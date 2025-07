Selskabsmeddelelse nr. 17 – 2025

København, den 28. juli 2025





INTERN VIDEN

Køb af ejendom og opdatering af forventningerne til 2025

NTR Holding A/S har indgået aftale om køb af ejendommen beliggende Måløv Byvej 229, 2760 Måløv. Købet sker som en selskabshandel i løbet af 3. kvartal 2025, hvor ejendommen indgår med en værdi på DKK 120 mio.

Ejendommen er en flerbrugerejendom bestående af kontor- og lagerfaciliteter med et samlet areal på 18.332 m2 og er stort set fuldt udlejet med en aktuel tomgang på under 4 %.

Købet sker i forlængelse af Copenhagen Capital A/S’ overtagelse af aktiemajoriteten i NTR Holding A/S. Copenhagen Capital A/S fremsatte den 10. februar 2025 et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S, og af tilbudsdokumentet fremgår, at Copenhagen Capital A/S’ intention er at fokusere NTR Holding A/S’ aktiviteter på investering i og drift og udlejning af fast ejendom samt finansiering heraf.

Copenhagen Capital A/S er et ejendomsselskab, hvis hovedaktivitet er investering i, samt drift og udlejning af, erhvervs- og boligejendomme i Storkøbenhavn via direkte eller indirekte ejerskab.

NTR Holding A/S har i forbindelse med købet trukket på Copenhagen Capital A/S’ netværk og ekspertise inden for ejendomsinvestering og ‑drift, ligesom opbakning fra Copenhagen Capital A/S har været afgørende for den samlede finansiering af ejendomskøbet. NTR Holding A/S har finansieret købet af ejendomsselskabet med egne, likvide midler.

Som konsekvens af købet forventer NTR Holding A/S nu en omsætning i niveauet DKK 4 mio. i 2025 og et resultat før kurs- og værdireguleringer i niveauet DKK 0. Resultat før kurs- og værdireguleringer kan påvirkes af køb/salg af ejendomme og renteudviklingen. Tidligere forventedes en omsætning på DKK 0 mio. og et underskud af primær drift i niveauet DKK 2 mio.

Bestyrelsen vil søge NTR Holding A/S afnoteret inden selskabets ordinære generalforsamling i 2026 og vil i samarbejde med selskabets majoritetsaktionær, Copenhagen Capital A/S, afsøge mulighederne herfor.





For yderligere information kontakt:

Ole Steffensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 20 45 82 44

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30



