Mohawk Industries pubblica i risultati del secondo trimestre 2025

CALHOUN, Georgia, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 147 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 2,34 dollari per il secondo trimestre 2025; l’utile netto rettificato è stato di 173 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,77 dollari. Le vendite nette per il secondo trimestre del 2025 sono state di 2,8 miliardi di dollari, sostanzialmente invariato rispetto a quanto riportato e in calo dello 0,8% in base ai dati diffusi su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2024, la Società aveva registrato vendite nette pari a 2,8 miliardi di dollari, un utile netto di 157 milioni di dollari e un utile per azione di 2,46 dollari; l’utile netto rettificato era di 192 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 3,00 dollari.

Per il semestre chiuso il 28 giugno 2025, gli utili netti e l’EPS ammontano, rispettivamente, a 219 milioni di dollari e 3,49 dollari; gli utili netti rettificati sono stati di 269 milioni di dollari e l'EPS rettificato di 4,29 dollari. Le vendite nette per il primo semestre del 2025 sono state di 5,3 miliardi di dollari, con un calo del 2,8% rispetto al periodo precedente e dello 0,7% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Per il semestre chiuso il 29 giugno 2024, la Società aveva registrato vendite nette pari a 5,5 miliardi di dollari, gli utili netti e l’EPS ammontavano, rispettivamente, a 262 milioni di dollari e 4,10 dollari; l'utile netto rettificato è stato di 310 milioni di dollari e l'EPS rettificato di 4,85 dollari.

Commentando i risultati del secondo trimestre, il Presidente e Amministratore delegato Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “In un contesto difficile per tutte le nostre regioni, i risultati riflettono l'impatto dei continui miglioramenti operativi, delle misure di contenimento dei costi e delle iniziative di sviluppo del mercato. I nostri prodotti residenziali e commerciali di alta gamma e le nuove collezioni lanciate negli ultimi 24 mesi hanno contribuito positivamente ai nostri risultati. I nostri interventi di ristrutturazione procedono secondo i piani e stanno generando i risparmi previsti, grazie alla chiusura di attività ad alto costo, all'eliminazione di asset inefficienti, alla razionalizzazione della distribuzione e all'utilizzo della tecnologia per migliorare i costi amministrativi e operativi. I nostri team operativi globali proseguono l'impegno per individuare iniziative di produttività volte a ridurre i costi attraverso il miglioramento delle attrezzature, il risparmio energetico, l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e la riprogettazione dei prodotti. Il nostro settore ha dovuto affrontare una pressione costante sui prezzi dovuta al calo dei volumi di mercato, che stiamo mitigando attraverso il rafforzamento del portafoglio di prodotti e dei canali di distribuzione.

Nel corso del secondo trimestre abbiamo generato un flusso di cassa di circa 125 milioni di dollari e abbiamo acquistato circa 393.000 quote azionarie per un valore di circa 42 milioni di dollari. Di recente, il nostro Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie dell'azienda in circolazione pari a 500 milioni di dollari. Siamo fiduciosi che le nostre strategie favoriranno una crescita redditizia a lungo termine man mano che il settore si riprenderà dal periodo di contrazione ciclica.

Considerato l'aumento delle tariffe doganali, stiamo promuovendo i vantaggi delle nostre collezioni prodotte localmente e il nostro ruolo di leader come produttori nordamericani. Abbiamo iniziato ad affrontare l'impatto delle tariffe doganali attraverso adeguamenti dei prezzi e ottimizzazione della catena di approvvigionamento. All'inizio di questo mese, il governo degli Stati Uniti ha fissato una nuova scadenza al 1° agosto per il completamento dei negoziati tariffari da parte dei diversi Paesi, annunciando al contempo tariffe specifiche per i principali partner commerciali. Monitoriamo costantemente l'andamento dei livelli tariffari e adegueremo le nostre strategie in base alla loro evoluzione.

Le vendite nette del Segmento Global Ceramic sono aumentate dello 0,5% in base ai dati diffusi, o dell'1,1% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato del 7,9% in base ai dati diffusi o dell'8,1% su base rettificata, per effetto dell'impatto positivo netto del portafoglio dei prezzi e dei prodotti e degli aumenti di produttività, parzialmente compensati dall'aumento dei costi dei fattori produttivi.

Nel Segmento Flooring Rest of the World, le vendite nette sono aumentate dell'1,0% in base ai dati diffusi, o sono diminuiti del 3,0% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato del 9,0% in base ai dati diffusi, o del 10,4% su base rettificata, per effetto degli aumenti di produttività, parzialmente compensati dei prezzi competitivi nel settore.

Nel Segmento Flooring North America, le vendite nette sono diminuite dell'1,2% rispetto all'anno precedente in base ai dati diffusi. Il margine operativo del Segmento è stato del 5,5% in base ai dati diffusi o del 7,3% su base rettificata, per effetto dell'aumento dei costi dei fattori produttivi e dell'impatto negativo della chiusura temporanea degli impianti, parzialmente compensati dai maggiori incrementi di produttività.

Concentrandoci sullo sviluppo del mercato, sui miglioramenti operativi e sul contenimento dei costi, continueremo ad adottare misure volte a ottimizzare le nostre prestazioni nell'attuale situazione di mercato. L'inflazione persistente e la scarsa fiducia dei consumatori stanno frenando le vendite del settore, e il momento in cui si verificherà l'inversione di tendenza rimane imprevedibile. Per migliorare le vendite, stiamo facendo leva sulla solidità del nostro portafoglio, sul servizio di qualità superiore e sul valore del marchio al fine di espandere il business con i clienti attuali e quelli nuovi. Malgrado la pressione dei prezzi nei nostri mercati rimanga elevata, stiamo migliorando il portafoglio delle collezioni di alta gamma, delle vendite commerciali e dei recenti lanci di prodotti. La pressione dei costi dei fattori produttivi continuerà, con un picco previsto nel terzo trimestre quando l'aumento dei costi impatterà sulle nostre giacenze. Al fine di mitigare l'aumento dei costi, i nostri team continuano ad attuare iniziative volte ad aumentare la produttività in tutti gli aspetti delle nostre attività. Le nostre azioni di ristrutturazione dovrebbero generare benefici per circa 100 milioni di dollari quest'anno, rafforzando al contempo le nostre operazioni per il futuro. L'evoluzione della politica commerciale statunitense dovrebbe portare dei vantaggi per Mohawk, dal momento che circa l'85% delle nostre vendite negli Stati Uniti proviene da merci prodotte in Nord America. Ci impegneremo a gestire l'impatto delle tariffe attraverso il miglioramento della catena di approvvigionamento, l'ottimizzazione dei costi e l'adeguamento dei prezzi. Questa previsione non tiene conto del potenziale impatto delle nuove tariffe, che in questo momento non sono ancora state definite. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l’EPS rettificato del terzo trimestre sarà compreso tra 2,56 e 2,66 dollari, al netto di eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri straordinari.

Storicamente, a periodi di flessione nel nostro settore seguono anni di aumenti delle vendite provenienti dalla domanda latente. Negli ultimi tre anni, abbiamo realizzato investimenti mirati intesi a migliorare le nostre performance operative, la posizione dei costi e le caratteristiche dei prodotti. Grazie a queste azioni, ci troviamo in una posizione strategica che ci consente di rispondere alle sfide attuali e di cogliere le opportunità offerte dalla ripresa del settore".

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di pavimenti, che fornisce prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in circa 180 Paesi. Negli ultimi vent’anni abbiamo ampliato la presenza operativa dell’azienda con stabilimenti produttivi in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia. I nostri processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica, laminati, pavimenti in legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili, nonché quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “si stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. La direzione ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli nel momento in cui vengono rilasciate; tuttavia, è necessario prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, poiché queste ultime si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali, in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. Tra gli importanti fattori che potrebbero determinare una discrepanza dei futuri risultati rispetto all’esperienza storica e alle nostre attuali aspettative o proiezioni figurano, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti elementi: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; impatto delle tariffe; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società e altri rischi identificati nelle relazioni SEC (Securities and Exchange Commission) e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 25 luglio 2025, 11:00 Eastern Time

Per partecipare alla conference call tramite Internet, visitare la pagina https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2025-earnings-call. Per partecipare alla conference call tramite telefono, è necessario registrarsi anticipatamente all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 per ricevere un numero univoco di identificazione personale. È possibile anche comporre il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-1843 (resto del mondo) il giorno della conference call per ricevere assistenza da un operatore. Per coloro che non possono partecipare all’orario stabilito, la conference call sarà disponibile in replica fino al 22 agosto 2025 componendo il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo l’ID della conferenza n. 7404010. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net sales $ 2,802.1 2,801.3 5,327.9 5,480.7 Cost of sales 2,087.7 2,077.5 4,030.2 4,107.4 Gross profit 714.4 723.8 1,297.7 1,373.3 Selling, general and administrative expenses 525.7 509.8 1,012.9 1,012.7 Operating income 188.7 214.0 284.8 360.6 Interest expense 5.2 12.6 11.6 27.5 Other (income) and expense, net 3.0 1.6 2.7 0.5 Earnings before income taxes 180.5 199.8 270.5 332.6 Income tax expense 34.0 42.3 51.5 70.1 Net earnings including noncontrolling interests 146.5 157.5 219.0 262.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.35 2.47 3.50 4.12 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.3 63.6 62.5 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.34 2.46 3.49 4.10 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net cash provided by operating activities $ 206.3 233.6 210.0 417.3 Less: Capital expenditures 80.2 91.4 169.3 178.2 Free cash flow $ 126.1 142.2 40.7 239.1 Depreciation and amortization $ 155.6 171.5 306.0 325.7

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 546.7 497.4 Receivables, net 2,254.8 2,018.5 Inventories 2,709.9 2,579.9 Prepaid expenses and other current assets 553.5 545.5 Total current assets 6,064.9 5,641.3 Property, plant and equipment, net 4,778.0 4,759.2 Right of use operating lease assets 409.9 396.2 Goodwill 1,201.1 1,136.7 Intangible assets, net 843.5 841.4 Deferred income taxes and other non-current assets 481.4 504.8 Total assets $ 13,778.8 13,279.6 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8 718.0 Accounts payable and accrued expenses 2,278.2 2,109.8 Current operating lease liabilities 116.2 109.9 Total current liabilities 2,853.2 2,937.7 Long-term debt, less current portion 1,742.2 1,691.5 Non-current operating lease liabilities 311.9 301.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 573.9 696.3 Total liabilities 5,481.2 5,627.1 Total stockholders' equity 8,297.6 7,652.5 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,778.8 13,279.6

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,120.9 1,115.6 $ 2,114.7 2,160.4 Flooring NA 946.8 958.5 1,809.2 1,858.7 Flooring ROW 734.4 727.2 1,404.0 1,461.6 Consolidated net sales $ 2,802.1 2,801.3 $ 5,327.9 5,480.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 88.2 83.1 $ 130.0 131.9 Flooring NA 52.5 78.3 61.8 123.3 Flooring ROW 65.8 65.6 124.5 136.5 Corporate and intersegment eliminations (17.8 ) (13.0 ) (31.5 ) (31.1 ) Consolidated operating income $ 188.7 214.0 $ 284.8 360.6 Assets: Global Ceramic $ 5,158.4 4,931.5 Flooring NA 4,034.5 3,940.2 Flooring ROW 4,078.7 3,899.2 Corporate and intersegment eliminations 507.2 508.7 Consolidated assets $ 13,778.8 13,279.6

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 28, 2025 June 29, 2024 June 28, 2025 June 29, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 55.7 49.3 Software implementation cost write-off — — (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 5.5 10.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 ) (0.1 ) 2.2 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.1 0.2 0.1 (2.2 ) Income tax effect of adjusting items (7.5 ) (8.6 ) (11.0 ) (11.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173.3 191.5 268.8 310.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.77 3.00 4.29 4.85 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 28, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8 Long-term debt, less current portion 1,742.2 Total debt 2,201.0 Less: Cash and cash equivalents 546.7 Net debt $ 1,654.3

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 June 28,

2025 June 28,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 162.0 93.2 72.6 146.5 474.3 Interest expense 11.2 9.8 6.4 5.2 32.6 Income tax expense 39.8 18.3 17.5 34.0 109.6 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.2 156.4 150.4 155.6 618.6 EBITDA 369.2 277.7 246.9 341.3 1,235.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.1 20.3 20.8 25.3 81.5 Software implementation cost write-off 7.8 5.1 (0.4 ) — 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 (0.9 ) 0.6 4.9 5.3 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) — — (0.1 ) (0.5 ) Adjusted EBITDA $ 392.4 310.4 267.9 371.4 1,342.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025 and $4.1 for Q2 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 28, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,802.1 5,327.9 Adjustment for constant shipping days 12.0 89.9 Adjustment for constant exchange rates (34.4 ) 22.5 Adjusted net sales $ 2,779.7 5,440.3

Three Months Ended June 28, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,120.9 Adjustment for constant shipping days 12.0 Adjustment for constant exchange rates (5.0 ) Adjusted net sales $ 1,127.9

Flooring ROW Net sales $ 734.4 Adjustment for constant exchange rates (29.4 ) Adjusted net sales $ 705.0

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Gross Profit $ 714.4 723.8 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 35.2 Adjusted gross profit $ 740.6 759.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.4% 27.1%

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 525.7 509.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.2 ) (6.2 ) Legal settlements, reserves and fees (4.9 ) (1.3 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 517.6 502.3 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.5% 17.9%

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 188.7 214.0 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjusted operating income $ 223.0 256.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.0% 9.2%

Global Ceramic Operating income $ 88.2 83.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.1 11.7 Adjusted segment operating income $ 90.3 94.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1% 8.5%

Flooring NA Operating income $ 52.5 78.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.7 — Legal settlements, reserves and fees — 3.7 Adjusted segment operating income $ 69.2 82.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.3% 8.6%

Flooring ROW Operating income $ 65.8 65.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10.6 25.8 Adjusted segment operating income $ 76.4 91.4 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.4% 12.6%

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (17.8 ) (13.0 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjusted segment operating (loss) $ (12.9 ) (11.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Earnings before income taxes $ 180.5 199.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29.4 41.4 Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 ) Adjusted earnings before income taxes $ 214.7 242.2

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 28, 2025 June 29, 2024 Income tax expense $ 34.0 42.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.1 ) (0.2 ) Income tax effect of adjusting items 7.5 8.6 Adjusted income tax expense $ 41.4 50.7 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 19.3% 20.9%

La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude alcune voci dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non-GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso l'incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, le modifiche dell’attività di indennizzo, lo storno di posizioni fiscali incerte e la ristrutturazione fiscale europea.

