.7 49.3 Software implementation cost write-off — — (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 5.5 10.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 ) (0.1 ) 2.2 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.1 0.2 0.1 (2.2 ) Income tax effect of adjusting items (7.5 ) (8.6 ) (11.0 ) (11.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173.3 191.5 268.8 310.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.77 3.00 4.29 4.85 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 28, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8 Long-term debt, less current portion 1,742.2 Total debt 2,201.0 Less: Cash and cash equivalents 546.7 Net debt $ 1,654.3

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 June 28,

2025 June 28,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 162.0 93.2 72.6 146.5 474.3 Interest expense 11.2 9.8 6.4 5.2 32.6 Income tax expense 39.8 18.3 17.5 34.0 109.6 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.2 156.4 150.4 155.6 618.6 EBITDA 369.2 277.7 246.9 341.3 1,235.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.1 20.3 20.8 25.3 81.5 Software implementation cost write-off 7.8 5.1 (0.4 ) — 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 (0.9 ) 0.6 4.9 5.3 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) — — (0.1 ) (0.5 ) Adjusted EBITDA $ 392.4 310.4 267.9 371.4 1,342.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025 and $4.1 for Q2 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 28, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,802.1 5,327.9 Adjustment for constant shipping days 12.0 89.9 Adjustment for constant exchange rates (34.4 ) 22.5 Adjusted net sales $ 2,779.7 5,440.3

Three Months Ended June 28, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,120.9 Adjustment for constant shipping days 12.0 Adjustment for constant exchange rates (5.0 ) Adjusted net sales $ 1,127.9

Flooring ROW Net sales $ 734.4 Adjustment for constant exchange rates (29.4 ) Adjusted net sales $ 705.0

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Gross Profit $ 714.4 723.8 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 35.2 Adjusted gross profit $ 740.6 759.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.4% 27.1%

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 525.7 509.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.2 ) (6.2 ) Legal settlements, reserves and fees (4.9 ) (1.3 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 517.6 502.3 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.5% 17.9%

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 188.7 214.0 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjusted operating income $ 223.0 256.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.0% 9.2%

Global Ceramic Operating income $ 88.2 83.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.1 11.7 Adjusted segment operating income $ 90.3 94.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1% 8.5%

Flooring NA Operating income $ 52.5 78.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.7 — Legal settlements, reserves and fees — 3.7 Adjusted segment operating income $ 69.2 82.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.3% 8.6%

Flooring ROW Operating income $ 65.8 65.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10.6 25.8 Adjusted segment operating income $ 76.4 91.4 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.4% 12.6%

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (17.8 ) (13.0 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjusted segment operating (loss) $ (12.9 ) (11.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Earnings before income taxes $ 180.5 199.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 ) Adjusted earnings before income taxes $ 214.7 242.2

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Income tax expense $ 34.0 42.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.1 ) (0.2 ) Income tax effect of adjusting items 7.5 8.6 Adjusted income tax expense $ 41.4 50.7 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 19.3% 20.9%

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis, de certains indicateurs financiers non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux PCGR de la Société et ceux qui y sont conformes et en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacun des indicateurs financiers non conformes aux PCGR présentés ci-dessus doit s’entendre comme un complément de l’indicateur financier conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait se comparer à des indicateurs similaires employées par d’autres sociétés. La Société estime que ces indicateurs non conformes aux PCGR, lorsqu’ils sont comparés avec les indicateurs financiers conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondants, aident ses investisseurs comme suit : les indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à l’établissement de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et futures ; tandis que les indicateurs non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. La Société exclut les éléments suivants de ses indicateurs de chiffre d’affaires non conformes aux PCGR : les transactions et écarts de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR dans la mesure où ils peuvent ne pas être représentatifs des principales performances opérationnelles de la Société, ou ne pas y être liés. Les éléments suivants figurent parmi les éléments d’exclusion des indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais connexes, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.

