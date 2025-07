ACTEOS : Chiffre d'Affaires S1 2025

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2025.

Activité

EN K€ S1 2025(1) S1 2024 Variation Acteos France 4 139 5 221 -20,7% dont RFID/Auto ID/Mobility 960 2 143 -55,2% dont Software 3 162 3 077 +2,8% Acteos Allemagne (2) 0 2 150 NA Total Consolidé 4 139 7 371 -43,8% dont RFID/Auto ID/Mobility dont Software

(1) Les chiffres du 1er semestre 2025 seront audités au début du mois de Septembre 2025 par nos commissaires aux comptes.

(2) Pour rappel la filiale Allemande a été cédée par la Groupe en date du 30 Novembre 2024

Au titre du premier semestre 2025, le chiffre d’affaires d’ACTEOS ressort à 4,1 M€ contre près de 7,4 M€ au titre du premier semestre 2024 (-43,8%). Cette évolution doit être appréciée au regard de l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession effective depuis le 1er décembre 2024. Sur un périmètre comparable excluant la contribution de l’Allemagne sur le premier semestre 2024, le repli de l’activité aurait été ramené à 20,7%.

Un semestre contrasté

Hausse de 58% des prises de commandes Software

L’activité réalisée exclusivement en France a bénéficié d’une bonne orientation des ventes software avec un chiffre d’affaires de 3 162 M€, en hausse de 2,8% (76.4% du chiffre d’affaires total du semestre). Au-delà de cette croissance encourageante, ACTEOS a renoué avec une dynamique commerciale très favorable sur cette activité avec une hausse de 58% des prises de commandes sur le semestre. Cette forte progression a notamment été portée par plusieurs facteurs positifs : les premiers bénéfices des

Investissements commerciaux mis en place depuis l’arrivée de la nouvelle Direction Générale, en mai 2024, les signatures de nouvelles références clients, la migration des solutions sur le parc existant, les renégociations des contrats de maintenance historiques et le déploiement des offres SAAS. Tous ces facteurs positifs participeront pleinement au développement de l’activité à compter du second semestre de l’exercice et viennent conforter la confiance de l’Entreprise dans sa capacité à vendre, produire et délivrer pour renouer progressivement avec une trajectoire de croissance pérenne.

Sur les activités Mobilité (23.2% du chiffre d’affaires total du semestre), le repli du chiffre d’affaires (-55.2% à 960 M€) reflète la transformation en profondeur de la demande du marché.

Ainsi, pour rappel au cours des dernières années l’activité principale d’Acteos dans le cadre de la Mobilité a consisté à accompagner ses clients dans l’équipement des points relais par le biais de la vente de PDA (Personnal Digital Assistant).

Or aujourd’hui le modèle logistique retenu par les acteurs du e-commerce est en pleine mutation, en effet, avec la réduction de ces points relais au bénéfice de lockers. Cette évolution stratégique impacte mécaniquement les ventes d’équipements et les prises de commandes sur cette activité désormais périphérique pour ACTEOS et historiquement faiblement contributive à la rentabilité.

Perspectives : priorité au développement des revenus Software et au retour à la profitabilité

Compte tenu de l’évolution du périmètre Groupe et de la transformation des besoins de ses marchés, ACTEOS entend désormais focaliser tous ses efforts sur le développement de son activité Software en combinant développement de la base installée et la conquête de nouveaux clients.

Pour réussir, ACTEOS s’appuie aujourd’hui sur une offre renouvelée qui bénéficie d’un excellent accueil du marché comme l’atteste la forte progression des prises de commandes enregistrée au cours des derniers mois.

La réussite de cette stratégie offensive sur le marché Software doit permettre à ACTEOS de retrouver progressivement la voie de la profitabilité. Au-delà de la montée en puissance de l’activité l’atteinte de cet objectif sera soutenue par la poursuite d’une stricte discipline en matière de maîtrise des coûts.

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 11 septembre 2025 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2025 le 26 janvier 2026 (après bourse).

Pièce jointe