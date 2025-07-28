號召全球粉絲共慶大熊貓龍鳳胎一歲生日 全城繽紛活動與生日特別版LABUBU x Panda Twins 幸運抽獎等你參加





香港, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港將於今個盛夏舉辦超萌全城慶典，為人見人愛的大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」慶祝一歲生日！這對由大熊貓父母「盈盈」和「樂樂」誕下的雙胞胎於2024年8月15日出生於香港海洋公園，並火速成為這地標主題樂園的矚目焦點，擄獲全球粉絲的心。

這次生日派對的重磅亮點包括熊貓生日特別版 LABUBU、海洋公園特備慶生活動，以及遍布全城的熊貓主題打卡裝置，延續勢不可擋的大熊貓熱潮。



熊貓生日特別版LABUBU驚喜登場

為慶祝大熊貓龍鳳胎的生辰，香港旅遊發展局（旅發局）及香港海洋公園特別聯同LABUBU之父、香港藝術家龍家昇，合作設計出熊貓生日特別版LABUBU。身高約18厘米的LABUBU頭戴派對帽，手抱一對可愛的壽星大熊貓，並以牠們最愛的翠綠竹葉顏色閃亮登場，其精美包裝禮盒更附有龍家昇親繪的生日賀卡。

龍家昇表示：「今次很高興能與旅發局合作設計『熊貓生日特別版』的LABUBU，向全球粉絲傳遞香港的歡樂活力，為推廣香港出一份力。」



由7月25日起，市民及旅客均可預先在活動網站（https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/labubu-panda-twins-lucky-draw）登記，並在8月1日至8月31日入園時參加每日抽獎，有機會獲取生日禮盒乙份（共約300份）。8月15至17日「生日慶典」期間，更「加碼」送出更多生日禮盒。

推廣生意的競賽牌照號碼：60184-60369 (只適用於抽獎)







LABUBU X Panda Twins 生日禮盒包括特別版LABUBU乙隻，以及LABUBU在維港賀熊貓生日的手繪賀卡乙張。

海洋公園盛夏生日狂歡

海洋公園作為大熊貓龍鳳胎的家，自然是整個生日慶典的大本營！公園於今夏聯乘LINE FRIENDS呈獻Panda Friends 夏水禮，集結夢幻打卡點、水上歷險及互動遊戲。遊客可投入波波池派對、在Panda Friends玩水世界暢快消暑，或到水戰地帶盡情激戰一番。此外，園內不同角落遍布一連串熊貓主題遊戲、熊貓徽章及派對帽等限量驚喜禮品，再加上無數必到打卡位，一眾熊貓迷必定會盡興而歸。

8月起，園內不但設有一系列活潑生動的Panda Friends裝置，水槍畫師更會用水畫出大熊貓的可愛模樣，加上現場樂隊的傾力演出，生日氣氛瀰漫每個角落。於晚間上演的大熊貓生日特別版「光影盛夜」，結合大型光雕投影、舞動噴泉和扣人心弦的音樂，交織出璀璨光影盛宴。於8月15至17日入園的訪客將有機會獲得驚喜禮品，為旅程增添更多樂趣。

除了數不盡的活動陣容，海洋公園同時推出一系列主題小食、獨家紀念品（包括穿上幼稚園校服的「加加」和「得得」毛公仔）以及多項精選優惠，其中的「雙園套票」讓遊客可在七日內暢遊海洋公園及水上樂園，盡享雙倍興奮。

大熊貓萌爆足跡遍全港

不只海洋公園，全港各地亦預備好大肆慶祝「加加」和「得得」的第一個生日！從大熊貓主題港鐵站至遍布全港32條街道的大熊貓主題路牌，到處可見兩位小壽星圓碌碌的可愛身影。



各位熊貓迷絕對不能錯過這場千載難逢的生日盛典！盡情投入遍布全城的開心時刻，並把握機會參加幸運抽獎，贏取限量版 LABUBU x Panda Twins 珍藏模型。

立即瀏覽旅發局網站的大熊貓專題網頁，計劃你的香港之旅。

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