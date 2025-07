28 juli 2025

BioPorto deltager i Association for Diagnostics & Laboratory Medicine mødet, hvor NGAL og Akut nyreskade vil være et af hovedtemaerne for deltagerne.

Laboratoriemedicin fastholder sit vedvarende fokus på nyrediagnostik.





BioPorto annoncerer sin deltagelse Association for Diagnostics Medicine - mødet, der i år afholdes i Chicago fra 27. til 31. juli 2025, hvor NGAL og AKI er blandt hovedtemaerne.

AKI er fortsat et nøgleemne for laboratoriemedicin på grund af ændringerne i eGFR (estimeret glomerulær filtrationshastighed) - beregningen og overgangen og cyklussen af AKI til kronisk nyresygdom (CKD).

En af to AKI/NGAL-specialsessioner1 har titlen “Biomarkers of acute kidney injury in pediatrics: Focus on NGAL” af Nazim Bithi, PhD fra Baylor College of Medicine/Texas Children's Hospital bemærker:

"Denne session adresserer det stigende behov for tidlig påvisning af akut nyreskade (AKI) hos pædiatriske patientgrupper med særligt fokus på Neutrofil Gelatinase-Associeret Lipocalin (NGAL) som en lovende biomarkør. AKI opdages ofte først i sene stadier, når der benyttes traditionelle markører som serumkreatinin, hvilket kan føre til dårligere behandlingsresultater. Sessionen vil fokusere på tre hovedmål: 1) Forstå, hvordan NGAL muliggør tidlig påvisning af AKI og dermed rettidige indgreb, der kan forbedre patientresultaterne betydeligt; 2) Gennemføre en komparativ analyse af NGAL's effektivitet sammenlignet med serumkreatinin og cystatin C, der understreger NGAL's hurtige stigning efter nyreskade; og 3) Identificere potentialet for at integrere NGAL i rutinemæssig klinisk praksis og derved styrke sundhedspersonalets diagnostiske og prognostiske kapacitet. Ved afslutningen af sessionen vil deltagerne forstå, hvorfor NGAL-testning er en værdifuld tilføjelse til klinisk praksis, og hvordan den kan revolutionere håndteringen af AKI og bidrage til forbedret levering af sundhedsydelser.”

Nazim er en af forfatterne til den seneste udgivelse, “Validation of an assay for NGAL in a pediatric population”2.

Den anden session3 er “Thinking beyond creatinine: Next-generation biomarkers for early prediction and diagnosis of acute kidney injury” af Raj Pandya, Ph.D., DABCC, fra University of Utah.

BioPorto deltager på konferencen og vil være at finde på stand nr. 5327, hvor ProNephro AKI™ (NGAL) præsenteres for laboratoriedirektører, ledere indenfor klinisk kemi og medicinske direktører, der besøger udstillingen og kongressen – den største begivenhed inden for laboratoriemedicin. ProNephro AKI™ (NGAL) er FDA-godkendt til risikostratificering af intensivpatienter i alderen 3 måneder til 21 år med moderat til svær (stadie 2/3) akut nyreskade (AKI).

Derudover vil globale partnere og samarbejdspartnere, der står for distributionen af BioPortos NGAL-tests, mødes med teamet for at gennemgå de nuværende samarbejder, den forretningsmæssige betydning af det FDA-godkendte produkt samt det igangværende amerikanske studie for patienter over 18 år med en tilsvarende indikation på intensivafdelinger.

ADLM’s uddannelsestilbud til medlemmer inkluderer en onlineoptagelse fra et 2024-event, hvor Dr. Prasad Devarajan talte om ”Use of the new Biomarker NGAL in Acute Kidney Injury”4. Der forventes fortsat interesse og opmærksomhed omkring AKI i både 2025 og 2026 som følge af det igangværende KDIGO-projekt, der arbejder på en opdatering af retningslinjerne for AKI – med forventet offentliggørelse i begyndelsen af 2026. Tilmeld dig for at få besked om frigivelsen af disse retningslinjer og anden NGAL-relateret nyhed på https://bioporto.com.

Jennifer Zonderman, Senior Vice President for Global Marketing og Kommercialisering, udtaler: "ADLM er et samlingspunkt for nogle af de mest kompetente samarbejdspartnere inden for medicin. Laboratorieeksperter leverer afgørende information til klinikere og administratorer for at understøtte beslutningstagning gennem hele patientforløbet. Vores kunder og samarbejdspartnere er stolte af at være med til at drive udviklingen i nyrebehandling. Vores team ser frem til at forsætte dialogen med vores distributionspartnere, kunder og tekniske samarbejdspartnere for at fejre og planlægge næste skridt i udviklingen af nyrediagnostik."

1 & 3) ADLM Scientific Program – session description: Conference Program | myADLM.org

2) 1. Bithi N, Ibrahim RB, Tam EL, Almamoun R, Frenk Oquendo AC, Akcan-Arikan A, Devaraj S. Validation of an assay for NGAL in a pediatric population. Pract Lab Med. 2025 Jun 24;46:e00486. doi: 10.1016/j.plabm.2025.e00486. PMID: 40677412; PMCID: PMC12268082.

4) Industry Division on-demand programs | myadlm.org

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret. I tilfælde af uoverensstemmelser, finder den engelske version anvendelse.

Om akut nyreskade (AKI)

Akut nyreskade (AKI) er en pludselig opstået episode med nyresvigt eller nyreskade, som udvikler sig inden for få timer eller dage. AKI medfører ophobning af affaldsstoffer i blodet og gør det vanskeligt for nyrerne at opretholde den korrekte balance af kroppens væsker. Tilstanden kan også påvirke andre organer såsom hjernen, hjertet og lungerne, og ses hyppigt hos patienter, der er indlagt på intensivafdelinger. For yderligere information om AKI henvises til: https://bioporto.com/aki/.

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward-looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".