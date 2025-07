Maisons du Monde : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 28 juillet 2025

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2025

Maisons du Monde annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce rapport comprend :

- Le rapport d’activité sur le premier semestre 2025 ;

- Les états financiers consolidés intermédiaires condensés ;

- Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle ;

- L’attestation du responsable du rapport financier semestriel.

Il peut être consulté sur le site https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/rapports-financiers.

La version anglaise sera disponible ultérieurement.

Agenda financier

23 octobre 2025 Ventes du 3ème trimestre 2025





A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

Contacts



Relations investisseurs Relations presse Denis Lamoureux



Tel : (+33) 6 46 35 09 95 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 dlamoureux@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com

