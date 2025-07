Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué financier à juin 2025

Communiqué de presse à fin juin 2025

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Saint-Etienne, publié le 28 juillet 2025

Le vendredi 25 juillet 2025, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2025.

Une banque engagée et utile pour le territoire

Le premier semestre 2025 est marqué par un rebond de l’activité.

Dans un contexte de concurrence renforcée, 10 500 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Loire Haute-Loire au cours de ce premier semestre.

Le développement économique en Loire et Haute-Loire a été accompagné par plus de 680 M€ de nouveaux financements par la Caisse régionale. C’est une progression de +12,3 % par rapport au 1er semestre 2024 au profit des projets des particuliers, des agriculteurs, des professionnels et des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Les encours de crédits clientèle atteignent ainsi 10,3 Mds€ (+0,6%) et le Crédit Agricole Loire Haute-Loire conforte sur une longue période son rôle de financeur majeur sur son territoire avec une part de marché tous crédits de plus de 30%*.

Dans le détail, les encours évoluent comme suit :

Crédits habitat : +0,6 %,

Crédits équipement +2,2 % (à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales),

Crédits de trésorerie -7 % (tirés par l’encours PGE qui continue à s’amortir).





Le bon niveau d’activité se traduit également par des encours de collecte en progression de +2,2 % sur un an à 16,6 Mds€.

La collecte bilan, premier levier de financement en circuit court, augmente de +0,2 % avec une hausse de +7,3 % sur les livrets et des dépôts à vue qui recommencent à progresser (+0,8 %). Dans le même temps les encours d’épargne logement baissent (-6,7 %) et les tombées de dépôts à terme ne sont que partiellement renouvelées.

La collecte hors-bilan (+6,7 %) profite d’une bonne dynamique sur les produits d’assurance-vie (+6,5 %) qui permettent aux clients de la Caisse régionale d’avoir accès à une large gamme de fonds adaptés à leurs choix d’investissement.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, attentif à la protection de ses clients, de leurs biens et de leurs projets gère un portefeuille de plus de 377 000 contrats (multirisque habitation, assurances automobile et assurances santé et prévoyance, …).

Cette bonne activité sur le semestre s’appuie sur un collectif de 1 396 collaborateurs (dont 76 alternants) engagés sur le territoire et dont l’expertise est renforcée pour accompagner tous les clients, des plus fortunés aux plus modestes, des particuliers aux entreprises. Conscient de l’évolution des usages le Crédit Agricole accélère également sa transformation digitale avec de nouvelles fonctionnalités sur son site de gestion des comptes en ligne et l’application « Ma Banque » utilisés par plus de 196 000 clients

La Caisse régionale renforce sa solidité par un bon niveau de résultat semestriel qui bénéficie du fort rebond de la marge d’intermédiation.

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une progression de +4,6 % sur un an à 175,0 M€.

La Marge d’Intermédiation Globale (MIG) se redresse de +19,1 %, grâce à une bonne croissance des produits des crédits, accentuée par une contraction du coût du passif (baisse des taux des livrets réglementés notamment).

Les bonnes performances des investissements des fonds propres de la Caisse Régionale et la hausse du dividende de la SAS Rue La Boétie ** se traduisent par une hausse de +4,4 % du PNB lié aux placements pour compte propre.

A 87,8 M€, les charges de fonctionnement sont contenues, elles augmentent de +1,2 % par rapport à juin 2024.

Le coût du risque s’établit à 11,7 M€ (en hausse de +0,4 M€), concentré sur le risque avéré (10,7 M€). Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse mais reste maîtrisé à 2,59 % à fin juin 2025. Le taux de couverture des créances douteuses, dont créances en période d’observation, s’élève à 45,1 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 4,5 M€ (dont 1,5 M€ de surtaxe), le résultat net social atteint 70,5 M€ (+5,6 %).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 50,6 M€ en intégrant 4,2 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100 % de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 70,52 € au 30 juin 2025 en progression de 13,9 % sur le premier semestre 2025.

La Caisse Régionale a versé un dividende de 2,83 € le 06 juin 2025, soit un rendement de 4,6 % sur le cours

du 31/12/2024.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



06-2025



Variation Encours de collecte 16 639 +2,2 % Encours de crédits clientèle 10 327 +0,6 % PNB 175,0 +4,6 % Charges de fonctionnement (87,8) +1,2 % Résultat brut d’exploitation 87,2 +8,3 % Résultat net social 70,5 +5,6 %











Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



06-2025



Variation PNB 233,2 -0,1 % Charges de fonctionnement (150,2) +1,3 % Résultat brut d’exploitation 83,1 - 2,5 % Résultat net consolidé – part du Groupe 50,6 +4,8 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 31 mars 2025, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,8 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité CET1 de 33,8 % pour un minimum règlementaire de 11,5 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,9 Mds€ et représentent 18,9 % du bilan dont le total s’élève au 30/06/2025 à 15,5 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 29,8 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 47,7 %.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, un modèle de banque engagée pour agir chaque jour pour la Loire et la Haute-Loire.

La Caisse Régionale, banque coopérative et mutualiste, associe 45% de clients sociétaires (226 655 sociétaires). En 2025, plus de 7 200 d’entre eux sont venus à la rencontre des membres du Conseil d'Administration, de l’équipe de direction, des collaborateurs et des 750 élus de Caisses Locales lors des 60 rencontres sociétaires qui se sont tenues sur tout le territoire de la Loire et de la Haute-Loire.

A cette occasion, ils ont pu apprécier la solidité de notre modèle et découvrir les avancés du projet d’entreprise « Engagés ! » avec, notamment :

la montée en puissance des nouveaux métiers comme les conseillers habitat et transition

les offres de la Caisse régionale pour accompagner les clients dans la transition énergétique

le renforcement de l’offre de logement sur le territoire avec le lancement en 2023 de l’activité d’investisseur dans l’immobilier. A ce jour la foncière « LHL Immobilier » s’est portée acquéreur de 359 logements (neuf ou ancien y compris avec rénovation) sur 18 sites en Loire et Haute-Loire pour un total de plus de 50 M€.





Ce semestre s’est conclu par le lancement de l’offre de « Banque des RH ». Nos chargés d’affaires entreprises et professionnels, nos experts et ceux du groupe Crédit Agricole accompagnent les chefs d’entreprises dans la mise en œuvre de solutions adaptées, pour apporter à leurs collaborateurs des opportunités d’épargne salariale, de préparation de la retraite, de couverture santé, d’assurance prévoyance et d’avantages salariés.

*donnée au 30/04/2025

**La SAS Rue de la Boétie est la société par actions simplifiées, créée en 2001, qui rassemble toutes les actions de Crédit Agricole SA détenues par les Caisses Régionales (à tout moment plus de 50 %).

