Le Nürburgring choisit vivenu : un nouveau partenariat qui accélère l’innovation dans le secteur de la billetterie

DÜSSELDORF, Allemagne et NÜRBURG, Allemagne, 27 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Nürburgring, plus grand site sportif d’Allemagne et l’un des circuits les plus emblématiques au monde, a choisi vivenu comme nouveau partenaire pour sa billetterie. Cette collaboration marque un tournant stratégique vers une meilleure efficacité opérationnelle, une transformation numérique ambitieuse et une expérience renforcée pour plus de 2 millions de visiteurs annuels.

Grâce à l’adoption de la plateforme avancée de vivenu, le Nürburgring modernise son infrastructure de billetterie afin de l’aligner sur ses objectifs globaux :

stimuler la croissance des revenus grâce à des stratégies intelligentes de ventes additionnelles et croisées

des revenus grâce à des stratégies intelligentes de ventes additionnelles et croisées centraliser les données pour éclairer les décisions stratégiques

pour éclairer les décisions stratégiques automatiser les opérations afin de réduire les coûts et d’optimiser les processus

afin de réduire les coûts et d’optimiser les processus proposer une expérience de marque numérique cohérente sur tous les points de contact.

« Avec vivenu, nous avons trouvé un partenaire qui comprend nos ambitions – tant sur le plan stratégique que technologique. La flexibilité et le soutien approfondi offerts par leur plateforme sont exactement ce qu’il nous faut pour continuer à faire évoluer le Nürburgring en tant que circuit et lieu d’événements. »– Ingo Böder, PDG du Nürburgring

vivenu permet une intégration fluide avec les systèmes de commerce, CRM et d’identité, ce qui donne au Nürburgring la capacité d’offrir des expériences personnalisées pour chaque type d’événement — qu’il s’agisse des 24 Heures du Nürburgring attirant plus de 280 000 fans, d’événements d’entreprise, de festivals ou de conférences.

Le Nürburgring en quelques chiffres :

Plus de 2 millions de visiteurs par an

Plus de 80 événements majeurs chaque année

Une icône mondiale du sport automobile et au-delà



« Le Nürburgring est reconnu pour sa polyvalence et ses standards élevés — et ce partenariat en est le reflet parfait. Nous n’apportons pas seulement une technologie ; nous posons les bases d’un succès commercial durable. » – Simon Weber, cofondateur de vivenu

Cette collaboration met en lumière la vision de vivenu pour la billetterie moderne : flexible, pilotée par les données et conçue pour une réussite à grande échelle.

À propos du Nürburgring

Depuis près d’un siècle, le Nürburgring est une destination mythique pour le sport automobile et les événements, attirant des équipes, des passionnés et plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Aujourd’hui, il s’impose comme un site multifonctionnel accueillant une grande variété d’événements et d’expériences.

À propos de vivenu

vivenu est la plateforme de billetterie technologique de référence pour les organisateurs d’événements à l’échelle mondiale. Conçue pour la flexibilité, l’évolutivité et la personnalisation totale, vivenu accompagne plus de 750 organisateurs dans plus de 40 pays — dont les Grammy Awards, Stanford Athletics, HYROX et les Jeux olympiques spéciaux.

Pour en savoir plus, consultez vivenu.com ou contactez-nous à l’adresse media@vivenu.com.