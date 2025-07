CGTN: Præsident Xi Jinping opfordrer Kina og EU til at skabe mere stabilitet og sikkerhed i verden

Kinas præsident Xi Jinping mødtes med ledere af EU i forbindelse med deres besøg i Beijing til det 25. topmøde mellem Kina og EU torsdag. CGTN udgav en artikel, der udforskede forholdet mellem Kina og EU inden for bilateral handel og investeringer og understregede behovet for, at begge parter engagerer i multilateralisme, åbenhed og samarbejde for at skabe mere stabilitet og sikkerhed i verden.

BEIJING, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- For 50 år siden var handelen mellem Kina og Europa en dråbe i havet. Nu, hvor de to sider har samarbejdet i et halvt århundrede, svarer en enkelt dags handel til det, de udvekslede i hele det år, hvor forbindelsen først blev etableret.

Den kinesiske præsident Xi Jinping bemærkede, at det i år er 50 år siden, at der blev etableret diplomatiske forbindelser mellem Kina og EU, og sagde torsdag, at forholdet mellem Kina og EU er nået til et nyt kritisk punkt i historien.

Der er ingen grundlæggende interessekonflikter eller geopolitiske modsætninger mellem Kina og EU, sagde Xi til formanden for Det Europæiske Råd, Antonio Costa, og formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i Folkets Store Hal i Beijing.

"De aktuelle udfordringer, som EU står over for, kommer ikke fra Kina", sagde han og tilføjede, at de grundlæggende elementer og den fremherskende tendens i forholdet mellem Kina og EU med samarbejde frem for konkurrence og konsensus frem for forskelle er forblevet konstant.

Xi fremsatte tre forslag til de fremtidige relationer mellem Kina og EU: Begge sider bør opretholde gensidig respekt og konsolidere deres relationer som et partnerskab, engagere sig i åbenhed og samarbejde, mens de håndterer forskelle og gnidninger korrekt, og udøve multilateralisme og opretholde internationale regler og orden.

Handel og investeringer

På torsdagens møde sagde den kinesiske præsident, at det økonomiske og handelsmæssige forhold mellem Kina og EU af natur er komplementært og gensidigt fordelagtigt og faktisk kan skabe dynamisk ligevægt gennem udvikling.

Kinas udvikling og åbenhed i høj kvalitet åbner op for nye muligheder og potentialer for samarbejdet mellem Kina og EU, bemærkede Xi og opfordrede begge sider til at styrke det grønne og digitale partnerskab og sætte skub i gensidige investeringer og samarbejde.

I 2024 steg handelen mellem Kina og EU til 785,8 milliarder dollars – en stigning på over 300 gange i forhold til i 1975, da de diplomatiske forbindelser begyndte, ifølge Kinas toldmyndigheder.

De bilaterale investeringsstrømme har også skabt vedvarende vækst i de seneste år, hvilket tyder på en positiv tendens. Den kinesiske batteriproducent CALB er f.eks. i gang med at bygge en fabrik til 2,2 milliarder dollars i Sines i Portugal, som forventes at skabe 1800 stillinger.

Xi udtrykte håb om, at EU kan forblive åbent på handels- og investeringsmarkedet, afstå fra at bruge begrænsende økonomiske og handelsmæssige værktøjer og fremme et sundt forretningsmiljø for kinesiske virksomheder, der investerer og driver forretning i EU.

På det 25. topmøde mellem Kina og EU torsdag blev begge sider enige om at skabe en "opgraderet version" af dialogmekanismen for eksportkontrol mellem Kina og EU, at kommunikere rettidigt om hinandens bekymringer og i fællesskab holde industri- og forsyningskæderne mellem Kina og Europa stabile og uhindret.

Multilateralisme

Xi sagde, at Kina altid har betragtet og udviklet forholdet mellem Kina og EU ud fra et strategisk og langsigtet perspektiv, anset EU som en vigtig pol i en multipolær verden og konsekvent støttet den europæiske integration og EU's strategiske autonomi.

Forholdet mellem Kina og EU er ikke rettet mod, underlagt eller kontrolleret af nogen tredjepart, sagde han og opfordrede begge parter til at uddybe den strategiske kommunikation, øge forståelsen og den gensidige tillid og fremme en korrekt opfattelse af hinanden.

Pascal Lamy, den tidligere europæiske handelskommissær, sagde til CGTN, at Kina og EU trods forskelle har afgørende fælles fodslag i forsvaret af multilateralisme og samarbejde om globale udfordringer som klimaforandringer, tab af biodiversitet og havbeskyttelse.

Blandt resultaterne af torsdagens topmøde var, at Kinas og EU's ledere udsendte en fælles erklæring om klimaforandringer, som understregede deres fælles forpligtelse til at reagere på klimaforandringer og forfølge en grøn udvikling.

Xi understregede Kinas og EU's betydning som konstruktive kræfter for multilateralisme, åbenhed og samarbejde og opfordrede begge parter til at skabe mere stabilitet og sikkerhed i verden.

