Le nouvel assistant de trading IA GetAgent de Bitget connaît une adoption fulgurante et enflamme la communauté

VICTORIA, Seychelles, 27 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, connaît une explosion de la demande depuis le lancement de GetAgent, le tout premier assistant de trading IA natif au monde dédié aux cryptomonnaies. En seulement quelques jours, GetAgent a fait sensation dans l’univers crypto, générant une participation record des utilisateurs, un engouement viral sur les réseaux sociaux et une importante destruction de jetons.

GetAgent est un assistant de trading basé sur l’intelligence artificielle qui combine une veille de marché en temps réel avec des stratégies de trading personnalisées. Développé à partir d’un modèle linguistique à grande échelle formé par Bitget, GetAgent permet aux utilisateurs d’interagir avec le marché en utilisant un langage naturel, en posant des questions telles que « Quelles sont les tendances du jour ? » ou « Acheter 1 000 USDT d’ETH », tout en recevant des analyses exploitables et une assistance à l’exécution. L’assistant est capable de générer des stratégies sur mesure selon les préférences des utilisateurs, et peut même les aider à effectuer des transactions sur Bitget.

Lancé début juillet, le service a rencontré une demande sans précédent, avec une projection de destruction de jetons comprise entre 300 000 et 500 000 dollars au cours des 30 premiers jours. Ce chiffre reflète non seulement l’intérêt massif pour le trading crypto propulsé par l’IA, mais également l’engagement profond de Bitget à créer de la valeur durable pour sa communauté et son écosystème.

Les réseaux sociaux ont été inondés de retours positifs, les utilisateurs partageant des captures d’écran de leurs gains réalisés grâce à l’assistance de GetAgent. En seulement 14 jours, plus de 30 000 mentions ont été enregistrées, avec 1,2 milliard d’impressions médiatiques et près de 20 000 utilisateurs toujours sur liste d’attente. Les codes d’accès sont ainsi devenus l’un des biens les plus convoités de la communauté crypto.

Les données d’engagement des utilisateurs soulignent encore davantage l’essor de GetAgent. Ceux ayant obtenu un accès interagissent en moyenne plus de 15 fois par jour, avec un taux de rétention à 7 jours dépassant les 30 %, un niveau exceptionnel dans tout secteur numérique. GetAgent s’impose progressivement comme un compagnon de trading au quotidien.

« GetAgent est bien plus qu’un simple outil : c’est le début d’un nouveau paradigme de trading, où l’IA donne du pouvoir à chaque trader crypto, quel que soit son niveau d’expérience », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’accueil enthousiaste de notre communauté confirme notre vision : proposer des produits intelligents, accessibles et centrés sur l’utilisateur. Nous sommes impatients de voir comment GetAgent transformera l’avenir du trading. »

Selon les prévisions, GetAgent devrait être mis à la disposition de tous les utilisateurs de Bitget au troisième trimestre. Des mises à jour sont également prévues pour intégrer le trading de contrats, les produits d’investissement, et les robots de trading, permettant ainsi aux utilisateurs d’effectuer une large gamme d’opérations via de simples échanges en langage naturel.

Premier produit de ce type dans l’industrie, GetAgent combine IA conversationnelle et exécution en temps réel sur les marchés, rendant le trading crypto plus intelligent, plus rapide et plus intuitif. Bitget continuera à élargir l’accès aux utilisateurs sur liste d’attente et à enrichir les fonctionnalités de l’assistant.

