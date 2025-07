Konsortium ledet af Nordic Capital og Permira vil fremsætte kontant frivilligt anbefalet købstilbud vedrørende Bavarian Nordic

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER FORORDNINGER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

KØBENHAVN, Danmark, 28. juli 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) (“Bavarian Nordic”) har i dag offentliggjort, at selskabet har indgået en offentliggørelsesaftale med Innosera ApS ("Tilbudsgiver"), et nystiftet selskab kontrolleret af Nordic Capital Fund XI1 og fonde forvaltet og rådgivet af Permira Beteiligungsberatung GmbH (“Permira”), i henhold til hvilken Tilbudsgiver vil fremsætte et kontant frivilligt anbefalet offentligt overtagelsestilbud om køb af alle udstedte og udestående aktier (eksklusive egne aktier) i Bavarian Nordic (“Tilbuddet”).

Hovedpunkter for Tilbuddet

Tilbudskursen er DKK 233 kontant for hver aktie i Bavarian Nordic (“Tilbudskursen”), hvilket værdisætter den samlede transaktionsværdi for Bavarian Nordic til ca. DKK 19 mia.

Tilbudskursen på DKK 233 pr. aktie udgør en præmie på 21,0 % sammenholdt med lukkekursen på DKK 192,50 på Nasdaq Copenhagen den 23. juli 2025, den sidste handelsdag forud for den seneste selskabsmeddelelse nr. 20 / 2025 (Rumours of a potential takeover offer for Bavarian Nordic A/S)

Bestyrelsen har noteret sig handelsaktiviteten i Bavarian Nordic aktien i ugerne op til den 23. juli 2025. Endvidere finder bestyrelsen det relevant at basere præmier på volumenvægtede gennemsnitskurser over en periode. Tilbudskursen på DKK 233 pr. aktie udgør: En præmie på 31% i forhold til den en-måneds volumenvægtede gennemsnitskurs på DKK 177,92 for perioden, der slutter den 23. juli 2025. En præmie på 35,5% i forhold til den tre-måneders volumenvægtede gennemsnitskurs på DKK 171,99 for perioden, der slutter den 23. juli 2025. En præmie på 37,4% i forhold til den seks-måneders volumenvægtede gennemsnitskurs på DKK 169,60 for perioden, der slutter den 23. juli 2025.



På baggrund af en grundig vurdering har bestyrelsen i Bavarian Nordic2 konkluderet, at Tilbuddet udgør et attraktivt tilbud for Bavarian Nordics aktionærer og har enstemmigt besluttet, at den har til hensigt at anbefale Bavarian Nordics aktionærer at acceptere Tilbuddet, når det fremsættes. Bestyrelsen traf sin beslutning efter blandt andet at have taget Fairness Opinions (som defineret nedenfor) i betragtning, hvilke er beskrevet yderligere nedenfor. Bestyrelsen vil offentliggøre en redegørelse vedrørende Tilbuddet efter offentliggørelsen af tilbudsdokumentet, som vil indeholde Bestyrelsens overvejelser vedrørende Tilbuddet.

Alle medlemmer af Bavarian Nordics bestyrelse og direktion har uigenkaldeligt forpligtet sig til at sælge deres aktier i forbindelse med Tilbuddet med forbehold for visse sædvanlige betingelser. Disse aktier repræsenterer pr. dags dato i alt 0,30% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Bavarian Nordic (eksklusive egne aktier).

Tilbudsgiver vil hurtigst muligt og senest fire uger fra dags dato offentliggøre et tilbudsdokument godkendt af Finanstilsynet. Tilbudsperioden forventes at være seks uger fra offentliggørelsen af tilbudsdokumentet med forbehold for Tilbudsgivers eventuelle forlængelse af tilbudsperioden i overensstemmelse med Tilbuddets vilkår og betingelser.

Tilbuddet vil blive fremsat med forbehold for en række sædvanlige betingelser, herunder et krav om at Tilbudsgiver ved udløbet af tilbudsperioden ejer eller har modtaget gyldige accepter vedrørende aktier, der repræsenterer mere end halvfems procent (90%) af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Bavarian Nordic (eksklusive egne aktier), at de nødvendige godkendelser og tilladelser fra relevante tilsynsmyndigheder er opnået, at bestyrelsen i Bavarian Nordic ikke har trukket sin anbefaling til aktionærerne om at acceptere Tilbuddet tilbage eller ændret den i negativ retning, at der ikke sker visse væsentlige negative ændringer samt visse andre sædvanlige betingelser.

Tilbuddet vil ikke omfatte andre finansielle instrumenter end aktier udstedt af Bavarian Nordic, herunder, for at undgå tvivl, eventuelle depotbeviser eller sponsorerede ADR-programmer for aktierne. Tilbuddet fremsættes dog for de aktier, der ligger til grund for ADR'erne i henhold til de vilkår og betingelser, der vil fremgå af tilbudsdokumentet.

Tilbudsgiver forventer at gennemføre Tilbuddet, herunder betaling af vederlaget til de sælgende aktionærer, i 4. kvartal 2025, med forbehold for modtagelse af alle myndighedsgodkendelser og tilladelser.

Efter gennemførelsen af Tilbuddet har Tilbudsgiver til hensigt at søge Bavarian Nordics aktier afnoteret fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen, og hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen har det nødvendige antal aktier og stemmerettigheder i henhold til selskabsloven, har Tilbudsgiver til hensigt at indlede og gennemføre en tvangsindløsning af de resterende aktier i Bavarian Nordic.

Luc Debruyne, formand for bestyrelsen i Bavarian Nordic, udtaler: “Vores videnskabelige arv og dokumenterede resultater med succesfuld overførsel af teknologi og integration af kommercielle aktiver har skabt en unik platform, der gør det muligt for Bavarian Nordic at drive vækst og levere livreddende løsninger til patienter over hele verden. Tilbuddet fra Nordic Capital og Permira er resultatet af intense forhandlinger med det formål at sikre de bedst mulige vilkår for vores aktionærer. Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at den har til hensigt at anbefale Bavarian Nordics aktionærer at acceptere tilbuddet, når det formelt fremsættes. Sammen med Nordic Capital og Permira kan Bavarian Nordics vækststrategi fremskyndes og styrke selskabets position på det globale vaccinemarked til gavn for patienter, medarbejdere og andre interessenter.”

Baggrund og begrundelse for Tilbuddet

Det er Nordic Capital og Permiras opfattelse, at Bavarian Nordic med succes har påbegyndt sin transformation til at blive et førende internationalt vaccineselskab med en differentieret portefølje af rejse- og endemiske vacciner. Denne transformation er fortsat i gang og vil kræve løbende investeringer med henblik på at skalere den nuværende vaccineportefølje, udvide selskabets kommercielle tilstedeværelse og videreføre den succesfulde M&A-strategi med henblik på yderligere vækst og diversificering af porteføljen.

Nordic Capital og Permira har meddelt Bavarian Nordic, at de vurderer, at transaktionen vil sætte selskabet i stand til at accelerere sin vækststrategi og skabe langsigtet værdi under en privatejet ejerstruktur med adgang til betydelig kapital og ressourcer. Nordic Capital og Permira bidrager med omfattende ekspertise inden for sundhedssektoren, operationelle kompetencer og en vækstorienteret investeringsstrategi med fokus på langsigtet værdiskabelse. Som erfarne investorer med over 30 års erfaring i at investere i sundhedsvirksomheder og opbygge førende globale selskaber, er Nordic Capital og Permira dedikeret til at understøtte og accelerere Bavarian Nordics strategiske ambitioner og internationale ekspansion.

Nordic Capital og Permira anerkender Bavarian Nordics bidrag til folkesundheden og den centrale rolle, selskabet spiller i de lokale life science-økosystemer, og de vil støtte den langsigtede værdiskabelse til gavn for alle interessenter – herunder samfundet, patienterne og medarbejderne. Det er Nordic Capital og Permiras intention at videreføre Bavarian Nordics aktiviteter på samme måde som hidtil, herunder opretholde driften af selskabets hovedaktiviteter i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne. Nordic Capital og Permira er engageret i at understøtte Bavarian Nordics kerneformål om at levere livreddende vacciner – både som global leverandør af rejsevacciner og som foretrukken partner for regeringer og internationale organisationer inden for samfundsberedskab.

Bestyrelsens anbefaling

Under hensyntagen til den tilbudte Tilbudskurs til Bavarian Nordics aktionærer samt de øvrige vilkår og betingelser for Tilbuddet har de uafhængige bestyrelsesmedlemmer enstemmigt besluttet, at den har til hensigt at anbefale Bavarian Nordics aktionærer at acceptere Tilbuddet, når det fremsættes i form af et tilbudsdokument, der er godkendt af Finanstilsynet. Bestyrelsen vil i overensstemmelse med § 23 i Bekendtgørelse om overtagelsestilbud offentliggøre en redegørelse vedrørende Tilbuddet efter offentliggørelsen af tilbudsdokumentet, som vil indeholde bestyrelsens overvejelser vedrørende Tilbuddet.

Bestyrelsens vurdering af de finansielle fordele ved Tilbuddet tager blandt andet i betragtning to skriftlige udtalelser, hver dateret 28 juli 2025, fra Bavarian Nordics finansielle rådgivere, henholdsvis Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”) og Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (“Nordea”), hvori det anføres, at Tilbudskursen, baseret på og med forbehold for de forskellige anvendte antagelser, fulgte procedurer og forhold, der er taget i betragtning, samt begrænsninger og forbehold i forhold til de vurderinger, der er foretaget af henholdsvis Citi og Nordea, som beskrevet i deres respektive skriftlige udtalelser, per datoen for udtalelserne er rimelig fra et finansielt perspektiv for aktionærerne i Bavarian Nordic (bortset fra Tilbudsgiver og dennes koncernforbundne selskaber) (“Fairness Opinions”).

Den fulde ordlyd af hver Fairness Opinion er tilgængelig på www.bavarian-nordic.com. Hver Fairness Opinion er udelukkende udarbejdet til brug for bestyrelsens vurdering af Tilbuddet og har ikke til formål at være og udgør ikke en anbefaling til nogen aktionær i Bavarian Nordic om, hvordan en sådan aktionær bør forholde sig til spørgsmål vedrørende Tilbuddet, og må ikke påberåbes af tredjemand eller anvendes til noget andet formål.

Betingelser for gennemførelse

Tilbuddet vil blive fremsat med forbehold for en række sædvanlige betingelser, herunder krav om at Tilbudsgiver ved Tilbudsperiodens udløb ejer eller har modtaget gyldige accepter af aktier, der repræsenterer mere end 90% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Bavarian Nordic, at de nødvendige godkendelser fra relevante tilsynsmyndigheder er modtaget, at bestyrelsen i Bavarian Nordic ikke har trukket sin anbefaling til aktionærerne om at acceptere Tilbuddet tilbage eller ændret den i negativ retning, og at der ikke indtræffer visse væsentlige negative begivenheder samt visse andre sædvanlige forhold.

Tilbuddet vil, i henhold til Tilbudsgivers vurdering, kræve sædvanlig fusionsgodkendelse og FDI-godkendelse. Tilbudsgiver har i offentliggørelsesaftalen afgivet visse tilsagn til Bavarian Nordic med henblik på at sikre, at de lovgivningsmæssige betingelser opfyldes.

Tilbudsproces, vilkår og betingelser

Meddelelsen om Tilbudsgivers beslutning om at fremsætte Tilbuddet er vedhæftet.

Tilbuddet vil blive gennemført i overensstemmelse med dansk ret, og vilkårene for Tilbuddet vil blive beskrevet i et tilbudsdokument, som vil blive offentliggjort af Tilbudsgiver efter godkendelse af Finanstilsynet senest fire uger fra datoen for denne meddelelse.

Tilbuddet forventes fremsat i USA i overensstemmelse med Section 14(e) og de gældende bestemmelser i Regulation 14E udstedt i henhold til U.S. Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer (“Exchange Act”), med forbehold for “Tier II”-undtagelserne i Rule 14d-1(d) i Exchange Act og i øvrigt i overensstemmelse med kravene efter dansk ret.

Når tilbudsdokumentet er offentliggjort, vil alle aktionærer i Bavarian Nordic (undtagen aktionærer der er bosiddende i visse udelukkede jurisdiktioner) have mulighed for at tilbyde deres aktier i Bavarian Nordic til Tilbudsgiver. Tilbudsperioden forventes at være seks uger fra offentliggørelsen af tilbudsdokumentet, men kan forlænges bl.a. for at sikre tid til at opfylde de lovgivningsmæssige betingelser. Efter udløbet af tilbudsperioden (som kan forlænges) vil Tilbudsgiver offentliggøre de foreløbige resultater af Tilbuddet, og senest tre arbejdsdage derefter vil Tilbudsgiver offentliggøre det endelige resultat af Tilbuddet.

Tilbudsgiver forventer at gennemføre Tilbuddet, herunder betaling af vederlaget til de sælgende aktionærer, i 4. kvartal 2025.

Rådgivere

Citi og Nordea er finansielle rådgivere for Bavarian Nordic. Kromann Reumert er ledende juridisk rådgiver for Bavarian Nordic i forbindelse med transaktionen.

Kontakt investorer:

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er en global vaccinevirksomhed med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer for at forbedre folkesundhedsberedskabet og har en førende portefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Om Tilbudsgiver, Nordic Capital og Permira

Tilbudsgiver er et nyetableret selskab stiftet den 17. juli 2025 i henhold til dansk ret. Ud over de aktiviteter, der er forbundet med Tilbuddet, har Tilbudsgiver ikke haft nogen aktiviteter siden sin stiftelse.

Nordic Capital er en førende sektorspecialiseret private equity-investor med et målrettet engagement i at skabe stærkere, bæredygtige virksomheder gennem operationelle forbedringer og transformativ vækst. Nordic Capital fokuserer på udvalgte regioner og sektorer, hvor de har dyb erfaring og en lang historie. Fokussektorerne er sundhedspleje, teknologi og betalinger, finansielle tjenester samt service og industriel teknologi. Nøgleregionerne er Nordeuropa og globalt for investeringer i sundhedspleje og teknologi og betalinger. Siden starten i 1989 har Nordic Capital investeret ca. 28 mia. EUR i 150 investeringer, og teamet på 250 fagfolk arbejder fra 10 kontorer, herunder lokale investeringsrådgivningsteams i Danmark, Sverige, Tyskland, Norge, Finland, Storbritannien og USA. Healthcare har været en af Nordic Capitals vigtigste fokussektorer siden etableringen i 1989. I alt har Nordic Capital investeret i 43 Healthcare-platformvirksomheder og har investeret 10,4 mia. EUR i egenkapital på tværs af sine fokusundersektorer Pharma, Healthtech, Medtech & Life Sciences og Healthcare Services.

Permira er et globalt investeringsselskab, der støtter succesfulde virksomheder med vækstambitioner. Firmaet blev grundlagt i 1985 og rådgiver fonde på tværs af to centrale aktivklasser, private equity og gæld, med en samlet engageret kapital på ca. 80 mia. EUR. Permiras private equity-fonde foretager både langsigtede majoritetsinvesteringer (Buyout) og minoritetsinvesteringer (Growth Equity) i fire nøglesektorer: Sundhed, teknologi, forbruger, og service. Permira-fondene har en omfattende track record inden for sundhedsinvesteringer og har investeret over 5 mia. EUR i mere end 20 virksomheder for at skalere nogle af de mest innovative sundhedsvirksomheder globalt på tværs af specialiserede lægemidler, medicinsk udstyr, strategiske sundhedsplatforme og sundhedsteknologi. Permira har over 500 ansatte på 17 kontorer i Europa, USA og Asien.

ANSVARSFRASKRIVELSER

Følgende meddelelse er kun til orientering og udgør ikke et tilbud om at købe eller en opfordring til at sælge værdipapirer og er hverken et overtagelsestilbudsdokument eller et prospekt i henhold til EU-forordning 2017/1129, og udgør derfor ikke eller er en del af et tilbud eller en opfordring til at afgive et salgstilbud i nogen jurisdiktion. Tilbuddet er endnu ikke påbegyndt. Hvis og når Tilbuddet påbegyndes, vil vilkårene og betingelserne for Tilbuddet blive beskrevet i et tilbudsdokument og relaterede materialer, som vil blive gjort tilgængelige for berettigede aktionærer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne meddelelse er ikke rettet mod aktionærer i Bavarian Nordic, der er bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor indgivelsen af Tilbuddet, eller accepten heraf, eller denne meddelelse ville være i strid med lovgivningen i en sådan jurisdiktion. Følgelig må hverken denne meddelelse eller andet materiale vedrørende Tilbuddet distribueres i nogen jurisdiktion uden for Danmark eller USA, hvis en sådan distribution ville kræve nogen registrering, kvalifikation eller andet krav i forbindelse med et tilbud om at købe eller sælge værdipapirer eller distribuere dokumenter eller annoncer i forbindelse hermed. Enhver person, der erhverver besiddelse af denne meddelelse eller ethvert andet dokument, der henviser til Tilbuddet, forventes og antages at indhente på egen hånd enhver nødvendig information om eventuelle gældende begrænsninger og at overholde sådanne begrænsninger. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at købe værdipapirer i Bavarian Nordic eller en opfordring til at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller på anden måde. Tilbuddet vil udelukkende blive fremsat ved hjælp af et tilbudsdokument godkendt af Finanstilsynet, som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan Tilbuddet kan accepteres. Aktionærer i Bavarian Nordic rådes til at læse tilbudsdokumentet og de relaterede dokumenter, når de offentliggøres, da de vil indeholde vigtig information.

Tilbuddet er underlagt dansk lovgivning. Tilbudsdokumentet, når det offentliggøres, vil blive og denne meddelelse er, udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to sprogversioner af denne meddelelse vil den danske sprogversion have forrang. Tilbuddet vedrører værdipapirerne i et dansk selskab og er underlagt de oplysningskrav, der gælder i henhold til dansk lovgivning, som kan være væsentligt forskellige fra dem, der gælder i USA.

For aktionærer bosiddende eller hjemmehørende i USA, se venligst meddelelsen nedenfor.

Fremadrettede udsagn

Denne meddelelse kan indeholde, ud over historiske oplysninger, fremadrettede udsagn relateret til det foreslåede overtagelsestilbud. Når ordene "sigter mod", "forventer", "antager", "tror", "kunne", "skønner", "forventer", "har til hensigt", "kan", "planlægger", "bør", "vil", "ville" og lignende udtryk anvendes i denne meddelelse i relation til Tilbudsgiver og Bavarian Nordic eller Tilbuddet, identificerer de visse af disse fremadrettede udsagn. Andre fremadrettede udsagn kan identificeres i den kontekst, hvori udsagnene fremsættes. Sådanne udsagn er baseret på Tilbudsgivers og ledelsens nuværende forventninger og er underlagt en række usikkerheder og risici, som kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i de fremadrettede udsagn. Alle fremadrettede udsagn, der er inkluderet i denne meddelelse, er baseret på oplysninger, der er tilgængelige for Bavarian Nordic på datoen for denne meddelelse, og undtagen i det omfang Bavarian Nordic måtte være forpligtet til at opdatere sådanne oplysninger i henhold til gældende værdipapirlovgivning, påtager Bavarian Nordic sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne fremadrettede udsagn.

Udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet vil ikke blive fremsat, og Bavarian Nordic-aktierne vil ikke blive accepteret af Tilbudsgiveren til køb fra eller på vegne af personer i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelsen eller accepten heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapir- eller andre love eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer, der modtager denne meddelelse og/eller i hvis besiddelse denne meddelelse kommer, er forpligtet til at tage behørigt hensyn til og overholde alle sådanne restriktioner og indhente eventuelle nødvendige tilladelser, godkendelser eller samtykker. Hverken Bavarian Nordic eller nogen af dets rådgivere påtager sig noget ansvar for nogen overtrædelse af nogen sådan restriktion af nogen person. Enhver person (herunder, uden begrænsning, depotforvaltere, nominerede og trustees), der har til hensigt at videresende denne meddelelse til nogen jurisdiktion uden for Danmark, bør informere sig om lovgivningen i den relevante jurisdiktion, før der tages nogen handling. Distributionen af denne meddelelse i andre jurisdiktioner end Danmark kan være begrænset ved lov, og derfor bør personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse, informere sig om og overholde sådanne restriktioner. Enhver undladelse af at overholde sådanne restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og reglerne i en sådan jurisdiktion.

Meddelelse til aktionærer i USA

Tilbuddet, hvis og når det fremsættes, vil være underlagt dansk lovgivning. Tilbuddet vil vedrøre værdipapirerne i et dansk selskab og vil være underlagt de oplysningskrav, der gælder i henhold til dansk lovgivning, som kan være væsentligt forskellige fra dem, der gælder i USA.

Tilbuddet, hvis det fremsættes, vil blive fremsat i USA i overensstemmelse med Section 14(e) og gældende bestemmelser i Regulation 14E udstedt i henhold til den amerikanske Securities Exchange Act af 1934, som ændret (Exchange Act), og ellers i overensstemmelse med kravene i dansk lovgivning. Tilbuddet vil ikke være underlagt Section 14(d)(1) eller Regulation 14D udstedt i henhold til Exchange Act. Tilbuddet vil være underlagt oplysnings- og procedurekrav, der kan være forskellige fra dem, der gælder for amerikanske indenlandske overtagelsestilbud, herunder med hensyn til tilbagetrækningsrettigheder, tilbudstidsplan, meddelelser om forlængelser, annoncering af resultater, afviklingsprocedurer (herunder med hensyn til tidspunktet for betaling af vederlaget) og fravigelser af betingelser. Derudover er eventuelle finansielle oplysninger, der er inkluderet i tilbudsdokumenterne, muligvis ikke udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA og er derfor muligvis ikke sammenlignelige med finansielle oplysninger vedrørende amerikanske selskaber. Aktionærer, hvis bopæl, sæde eller sædvanlige opholdssted er i USA (”Amerikanske Aktionærer”), opfordres til at konsultere deres egne rådgivere vedrørende Tilbuddet.

Hvis og når Tilbuddet fremsættes, vil det blive fremsat til Amerikanske Aktionærer på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for alle andre aktionærer, som Tilbuddet fremsættes over for. Eventuelle informationsdokumenter, herunder tilbuddet om at købe, vil blive distribueret til Amerikanske Aktionærer på en måde, der er rimeligt sammenlignelig med den metode, hvorpå sådanne dokumenter stilles til rådighed for andre aktionærer.

Det kan være vanskeligt for Amerikanske Aktionærer at håndhæve visse rettigheder og krav, de måtte have i forbindelse med Tilbuddet i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning, da Tilbudsgiver og Bavarian Nordic er beliggende i ikke-amerikanske jurisdiktioner, og nogle eller alle deres respektive ledere og direktører er bosiddende i ikke-amerikanske jurisdiktioner. Amerikanske Aktionærer kan muligvis ikke sagsøge Tilbudsgiver eller Bavarian Nordic og/eller deres respektive ledere eller direktører ved en ikke-amerikansk domstol for overtrædelser af amerikansk værdipapirlovgivning. Desuden kan det muligvis ikke være muligt at tvinge Tilbudsgiver eller deres respektive tilknyttede selskaber, alt efter omstændighederne, til at underkaste sig en amerikansk domstols dom.

Modtagelsen af kontanter i henhold til tilbuddet af en Amerikansk Aktionær kan være en skattepligtig transaktion i henhold til amerikansk føderal indkomstskattelovgivning og gældende amerikansk statslig og lokal samt udenlandsk og anden skattelovgivning. Hver Amerikansk Aktionær opfordres til straks at konsultere sin uafhængige professionelle rådgiver vedrørende de skattemæssige konsekvenser for en sådan Amerikansk Aktionær af at acceptere tilbuddet.

I overensstemmelse med sædvanlig dansk praksis og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, herunder Rule 14e-5(b) i Exchange Act, kan Tilbudsgiver eller enhver af Tilbudsgiver tilknyttet virksomhed eller nominerede eller mæglere for de førnævnte (handlende som agenter eller i en lignende kapacitet) fra tid til anden foretage visse køb af eller arrangementer om at købe aktier (eller værdipapirer, der kan konverteres til, ombyttes til eller udnyttes til sådanne aktier) uden for USA, bortset fra i henhold til tilbuddet, før eller i løbet af den periode, hvor tilbuddet forbliver åbent for accept. Disse køb kan finde sted enten på det åbne marked til gældende priser eller i private transaktioner til forhandlede priser. Hvis Tilbudsgiver eller enhver af Tilbudsgiver tilknyttet virksomhed eller enhver nomineret eller mægler for de førnævnte erhverver aktier til en højere pris end tilbudsprisen før afslutningen, vil Tilbudsgiver forhøje tilbudsprisen tilsvarende som krævet i henhold til gældende lovgivning. Derudover kan tilknyttede selskaber til de finansielle rådgivere for Tilbudsgiver også deltage i almindelige handelsaktiviteter med værdipapirer i Bavarian Nordic, som kan omfatte køb eller arrangementer om at købe sådanne værdipapirer, så længe sådanne køb eller arrangementer er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulering. Eventuelle oplysninger om sådanne køb vil blive annonceret gennem Nasdaq Copenhagen og relevante elektroniske medier, hvis og i det omfang en sådan annoncering kræves i henhold til gældende lovgivning, regler eller forskrifter.

Hverken den amerikanske Securities and Exchange Commission eller nogen værdipapirkommission eller anden regulerende myndighed i nogen stat i USA har godkendt eller afvist tilbuddet eller nogen tilbudsdokumenter, vurderet rimeligheden eller fordelene ved tilbuddet eller givet en udtalelse om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af denne meddelelse eller andre dokumenter vedrørende tilbuddet. Enhver erklæring om det modsatte udgør en kriminel handling i USA.

Denne meddelelse er ikke beregnet til distribution i nogen jurisdiktion, hvor en sådan distribution ville være i strid med gældende lovgivning eller regulering. Tilbuddet vil kun blive fremsat gennem de officielle tilbudsdokumenter og kun til sådanne personer og i sådanne jurisdiktioner, som tilladt i henhold til gældende lovgivning. Der gives ingen anbefaling om, hvorvidt indehavere af værdipapirer bør afgive deres værdipapirer i forbindelse med tilbuddet. Indehavere af værdipapirer bør konsultere deres egne finansielle, juridiske og skattemæssige rådgivere, før de træffer nogen beslutning vedrørende tilbuddet.







1 "Nordic Capital Fund XI" henviser til Nordic Capital Epsilon SCA, SICAV-RAIF (der handler gennem sin komplementar Nordic Capital Epsilon GP SARL) for og på vegne af dets compartment Nordic Capital Epsilon SCA, SICAV-RAIF – Compartment 2. "Nordic Capital" henviser, afhængigt af konteksten, til én eller flere af de enheder, fonde, strukturer og tilknyttede enheder, der opererer under navnet Nordic Capital. Komplementarerne og/eller de delegerede porteføljeforvaltere for Nordic Capitals enheder og fonde modtager rådgivning fra flere ikke-diskretionære underrådgivningsenheder, som enkeltvist eller samlet benævnes "Nordic Capital Advisors".

2 Maria Montserrat Montaner Picart (det Inhabile Bestyrelsesmedlem), der er associeret med Nordic Capital, har ikke deltaget i bestyrelsens overvejelser eller i øvrigt deltaget i Bavarian Nordics håndtering af transaktionen relateret til offentliggørelsesaftalen og Tilbuddet, herunder forhandlingerne der ledte op til indgåelsen af offentliggørelsesaftalen. Enhver reference i denne meddelelse til Bavarian Nordics bestyrelse skal derved, medmindre andet specifik fremgår, forstås som eksklusiv det Inhabile Bestyrelsesmedlem.





