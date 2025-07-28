COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 juillet au 25 juillet 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/07/2025
|FR0000062234
|55
|1483,7455
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/07/2025
|FR0000062234
|5
|1490,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/07/2025
|FR0000062234
|22
|1488,9091
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/07/2025
|FR0000062234
|3
|1492,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/07/2025
|FR0000062234
|5
|1474,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/07/2025
|FR0000062234
|21
|1475,0476
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/07/2025
|FR0000062234
|3
|1474,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/07/2025
|FR0000062234
|54
|1473,2222
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/07/2025
|FR0000062234
|3
|1472,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/07/2025
|FR0000062234
|5
|1472,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/07/2025
|FR0000062234
|21
|1478,0952
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/07/2025
|FR0000062234
|53
|1479,2075
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/07/2025
|FR0000062234
|4
|1478,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/07/2025
|FR0000062234
|19
|1490,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/07/2025
|FR0000062234
|5
|1490,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/07/2025
|FR0000062234
|53
|1487,0189
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/07/2025
|FR0000062234
|18
|1490,8889
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/07/2025
|FR0000062234
|5
|1490,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/07/2025
|FR0000062234
|52
|1490,4615
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/07/2025
|FR0000062234
|4
|1490,0000
|TQEX
|TOTAL
|410
|1483,0683
Pièce jointe