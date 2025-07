L’Association nationale des centres d’amitié réclame l’octroi d’un financement durable en faveur des Centres d’amitié

OTTAWA, Ontario, 28 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (l’ANCA) exhorte le gouvernement fédéral à investir dans un financement stable et à long terme en faveur des Centres d’amitié.

Alors que le financement fédéral des Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA) doit prendre fin en 2026, l’ANCA réclame l’octroi d’un financement de 65 millions de dollars par année à compter de 2026 afin de soutenir le travail essentiel réalisé par les Centres d’amitié dans les communautés autochtones urbaines.

« Depuis plus de 50 ans, les Centres d’amitié répondent présents là où les autres systèmes se montrent insuffisants, » déclare Jocelyn W. Formsma, directrice générale de l’ANCA. « À l’aube d’un nouveau mandat gouvernemental, il est impératif que les décideurs comprennent notre rôle essentiel et sachent que nous sommes prêts à être un partenaire à part entière pour améliorer les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain à travers le pays. »

Les Centres d’amitié offrent des programmes et services ancrés dans les cultures autochtones, lesquels répondent aux besoins d’une population autochtone urbaine jeune, dynamique et en croissance constante. Qu’il s’agisse de soins de santé, de logement, d’éducation ou de programmation culturelle, les Centres d’amitié sont des lieux sécuritaires et accessibles qui fournissent un soutien vital là où il est le plus nécessaire.

Le financement actuel des PUPA met à la disposition de l’ANCA et de ses membres une enveloppe annuelle de 32 millions de dollars. Toutefois, il convient de souligner que cette somme ne reflète plus la réalité : la hausse des coûts liée à l’inflation, la croissance démographique et la demande croissante de services exigent un investissement à long terme. La campagne met en lumière l’urgence d’un engagement pluriannuel afin que les Centres d’amitié puissent continuer à offrir un soutien transformateur — et souvent salvateur — pour les générations à venir.

Soutenir les besoins de financement pluriannuels de l’ANCA, c’est investir dans un changement durable et porteur de sens. Les jeunes, les familles et les aînés autochtones comptent sur leur Centre d’amitié local non seulement pour des besoins fondamentaux, comme la sécurité alimentaire et un toit, mais aussi pour bâtir des liens, nourrir un sentiment d’appartenance et créer de nouvelles possibilités.

Parce que parfois, tout ce qu’il faut, c’est un petit coup de pouce de son Centre d’amitié.

Pour en savoir plus et soutenir la campagne :

https://nafc.ca/support-the-fcm

POUR LES RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

John Paillé

Coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

Depuis plus de 50 ans, l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA), un réseau de plus de 100 Centres d’amitié à travers le Canada, offre des services culturellement appropriés aux communautés autochtones vivant en milieu urbain, d’un océan à l’autre. Les Centres d’amitié représentent le plus important mouvement de la société civile autochtone au pays. Ces pôles communautaires, dirigés et gérés par les Premières Nations, les Inuits et les Métis, jouent un rôle vital dans les grandes villes, comme dans les petites collectivités et les régions éloignées. Ils proposent une gamme de services communautaires culturellement pertinents, notamment en matière d’emploi, de formation, de garde d’enfants, de culture, de langue, de logement, de santé, de soutien social et de développement communautaire.