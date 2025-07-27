Bitget 的 GetAgent 人工智能交易助手用户激增，点燃社区热潮

维多利亚，塞舌尔, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所及 Web3 公司 Bitget 推出全球首款加密原生人工智能交易助手 GetAgent 后，迎来了爆发式的需求增长。 短短数日内，GetAgent 就在加密货币世界引发轰动，带动了用户参与度创新高、社交媒体热议不断，以及大量代币销毁。

GetAgent 是一款人工智能交易助手，它将实时市场情报与个性化交易策略相结合。 GetAgent 基于 Bitget 训练的大型语言模型构建而成，它允许用户使用自然语言与市场互动，比如提出“今天有什么热门？”或“用 1000 USDT 买入 ETH”之类的问题，并获得可执行的洞察和执行支持。 该助手可根据用户偏好生成定制化交易策略，甚至可协助在 Bitget 平台上执行交易。

七月初的发布激发了空前的市场需求，据 Bitget 预测，其上线后首月的代币销毁总额将达到 30 万至 50 万美元。 此次销毁不仅反映了人们对人工智能驱动的加密货币交易的浓厚兴趣，也体现了 Bitget 为其社区及生态系统创造可持续价值的坚定承诺。

社交媒体平台上好评如潮，用户们纷纷晒出在 GetAgent 协助下获得盈利的交易截图。 发布后的前 14 天内，GetAgent 被提及超过 3 万次，获得 12 亿次媒体曝光，且有近 2 万名用户仍在等待名单上，访问码已迅速成为加密货币社区最受追捧的“硬通货”之一。

用户参与度指标进一步凸显了 GetAgent 的发展势头。 拥有访问权限的用户平均每天互动超过 15 次，7 天留存率超过 30%，这一数据在任何数字产品领域都堪称卓越。 越来越多的用户将 GetAgent 视为日常交易的得力助手。

“GetAgent 不仅仅是一个工具——它是全新交易模式的开端，人工智能将赋能每位加密货币交易者，无论其经验水平如何，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “社区的热烈反响，更加坚定了我们的愿景——即致力于为市场带来智能、易用且以用户为中心的产品。 我们期待见证 GetAgent 如何重塑交易的未来。”

展望未来，GetAgent 预计将在第三季度向所有 Bitget 用户开放。 该产品还将进行升级，以支持合约交易、收益类产品和交易机器人，让用户能够通过简单的对话式互动完成各类加密货币投资活动。

作为业内首创产品，GetAgent 将对话式人工智能与真实市场交易执行相结合，让加密货币交易变得更智能、更快捷、更直观。 Bitget 将继续为等待名单上的用户开放使用权限，并不断完善产品功能。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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