Doosan Fuel Cell 开始利用 Ceres 技术量产燃料电池发电系统

Ceres 和 Doosan 合作关系史上的重大里程碑

这款产品将瞄准快速增长的人工智能/数据中心和商业电力市场

霍舍姆，英国, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的清洁能源技术开发公司 Ceres Power Holdings plc（伦敦证交所代码 CWR，以下简称“Ceres”或“该公司”），与 Doosan Corporation 联合宣布，其旗下的 Doosan Fuel Cell 公司已开始利用 Ceres 的固体氧化物技术量产燃料电池堆。 Doosan Fuel Cell 将在其位于韩国的专用工厂生产电池堆和燃料电池发电系统，具备每年 50 兆瓦的合计发电产能。

此次生产的启动对 Ceres 而言是一座重大的里程碑，因为 Doosan 是其战略授权合作伙伴中首家采用 Ceres 技术进行大规模生产的公司。 Doosan Fuel Cell 生产的燃料电池、电池堆和发电系统将首先面向韩国客户销售。

Ceres 设计的燃料电池将在 Doosan Fuel Cell 位于韩国全罗北道的顶尖工厂制造，该工厂于 2022 年开工建设。 这座工厂的竣工标志着世界上首个由 Ceres 金属支撑的固体氧化物燃料电池及系统设施投入使用。 Doosan Fuel Cell 预计其首批固体氧化物燃料电池产品将于 2025 年底前上市销售。

Doosan Fuel Cell 将重点面向固定式分布式电源应用市场分销固体氧化物系统。 其中包括数据中心，在那里，人工智能处理技术的出现导致了电力需求的激增，而这种需求可以通过部署燃料电池来满足。 其他应用领域包括：通过峰值发电实现基于可再生能源的电网和微电网的稳定运行、建筑物电力系统、为船舶航运市场提供的辅助电力解决方案。

Ceres 首席执行官 Phil Caldwell 表示：“燃料电池在满足世界迅速增长的电力需求、增强能源韧性以及确保碳减排方面发挥着重要作用。 Ceres 的固体氧化物设计因其效率更高、成本更低且比其他技术更为耐用，成为满足这些应用的理想技术。 Doosan Fuel Cell 开始量产是将这项技术推向全世界的重要一步。”

Doosan Fuel Cell 首席执行官 Doosoon Lee 表示：“燃料电池正因其可满足人工智能发展催生的多样化电力需求（包括数据中心供电）而成为备受瞩目的理想替代方案。 在韩国这个世界领先的燃料电池市场，我们正努力通过与 Ceres 的合作引领业界对先进固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的采用。 通过将这项技术商业化并推动其在韩国的生产，我们志在以商业电力市场和海上运输的环保能源解决方案引领全球向减排型社会加速转型。

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关于 Ceres

Ceres 是一家领先的清洁能源技术开发公司：为发电提供燃料电池，为绿色氢气的生产提供电解槽。 Ceres 以其轻资产、许可的商业模式，已经与 Doosan、Delta、Denso、Shell、Weichai、Thermax 等世界级大公司建立了合作关系。 Ceres 的固体氧化物技术可以让能源系统实现更大程度的电气化，并以高效率生产绿色氢气，成为炼钢、氨和未来燃料等排放密集型行业碳减排的途径之一。 Ceres 在伦敦证券交易所 (“LSE”) 上市（LSE 代码：CWR），并获得伦敦证券交易所绿色经济标志 (LSE Green Economy Mark) 认证。该标志专门授予绿色经济业务占比超过 50% 的上市公司。 如需了解更多信息，请访问 www.ceres.tech 或在 LinkedIn 上关注我们。

关于 Doosan Fuel Cell

Doosan Fuel Cell 是 Doosan Group 的子公司，该集团拥有超过 129 年的历史，是韩国历史最悠久的大型联合企业。 Doosan Fuel Cell 作为全球首家商业燃料电池的领先供应商，拥有自主技术，提供包括磷酸燃料电池 (PAFC) 和固体氧化物燃料电池 (SOFC) 在内的氢能源解决方案。 该公司提供涵盖关键燃料电池技术（如电池堆及系统）的设计、技术开发、制造、安装、运营和维护的一体化解决方案。 Doosan Fuel Cell 建立了全球首个也是规模最大的氢燃料电池发电厂，如今其业务领域正从固定式电源拓展至移动电源领域，包括船舶用燃料电池。 该公司致力于应对气候变化并实现净零排放。 如需了解更多信息，请访问 www.doosanfuelcell.com 或在 LinkedIn 上关注该公司。