CGTN : Le président Xi Jinping appelle la Chine et l’UE à garantir plus de stabilité et de sécurité dans le monde

Jeudi, lors du 25e sommet Chine-UE, le président chinois Xi Jinping a rencontré les dirigeants de l’Union européenne. CGTN a publié un article évoquant les relations sino-européennes en matière de commerce et d’investissement, soulignant la nécessité pour les deux parties d’adopter le multilatéralisme, l’ouverture et la coopération afin de garantir davantage de stabilité et de sécurité dans le monde.

PÉKIN, 27 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a cinquante ans, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Europe étaient limités. Aujourd’hui, alors que les deux parties célèbrent un demi-siècle de relations, une seule journée d’échanges équivaut à leurs échanges de toute l’année, lorsque leurs relations ont été établies pour la première fois.

Jeudi, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Union européenne, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les relations sino-européennes se trouvaient à un nouveau tournant de leur histoire.

« Il n’existe aucun conflit d’intérêts fondamental ni contradiction géopolitique entre la Chine et l’UE », a-t-il déclaré au président du Conseil européen, Antonio Costa, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une rencontre au Grand Palais du Peuple à Pékin.

« Les défis actuels auxquels l’UE est confrontée ne viennent pas de la Chine », a-t-il affirmé, ajoutant que les fondamentaux et la tendance dominante des relations sino-européennes, privilégiant la coopération plutôt que la concurrence et le consensus plutôt que les divergences, étaient restés inchangés.

Il a avancé trois propositions pour l’avenir des relations entre la Chine et l’UE : les deux parties doivent préserver le respect mutuel et consolider leur partenariat, privilégier l’ouverture et la coopération tout en gérant efficacement les divergences et les frictions, et pratiquer le multilatéralisme en respectant les règles et l’ordre internationaux.

Commerce et investissement

Jeudi, lors de la réunion, le président chinois a déclaré que les relations économiques et commerciales entre la Chine et l’UE sont par nature complémentaires et mutuellement bénéfiques, et peuvent effectivement atteindre un équilibre dynamique grâce au développement.

Il a souligné que le développement et l’ouverture de qualité de la Chine offriraient de nouvelles opportunités et un potentiel accru à la coopération entre les deux parties, et a appelé les deux parties à renforcer leur partenariat écologique et numérique, ainsi qu’à stimuler les investissements et la coopération mutuels.

Selon les autorités douanières chinoises, les échanges commerciaux entre la Chine et l’UE ont atteint 785,8 milliards de dollars en 2024, soit une multiplication par plus de 300 par rapport à 1975, date de l’établissement des relations diplomatiques.

Les flux d’investissement bilatéraux ont également enregistré une croissance soutenue ces dernières années, indiquant une tendance positive. Le fabricant chinois de batteries CALB construit ainsi une usine de 2,2 milliards de dollars à Sines, au Portugal, qui devrait créer 1 800 emplois.

Xi Jinping a exprimé l’espoir que l’UE reste ouverte au commerce et à l’investissement, qu’elle s’abstienne d’utiliser des instruments économiques et commerciaux restrictifs et favorise un environnement commercial sain pour les entreprises chinoises qui investissent et opèrent dans l’UE.

Jeudi, lors du 25e sommet Chine-UE, les deux parties ont convenu de mettre en place une « version améliorée » du mécanisme de dialogue Chine-UE sur le contrôle des exportations, de communiquer rapidement sur leurs préoccupations respectives et de maintenir ensemble la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d’approvisionnement entre la Chine et l’Europe.

Multilatéralisme

Le président chinois a déclaré que la Chine considérait et développait les relations Chine-UE dans une perspective stratégique et à long terme, considérant l’UE comme un pôle important dans un monde multipolaire, et soutenant systématiquement l’intégration européenne et l’autonomie stratégique de l’UE.

Selon lui, les relations entre la Chine et l’UE ne sont ni ciblées, ni soumises, ni contrôlées par une tierce partie. Il a appelé les deux parties à approfondir la communication stratégique, à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, et à favoriser une perception juste de l’autre.

Pascal Lamy, ancien commissaire européen au commerce, a déclaré à CGTN que, malgré leurs divergences, la Chine et l’UE partageaient un terrain d’entente crucial pour défendre le multilatéralisme et coopérer face aux défis mondiaux, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la protection des océans.

Parmi les résultats du sommet de jeudi, les dirigeants chinois et européens ont publié une déclaration commune sur le changement climatique, dans laquelle ils réaffirment leur engagement commun à lutter contre ce phénomène et à poursuivre un développement durable.

Xi Jinping a souligné l’importance de la Chine et de l’UE en tant que forces constructives pour le multilatéralisme, l’ouverture et la coopération, et a appelé les deux parties à apporter davantage de stabilité et de certitude au monde.

