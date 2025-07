CGTN: Presidente Xi Jinping Insta à China e à UE que Proporcionem Mais Estabilidade e Certeza Para o Mundo

O presidente chinês Xi Jinping se reuniu com líderes da União Europeia durante sua visita a Pequim para a 25ª Cúpula China-UE na quinta-feira. A CGTN publicou um artigo examinando as relações China-UE no comércio bidirecional e no investimento, enfatizando a necessidade dos dois lados adotarem o multilateralismo, a abertura e a cooperação para proporcionar mais estabilidade e certeza ao mundo.

PEQUIM, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Há cinquenta anos, o comércio China-Europa era inexpressivo. Atualmente, com os dois lados marcando meio século de laços, o comércio de um único dia é igual a todo o ano quando as relações foram estabelecidas pela primeira vez.

Observando que este ano marca o 50º aniversário dos laços diplomáticos entre a China e a União Europeia, o presidente chinês Xi Jinping disse na quinta-feira que as relações China-UE chegaram a outro momento crítico da história.

Não há conflitos de interesse ou contradições geopolíticas fundamentais entre a China e a UE, disse Xi ao presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Grande Salão do Povo em Pequim.

"Os desafios enfrentados atualmente pela UE não têm origem na China", disse ele, acrescentando que os fundamentos e a tendência predominante das relações China-UE, que caracterizam a cooperação quanto à concorrência e o consenso sobre as diferenças permaneceram constantes.

Xi apresentou três propostas para o futuro das relações China-UE: ambos os lados devem defender o respeito mútuo e consolidar o posicionamento das suas relações de parceria, abraçar a abertura e a cooperação enquanto gerenciam adequadamente as diferenças e atritos, e praticar o multilateralismo e defender as regras e a ordem internacional.

Comércio e investimento

Na reunião na quinta-feira, o presidente chinês disse que a relação econômica e comercial China-UE é, por natureza, complementar e mutuamente benéfica e pode, de fato, alcançar o equilíbrio dinâmico por meio do desenvolvimento.

O desenvolvimento e a abertura de alta qualidade da China proporcionarão novas oportunidades e potenciais para a cooperação China-UE, observou Xi, pedindo que ambos os lados fortaleçam a parceria verde e digital e aumentem o investimento e a cooperação mútuos.

Em 2024, o comércio entre a China e a UE subiu para US $785,8 bilhões, um aumento de mais de 300 vezes em comparação com o início das relações diplomáticas em 1975, de acordo com as autoridades alfandegárias da China.

Os fluxos de investimento bidirecional também têm tido crescimento sustentado nos últimos anos, indicando uma tendência positiva. A fabricante chinesa de baterias CALB, por exemplo, está construindo uma fábrica de US $2,2 bilhões em Sines, Portugal, que deverá criar 1.800 empregos.

Xi expressou esperança de que a UE possa permanecer aberta no mercado de comércio e investimento, abster-se de usar ferramentas econômicas e comerciais restritivas e promover um ambiente de negócios sólido para as empresas chinesas que investem e operam na UE.

Na 25ª cúpula China-UE na quinta-feira, ambos os lados concordaram em forjar uma "versão atualizada" do mecanismo de diálogo de controle de exportação China-UE, ter uma comunicação oportuna sobre as preocupações mútuas e manter conjuntamente as cadeias industrial e de suprimentos entre a China e a Europa estáveis e sem obstáculos.

Multilateralismo

Xi disse que a China sempre viu e desenvolveu as relações China-UE com uma perspectiva estratégica e de longo prazo, sempre considerou a UE um polo importante em um mundo multipolar e sempre apoiou consistentemente a integração europeia e a autonomia estratégica da UE.

As relações China-UE não são direcionadas, subjugadas ou controladas por terceiros, disse ele, pedindo a ambos os lados que aprofundem a comunicação estratégica, aumentem a compreensão e a confiança mútua, e promovam uma percepção mútua correta.

Pascal Lamy, ex-comissário europeu para o comércio, disse à CGTN que, apesar das diferenças, a China e a UE compartilham um terreno comum crucial na defesa do multilateralismo e na cooperação em desafios globais, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e proteção dos oceanos.

Ao final da cúpula na quinta-feira, os líderes da China e da UE emitiram uma declaração conjunta sobre as mudanças climáticas, destacando seu compromisso compartilhado de enfrentar as mudanças climáticas e buscar o desenvolvimento verde.

Xi ressaltou a importância da China e da UE como forças construtivas para o multilateralismo, a abertura e a cooperação, e pediu que ambos os lados proporcionem mais estabilidade e certeza ao mundo.

