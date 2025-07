GetAgent, el asistente de operaciones con IA de Bitget experimenta una adopción masiva y el entusiasmo de la comunidad

VICTORIA, Seychelles, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, observó una demanda masiva tras el lanzamiento de GetAgent, el primer asistente de operaciones con IA nativa de criptomonedas del mundo. En tan solo unos días, GetAgent causó furor en el mundo de las criptomonedas, con un récord de participación de usuarios, una gran repercusión en las redes sociales y una importante quema de tokens.

GetAgent es un asistente de operaciones con AI que combina la inteligencia de mercado en tiempo real con estrategias de operaciones personalizadas. El asistente GetAgent está desarrollado a partir de un modelo de lenguaje de gran tamaño entrenado por Bitget, que permite a los usuarios interactuar con el mercado mediante lenguaje natural, al formular preguntas como “¿Cuál es la tendencia hoy?” o “Comprar $1,000 USDT de ETH” y recibir información práctica y ayuda para ejecutar transacciones. El asistente puede generar estrategias de operaciones personalizadas en función de las preferencias del usuario e incluso ayudarlo a ejecutar operaciones en Bitget.

El lanzamiento a principios de julio generó una demanda sin precedentes y Bitget previó una quema de tokens de entre $300,000 y $500,000 en los primeros 30 días. Esta quema refleja no solo el interés abrumador por las operaciones de criptomonedas impulsadas por IA, sino también el profundo compromiso de Bitget de generar valor sostenible para su comunidad y ecosistema.

Las redes sociales se han inundado de comentarios positivos, ya que los usuarios comparten capturas de pantalla de operaciones rentables realizadas con la ayuda de GetAgent. Con más de 30.000 menciones en los primeros 14 días de lanzamiento, 1200 millones de impresiones en los medios de comunicación y casi 20.000 usuarios aún en lista de espera, los códigos de acceso se han convertido rápidamente en uno de los productos más codiciados de la comunidad de criptomonedas.

Las métricas de interacción de los usuarios destacan aún más el impulso de GetAgent. Quienes tienen acceso realizan en promedio más de 15 interacciones diarias, con una tasa de retención de 7 días superior al 30 %, un punto de referencia notable en cualquier categoría para un producto digital. Los usuarios confían cada vez más en GetAgent como compañero diario para sus operaciones.

“GetAgent es algo más que una herramienta: es el comienzo de un nuevo paradigma de operaciones en el que la IA capacita a todos los operadores de criptomonedas, independientemente de su nivel de experiencia”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “La abrumadora respuesta de nuestra comunidad reafirma nuestra visión de aportar al mercado productos inteligentes, accesibles y centrados en el usuario. Nos complace ver cómo GetAgent reestructura el futuro de las operaciones”.

De cara al futuro, se espera que GetAgent esté disponible para todos los usuarios de Bitget en el tercer trimestre. Además, el producto se actualizará para admitir las operaciones con contratos, productos de ganancia y bots para operar, lo que permitirá a los usuarios completar una amplia variedad de actividades de inversión en criptomonedas mediante interacciones sencillas y conversacionales.

GetAgent es el primer producto de este tipo en el sector y combina la IA conversacional con la ejecución real en el mercado, lo que hace que las operaciones con criptomonedas sean más inteligentes, rápidas e intuitivas. Bitget seguirá ampliando el acceso a los usuarios en lista de espera y mejorará las capacidades del producto.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .