Doosan Fuel Cell 開始運用 Ceres 技術大規模生產燃料電池電力系統

Ceres 與 Doosan 合作夥伴關係的重大里程碑

產品將鎖定快速擴張的 AI / 數據中心及商業電力市場

霍舍姆，英國, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 清潔能源技術的領先開發商 Ceres Power Holdings plc（CWR.L、「Ceres」或「該公司」）與 Doosan Corporation 宣佈，Doosan Fuel Cell 已開始使用 Ceres 的固體氧化物技術大規模生產燃料電池堆。 Doosan Fuel Cell 將在南韓專設工廠生產電池堆及燃料電池電力系統，每年發電總產能可達 50 兆瓦。

此次展開生產標誌著 Ceres 的重要里程碑，因為 Doosan 是其策略授權合作夥伴中首間使用其技術進入大規模生產的公司。 Doosan Fuel Cell 生產的燃料電池、電池堆及電力系統將首先向南韓客戶推銷。

Ceres 設計的燃料電池將在 Doosan Fuel Cell 位於南韓全羅北道的先進工廠生產。該廠於 2022 年開始動工。 其竣工標誌著全球首個 Ceres 金屬支撐固體氧化物燃料電池及系統設施投入運作。 Doosan Fuel Cell 預計其首款固態氧化物燃料電池產品將於 2025 年底前上市銷售。

Doosan Fuel Cell 將分銷固態氧化物系統，主要市場集中於固定式分散發電的應用。 當中包括數據中心，而 AI 處理技術的崛起引發電力需求激增，而燃料電池的部署正好能夠滿足需求。 其他應用領域包括利用峰值發電穩定再生能源電網及微電網、建築物供電系統以及航運市場的輔助動力解決方案。

Ceres 行政總裁 Phil Caldwell 說：「燃料電池將對滿足全球急增電力需求、提升能源韌性和實現脫碳目標發揮重要作用。 Ceres 的固體氧化物設計比其他技術更加高效、更加便宜、更加可靠，因此是這些應用的理想技術。 Doosan Fuel Cell 啟動大規模生產，正是將這項技術推向全球的關鍵一步。

Doosan Fuel Cell 行政總裁 Doosoon Lee 表示：「燃料電池作為清潔能源解決方案，能夠滿足 AI（包括數據中心）觸發的各種電力需求而成為絕佳替代之選，因而備受廣泛矚目。 在南韓這個全球頂尖燃料電池市場，我們希望透過與 Ceres 的合作，引領先進固體氧化物燃料電池 (SOFC) 的應用。 透過實現技術商業化和推動本土生產，我們計劃在商業電力市場及海事運輸領域運用環保能源解決方案，引領全球加速邁向脫碳社會。」

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關於 Ceres

Ceres 是清潔能源技術的領先開發商，致力開發發電燃料電池及綠色氫能電解槽。 透過輕資產授權模式，公司與 Doosan、Delta、Denso、Shell、Weichai 和 Thermax 等全球大型企業建立合作夥伴關係。 Ceres 的固體氧化物技術有助推動能源系統的電氣化進程，並高效生產綠色氫氣，為鋼鐵、氨及未來燃料等高排放產業提供脫碳解決方案。 Ceres 於倫敦證券交易所（「LSE」）(LSE: CWR) 上市，並獲 LSE 綠色經濟標誌 (Green Economy Mark) 認證，該標誌表彰超過 50% 業務來自綠色經濟的上市公司。 請瀏覽網站 www.ceres.tech，或在 LinkedIn 上關注我們，以閱讀更多資訊。

關於 Doosan Fuel Cell

Doosan Fuel Cell 是 Doosan Group 的子公司，集團已成立超過 129 年，是韓國史最悠久的綜合企業。 Doosan Fuel Cell 作為頂尖燃料電池解決方案供應商，憑著全球首創的商用燃料電池專屬技術，提供磷酸燃料電池 (PAFC) 及固體氧化物燃料電池 (SOFC) 等氫能解決方案。 公司提供整合解決方案，包括電池堆及系統等核心燃料電池技術的設計、技術開發、生產、安裝、營運和保養。 Doosan Fuel Cell 創建了全球首座且規模最大的氫燃料電池發電廠，現正從固定式發電拓展至船舶領域，從而拓展業務版圖。 公司致力應對氣候變化及達成淨零排放目標。 如欲了解更多詳情，請瀏覽網站 www.doosanfuelcell.com 或在 LinkedIn 上關注 Doosan Fuel Cell。