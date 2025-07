Europäische Kommission genehmigt IMBRUVICA® (ibrutinib) als erste zielgerichtete Therapie für Patienten mit zuvor unbehandeltem Mantelzell-Lymphom, die für eine autologe Stammzelltransplantation in Frage kommen

Ibrutinib ist der erste zugelassene Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor (BTKi), der statistisch signifikante Ergebnisse gegenüber der autologen Stammzelltransplantation (ASCT) bei der Erstlinienbehandlung von transplantationsfähigen Patienten mit Mantelzell-Lymphom gezeigt hat1

Daten aus der Phase III-Studie TRIANGLE definieren die zeitlich begrenzte Behandlung mit ibrutinib als neuen Behandlungsstandard (SOC) mit einer signifikant verbesserten Gesamtüberlebensrate und einem signifikant längeren progressionsfreien Überleben ggü. ASCT1

BEERSE, BELGIEN, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute bekanntgegeben, dass die Europäische Kommission (EK) eine Indikationserweiterung für IMBRUVICA® (ibrutinib) bei Mantelzell-Lymphomen (MCL) in der Erstlinienbehandlung genehmigt hat.1 Die Zulassung gilt für ibrutinib in Kombination mit rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin und prednisolon (ibrutinib + R-CHOP) im Wechsel mit R-DHAP (oder R-DHAOx)* ohne ibrutinib, gefolgt von einer Monotherapie mit ibrutinib, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit zuvor unbehandeltem MCL, die für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen.1

„MCL ist nach wie vor eine aggressive, unheilbare Erkrankung, und die Patienten leiden unter den Belastungen, die mit einer Transplantation verbunden sind“, so Martin Dreyling, M.D., Ph.D., Ludwig-Maximilians-Universität München.** „Als zielgerichtete Therapie bietet ibrutinib die Möglichkeit, die Langzeitergebnisse bereits in einem früheren Stadium der Behandlung zu verbessern. Patienten haben nun einen neuen Standard in der Erstlinienbehandlung, der nicht nur eine längere Überlebenszeit bietet, sondern auch die kurz- und langfristigen Toxizitäten vermeidet, die mit einer hochdosierten Chemotherapie und einer autologen Stammzelltransplantation verbunden sind.“

„Seit mehr als einem Jahrzehnt ist ibrutinib der Standard in der Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem MCL und hat die Ergebnisse für Patienten in späteren Behandlungslinien verändert. Die heutige Zulassung für die Erstlinienbehandlung bietet Patienten mit dieser aggressiven Form von Blutkrebs von Beginn der Behandlung an verbesserte Überlebenschancen“, sagte Ester in 't Groen, Leiterin des Therapeutischen Bereichs Hämatologie für den EMEA-Raum, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung von Behandlungsparadigmen bei hämatologischen Malignomen durch gezielte, wissenschaftlich fundierte Innovationen.“

Die Zulassung für ibrutinib wird durch Daten aus der offenen, randomisierten Phase III-Studie TRIANGLE gestützt, die vom European MCL Network durchgeführt wurde ( NCT02858258 ).2 In dieser Studie wurden 870 Patienten in drei Behandlungsgruppen untersucht, um zu beurteilen, ob die Zugabe von ibrutinib zur Chemoimmuntherapie (CIT) mit oder ohne ASCT die Ergebnisse im Vergleich zu ASCT + CIT allein verbessern und möglicherweise die Notwendigkeit einer Transplantation bei zuvor unbehandelten MCL-Patienten, die für eine ASCT in Frage kamen, beseitigen könnte.2 Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 55 Monaten zeigten die Ergebnisse, dass die Behandlung mit ibrutinib plus CIT eine signifikant überlegene komplikationsfreie Überlebensrate (FFS) erzielte und gleichzeitig die Belastung durch ASCT vermied (77 Prozent gegenüber 68 Prozent nach 54 Monaten; Hazard Ratio [HR], 0,639; 98-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,428–0,953; zweiseitiges p=0,0068) und dass ibrutinib + CIT im Vergleich zu ASCT plus CIT eine signifikant längere Gesamtüberlebensrate erzielte (88 Prozent gegenüber 78 Prozent nach 54 Monaten; HR, 0,522; 95-Prozent-KI, 0,341–0,799; zweiseitiges p=0,0023).1

Das allgemeine Sicherheitsprofil der Behandlung mit ibrutinib + CIT entsprach dem zuvor bekannten Sicherheitsprofil von ibrutinib.3 Die häufigsten (> 5 Prozent) Nebenwirkungen Ereignisse der Grade 3–5, die in der ibrutinib + CIT-Gruppe (N = 265) im Vergleich zur ASCT + CIT-Gruppe (N = 268) beobachtet wurden, waren Störungen des Blut- und Lymphsystems (64,9 Prozent gegenüber 75,0 Prozent), Abnahme der Neutrophilenzahl (24,2 Prozent gegenüber 23,1 Prozent), Abnahme der Thrombozytenzahl (29,4 Prozent gegenüber 33,2 Prozent) sowie Infektionen und Infestationen (28,7 Prozent gegenüber 23,1 Prozent).3

„Bislang hatten gesunde Patienten mit Mantelzell-Lymphom nur die Möglichkeit einer Erstlinienbehandlung mit ASCT und Chemotherapie. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass ibrutinib mit dieser Zulassung die erste alternative Therapie für diese Patientengruppe geworden ist, nachdem es im Vergleich zur aktuellen Standardtherapie überlegene Ergebnisse gezeigt hat“, so Jessica Vermeulen, Vizepräsidentin, Leiterin des Krankheitsbereichs Lymphome und Leukämie, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Diese Zulassung unterstreicht unser kontinuierliches Engagement im Bereich der hämatologischen Malignome und die Stärke unserer Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Forschern, um modernste wissenschaftliche Erkenntnisse in Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf zu bringen.“

Über die TRIANGLE-Studie

TRIANGLE ( NCT02858258 ) ist eine laufende europäische, randomisierte, offene, prüfärztliche veranlasste (IIS) Phase III-Studie unter der Leitung des European MCL Network.2 Darin wurden drei Behandlungsarme miteinander verglichen: ibrutinib in Kombination mit einer standardmäßig verabreichten Immunochemotherapie mit oder ohne autologe Stammzelltransplantation (ASCT), gefolgt von einer auf 2 Jahre befristeten ibrutinib-Therapie mit fester Dauer, versus induktive Immunochemotherapie, gefolgt von einer ASCT.2 An der Studie nahmen 870 Patienten mit zuvor unbehandeltem Mantelzell-Lymphom (MCL) teil.2 Der primäre Endpunkt war ein komplikationsfreies Überleben (FFS).2 Als sekundäre Endpunkte wurden auch das Gesamtüberleben (OS) sowie die Sicherheit und Verträglichkeit bewertet.2 Das Alter für die Teilnahme betrug ≥ 18 Jahre und ≤ 65 Jahre für Patienten, die für eine Hochdosisbehandlung geeignet waren.2 Die Studie wurde vom European MCL Network in 14 Ländern durchgeführt.2

Über Ibrutinib

Ibrutinib ist ein einmal täglich oral einzunehmendes Medikament, das gemeinsam von Janssen Biotech, Inc. und Pharmacyclics LLC, einem Unternehmen von AbbVie, entwickelt und vermarktet wird.1 Ibrutinib blockiert das BTK-Protein, das von normalen und abnormalen B-Zellen, einschließlich bestimmter Krebszellen, für die Vermehrung und Ausbreitung benötigt wird.4 Durch die Blockierung von BTK kann ibrutinib dazu beitragen, anormale B-Zellen aus ihrer nährstoffreichen Umgebung zu entfernen und so ihre Vermehrung zu hemmen.5

Ibrutinib ist in mehr als 100 Ländern zugelassen und wurde weltweit bereits bei mehr als 325.000 Patienten angewendet.6 Es gibt mehr als 50 vom Unternehmen gesponserte klinische Studien, darunter 18 Phase III-Studien, in denen die Wirksamkeit und Sicherheit von ibrutinib über einen Zeitraum von 11 Jahren untersucht wurden.1,7 Im Oktober 2021 wurde ibrutinib in die Modellliste der unentbehrlichen Arzneimittel (EML) der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen, in der Arzneimittel aufgeführt sind, die globale gesundheitliche Prioritäten gezielt angehen und für alle Menschen erhältlich und finanzierbar sein sollten.8

Ibrutinib wurde erstmals 2014 von der Europäischen Kommission (EK) zugelassen. Die bisher zugelassenen Indikationen umfassen:1

Als Monotherapie oder in Kombination mit rituximab oder obinutuzumab oder venetoclax zur Behandlung erwachsener Patienten mit zuvor unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL)

Als Monotherapie oder in Kombination mit bendamustin und rituximab (BR) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit CLL, die mindestens eine vorangegangene Therapie erhalten haben

Als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem MCL

Als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie (WM), die mindestens eine vorangegangene Therapie erhalten haben, oder als Erstlinientherapie bei Patienten, die für eine Chemoimmuntherapie nicht geeignet sind. In Kombination mit rituximab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit WM

In Kombination mit R-CHOP im Wechsel mit R-DHAP (oder R-DHAOx)* ohne ibrutinib, gefolgt von einer Monotherapie mit ibrutinib, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit zuvor unbehandeltem MCL, die für eine autologe Stammzelltransplantation in Frage kommen

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen zur Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von ibrutinib sind der Zusammenfassung der Arzneimittelmerkmale zu entnehmen.

Über das Mantelzell-Lymphom (MCL)

MCL ist eine aggressive, unheilbare Form von Blutkrebs, die sich schnell ausbreitet und von den B-Lymphozyten, einem funktionellen Bestandteil des menschlichen Immunsystems, ausgeht.9 Die Gesamtinzidenz von MCL liegt weltweit bei etwa 1 bis 2 Fällen pro 100.000 Personen pro Jahr, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen.10 Das Medianalter der mit MCL diagnostizierten Patienten beträgt 65 Jahre. Obwohl sich die Behandlungsergebnisse in den letzten Jahrzehnten dramatisch verbessert haben, bleibt MCL eine schwer zu behandelnde Krankheit, bei der viele Patienten Rückfalle erleiden oder eine Therapieresistenz entwickeln.10

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovativemedicine.jnj.com/emea/ . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Produktentwicklung und die potenziellen Vorteile und Behandlungsergebnisse von IMBRUVICA. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Liste und Beschreibungen dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K, einschließlich der Abschnitte „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Johnson & Johnson übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

*R-DHAP bezieht sich auf rituximab, dexamethason, hochdosiertes cytarabin (Ara-C) und cisplatin; R-DHAOx bezieht sich auf rituximab, dexamethason, hochdosiertes cytarabin (Ara-C) und oxaliplatin.1

**Professor Martin Dreyling, M.D., Ph.D., Ludwig-Maximilians-Universität München, hat für Johnson & Johnson Beratungs- und Vortragstätigkeiten durchgeführt; er wurde für seine Medienarbeit nicht bezahlt.

Juli 2025