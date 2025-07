Doosan Fuel Cell : top départ pour la production de masse de systèmes d’alimentation de pile à combustible exploitant la technologie de Ceres

Une étape clé du partenariat conclu entre Ceres et Doosan

Produits destinés aux marchés en plein essor de l’IA et/ou des centres de données et de l’alimentation électrique

HORSHAM, Royaume-Uni, 28 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceres Power Holdings plc (CWR.L, ci-après « Ceres » ou la « Société », un développeur de technologies d’énergie propre de première importance, et Doosan Corporation donnent le coup d’envoi à Doosan Fuel Cell pour démarrer la production de masse de piles à combustible exploitant la technologie d’électrolyse à oxyde solide de Ceres. Doosan Fuel Cell fabriquera ainsi les piles et les systèmes d’alimentation de pile à combustible dans son usine dédiée en Corée du Sud, à raison d’une capacité de production électrique annuelle totale de 50 mégawatts.

Ce top départ de la phase industrielle marque une étape importante pour Ceres, Doosan étant le premier de ses partenaires agréés à initier le procédé de production de masse reposant sur sa technologie. Dans une première phase, les piles, blocs et systèmes produits par Doosan Fuel Cell seront commercialisés en Corée du Sud.

Les piles à combustible conçues par Ceres seront fabriquées dans l’usine ultramoderne de Doosan Fuel Cell, dont la construction a commencé en 2022 dans la province coréenne de Jeolla du Nord. Désormais achevée, elle représente le tout premier site industriel du monde à se lancer dans la fabrication de piles à combustible issues du procédé d’électrolyse à oxyde solide de Ceres. Doosan Fuel Cell anticipe la première distribution commerciale de ces produits à oxyde solide avant la fin 2025.

À ce titre, Doosan Fuel Cell vise prioritairement les marchés applicables à la production et distribution d’électricité stationnaire, y compris les centres de données, où l’essor de l’IA a nettement fait grimper la demande en électricité. La mise en marché de piles à combustible peut satisfaire à cette demande. Ces piles peuvent également servir à stabiliser les réseaux électriques basés sur les énergies renouvelables et les micro-réseaux durant les pics de consommation, ainsi que les systèmes d’alimentation électrique des bâtiments. Elles peuvent enfin faire office de solution d’alimentation auxiliaire pour le transport maritime.

Pour Phil Caldwell, PDG de Ceres : « Les piles à combustible ont un rôle majeur à jouer pour répondre à la demande énergétique mondiale en plein boom, renforcer la résilience énergétique et permettre la décarbonation. Le procédé d’électrolyse à oxyde solide de Ceres s’avère la technologie idéale pour ces applications du fait de sa meilleure efficacité, son budget moindre et sa robustesse supérieure aux autres technologies. Le lancement de la production de masse par Doosan Fuel Cell constitue une avancée majeure pour le développement de cette technologie à l’échelle mondiale ».

« Les piles à combustible, solution énergétique propre, suscitent un intérêt grandissant et sont vues comme la meilleure solution pour répondre aux diverses demandes en énergie induites par l’IA, notamment dans les centres de données », explique Doosoon Lee, PDG de Doosan Fuel Cell. « En Corée du Sud, premier marché des piles à combustible du monde, nous visons à encourager l’adoption des piles à combustible à oxyde solide avancées grâce à notre collaboration avec Ceres. En commercialisant ces technologies et en favorisant leur production à l’échelle nationale, nous entendons donner un coup d’accélérateur à la transition mondiale vers une société décarbonée, appuyée par des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement dans les secteurs de l’énergie commerciale et de la mobilité maritime », poursuit-il.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ceres.tech ou contacter :

Ceres Power Holdings plc

Patrick Yau ou Merryl Black Tél. : +44 (0)7884 654179

E-mail : investors@cerespower.com Agence de conseil en relations publiques MHP Group

Reg Hoare, James McFarlane, ou Matthew Taylor Tél.: +44 (0) 7827 662831

E-mail: ceres@mhpgroup.com

À propos de Ceres

Ceres est un développeur de technologies d’énergie propre de première importance spécialisé dans les piles à combustible pour la production d’électricité et les électrolyseurs produisant de l’hydrogène vert. Son modèle économique à faible intensité d’actifs lui a permis de nouer des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Doosan, Delta, Denso, Shell, Weichai ou Thermax. Sa technologie d’électrolyse à oxyde solide optimise l’électrification des systèmes énergétiques et produit de l’hydrogène vert à très haut rendement, une solution conçue pour la décarbonation des industries à fortes émissions comme la sidérurgie ou la production d’ammoniac et des carburants de demain. Cotée à la Bourse de Londres, la « LSE » (LSE : CWR), Ceres est agréée « Green Economy Mark », le label de la même Bourse de Londres distinguant les entreprises qui dérivent plus de 50 % de leur activité de l’économie verte. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet www.ceres.tech , ou suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Doosan Fuel Cell

Doosan Fuel Cell est une filiale du groupe Doosan, le plus ancien conglomérat de Corée du Sud, et riche de plus de 129 ans d’existence. Fournisseur de solutions de piles à combustible de premier plan exploitant une technologie maison pour produire la première pile à combustible commerciale au monde, Doosan Fuel Cell propose des solutions à base d’hydrogène, y compris les piles à combustible à acide phosphorique (ou PAFC, de l’anglais Phosphoric Acid Fuel Cells) et celles à oxyde solide (ou SOFC, de l’anglais Solide Oxide Fuel Cell). L’entreprise se spécialise dans la conception de solutions intégrées couvrant la conception, le développement technologique, la fabrication, l’installation, l’exploitation et la maintenance des principales technologies à piles à combustible, comme les blocs de piles ou les systèmes d’alimentation. Après avoir bâti la première et la plus grande centrale électrique à hydrogène au monde, Doosan Fuel Cell étend aujourd’hui son activité au-delà de la production stationnaire d’électricité pour intégrer des solutions de mobilité adaptées aux modèles maritimes. L’entreprise s’engage pleinement à lutter contre le changement climatique et à atteindre l’objectif net zéro. Pour en savoir plus, consultez le site de l’entreprise www.doosanfuelcell.com ou suivez-la sur LinkedIn.