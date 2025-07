En août, une brise culturelle souffle sur le Canada : renforcement de l’amitié entre la Corée et le Canada par le théâtre et l’art

La comédie musicale « R;Link », un projet collaboratif de jeunes artistes coréens et canadiens, se produit pour la première fois au Canada après ses débuts à Séoul

Des arts de la rue à la musique et au cinéma, l’échange culturel s’étend à travers les genres et les régions

MONTRÉAL and TORONTO and VANCOUVER, British Columbia and CANMORE, Alberta, 28 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de l’Année des échanges culturels CORÉE-CANADA 2024-2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE) et l’Université Hanyang présentent « R;Link », une nouvelle comédie musicale co-créée par des artistes émergents de Corée et du Canada. Inspirée de la bataille de Kapyong de 1951, chapitre clé de la guerre de Corée où les forces canadiennes jouèrent un rôle central, la comédie musicale a été conjointement imaginée par des étudiants de l’Université Hanyang, de l’Université Capilano, de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université des Premières Nations du Canada. Après des débuts couronnés de succès sur la scène du CKL Stage de Séoul en juillet, « R;Link » sera présenté au BlueShore Financial Centre for the Performing Arts de l’Université Capilano à North Vancouver les 15 et 16 août, à l’occasion de la Journée nationale de la libération de la Corée. Les anciens combattants de la guerre de Corée et leurs familles résidant au Canada ont été officiellement invités à y assister.

Cette production collaborative reflète l’objectif de l’initiative bilatérale. En racontant une histoire partagée de sacrifice et de réconciliation à travers les voix d’une nouvelle génération, le projet favorise la compréhension mutuelle à travers les frontières et les générations.

IA et art contemporain : « Spectrum of Humanity » à Montréal

Dans le cadre de sa mission de promotion du dialogue international à travers les arts, la KOFICE et le Musée national d’art moderne et contemporain de Corée (MMCA) présenteront un programme multidisciplinaire intitulé « Spectrum of Humanity » à Montréal du 18 au 23 août.

Axé sur le thème de « L’art à l’ère de l’IA », le programme s’articule autour de trois volets principaux : une conférence académique, une initiative d’échange entre artistes et conservateurs, et des projections d’œuvres contemporaines et expérimentales.

Les événements auront lieu à l’Office national du film du Canada et au Cinéma du Musée.

La conférence étudiera comment l’intelligence artificielle remodèle la création artistique. Elle mettra en vedette des conférenciers tels que le professeur Taekyung Yoo de l’Université Chung-Ang et l’artiste Haru Ji, qui s’engageront dans des discussions avec les participants canadiens sur l’évolution des rôles de l’attribution dans le domaine de la création, de la narration et de l’éthique dans le champ créatif.

En outre, les artistes visuels coréens Heungsoon Im, Jihye Yeom, Ayoung Kim et PARKing CHANce (Chan-wook Park et Chan-kyong Park) participeront à des projections offrant des perspectives sur leurs pratiques artistiques. L’œuvre vidéo d’Ayoung Kim, « Delivery Dancer’s Sphere », sera projetée pour la première fois au Canada et devrait servir d’ancrage visuel central au programme.

Cette initiative vise à encourager des échanges significatifs entre les communautés créatives coréennes et canadiennes. La KOFICE s’attend à ce qu’elle aide à connecter les voix artistiques émergentes et à ouvrir des conversations sur le rôle de la technologie dans la formation de la culture contemporaine.

Les échanges culturels se poursuivent en cette deuxième année

Pour sa deuxième année d’existence, l’Année des échanges culturels CORÉE-CANADA 2024-2025 continue d’approfondir la collaboration culturelle entre les deux pays. Depuis son lancement, les programmes ont inclus des événements cinématographiques pour les jeunes et les enfants à Montréal, des projections collaboratives au Festival international du film de Jeonju et une vitrine musicale à Toronto. Ces projets ont contribué à un échange d’idées et un dialogue artistique continus.

Parmi les résultats les plus notables à ce jour, citons les débuts internationaux du groupe électronique alternatif coréen 64ksana, sélectionné dans le cadre de l’Initiative de développement des jeunes artistes. Après avoir participé à la vitrine OFF-CINARS organisée par la Biennale CINARS 2024, le groupe a été invité à de grands festivals canadiens, notamment Pique en juin et Sunfest en juillet.

Plusieurs initiatives supplémentaires sont prévues pour les mois à venir. Le Programme culturel CORÉE X CANADA : Disability Arts and Culture se déroulera de septembre à décembre. Un projet de collaboration sur les arts de la rue suivra dans les deux pays, en septembre et octobre. En octobre, des artistes coréens participeront au Festival international du film de Vancouver, tandis que le Festival de jazz de Jarasum en Corée présentera une programmation développée en collaboration avec des partenaires canadiens.

Ces initiatives reflètent une vision à long terme du partenariat culturel entre la Corée et le Canada. Elles mettent l’accent sur la créativité, le respect mutuel et l’objectif commun d’établir des relations artistiques durables.

KOFICE Canada Responder

Ryan.lee@jbcom.ca

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ff4a901-60da-4b6d-bc6d-29e28bfb7397/fr