Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 juillet au 25 juillet 2025

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Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 juillet au 25 juillet 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/07/2025FR0000062234 551483,7455XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/07/2025FR0000062234 51490,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/07/2025FR0000062234 221488,9091CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/07/2025FR0000062234 31492,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/07/2025FR0000062234 51474,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/07/2025FR0000062234 211475,0476CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/07/2025FR0000062234 31474,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/07/2025FR0000062234 541473,2222XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/07/2025FR0000062234 31472,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/07/2025FR0000062234 51472,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/07/2025FR0000062234 211478,0952CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/07/2025FR0000062234 531479,2075XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/07/2025FR0000062234 41478,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/07/2025FR0000062234 191490,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/07/2025FR0000062234 51490,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/07/2025FR0000062234 531487,0189XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/07/2025FR0000062234 181490,8889CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/07/2025FR0000062234 51490,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/07/2025FR0000062234 521490,4615XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/07/2025FR0000062234 41490,0000TQEX
   TOTAL 4101483,0683 

Pièce jointe


Attachments

Reporting agrégé Compagnie de l'Odet du 21 juillet au 25 juillet 2025

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