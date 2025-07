AUDACIA : TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DES FONDS DEEPTECH - PROGRESSION DE 14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LUNDI 28 JUILLET 2025, 17h45





TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DES FONDS DEEPTECH

PROGRESSION DE 14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL





HAUSSE DE 114% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU CAPITAL INNOVATION, portée par le succès des fonds Quantonation 2 et Expansion

LES REVENUS DE LA DEEPTECH REPRÉSENTENT PRÈS DE LA MOITIÉ DES REVENUS GLOBAUX, avec un poids de 46% à fin juin 2025 (vs. 25% à fin juin 2024)

DEPASSEMENT DU SEUIL DES 100 PARTICIPATIONS ACTIVES DANS LES FONDS THEMATIQUES, dont 70 pour la Deeptech

PERSPECTIVES 2025 TRES PROMETTEUSES avec de nouvelles levées de fonds pour Quantonation Ventures et Expansion Ventures et de nombreux projets d’investissement dans des niches à forte création de valeur





« Audacia amplifie depuis le début d’année sa trajectoire de croissance portée par le succès de ses choix stratégiques et le dynamisme de ses thématiques d’investissement. Pionnier dans la Deeptech depuis 2018, nous avons aujourd’hui atteint un nouveau palier avec 70 participations en portefeuille et un socle fort de revenus récurrents avec la contribution du Quantique ainsi que du New Space et de la Défense. Nous allons continuer dans les prochaines années à déployer les efforts nécessaires pour faire d’Audacia un acteur de référence de l’autonomie stratégique de l’Europe, au renfort de laquelle nous contribuons par nos fonds et nos entrepreneurs. » Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration





Chiffre d’affaires

En M€

Données consolidées non auditées 06.2025 06.2024 Variation % CA Groupe

06.2025 Capital Développement 0,6 0,6 +6% 10% Capital Immobilier 0,2 0,2 -12% 3% Capital Innovation 2,8 1,3 +114% 46% S/total : CA Fonds Thématiques 3,6 2,0 +74% 59% Activité ISF 2,5 3,3 -23% 41% Total CA Groupe 6,1 5,3 +14% 100%





Au 1er semestre 2025, Audacia affiche un chiffre d’affaires de 6,1 M€ (+14%) qui profite du dynamisme de ses Fonds Thématiques.

La stratégie d’investissement dans la Deeptech confirme sa pertinence avec l’atteinte d’une marche de croissance du Capital Innovation (+1,5 M€, soit une hausse de 114%) accompagnée d’une politique active de prises de participation dans des sociétés à fort potentiel de valorisation (70 entreprises en portefeuille à fin juin 2025).





Amplification de la croissance de la Deeptech

Au 1er semestre 2025, le chiffre d’affaires des Fonds Thématiques s’établit à 3,6 M€, soit une hausse sensible de 74% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Leur part dans le chiffre d’affaires global est en augmentation continue depuis 5 ans et représente 59% à fin juin 2025.

L’analyse par segment est la suivante :

Capital Innovation : le chiffre d’affaires atteint 2,8 M€ au S1 2025 contre 1,3 M€ au S1 2024, soit une multiplication par 2,1. Ce montant s’appuie sur une base de revenu récurrent, illustrant le modèle économique solide et pérenne du segment Deeptech.





Au cours de la période, le fonds Quantonation 2 a procédé à des levées de fonds complémentaires lui permettant d’atteindre 135 M€.

Le nombre de participations atteint 70 au jours de la publication de ce communiqué (+7 par rapport à la situation du 31 décembre 2024).

Capital Développement : le chiffre d’affaires s’établit à 0,6 M€ en progression de 6%. Il se décompose pour moitié des honoraires issus de la gestion des Obligations Relance et pour moitié de ceux des Fonds Constellation.





: le chiffre d’affaires s’établit à 0,6 M€ en progression de 6%. Il se décompose pour moitié des honoraires issus de la gestion des Obligations Relance et pour moitié de ceux des Fonds Constellation. Capital Immobilier : le chiffre d’affaires atteint 0,2 M€, quasi-stable par rapport à celui du S1 2024. Dans une conjoncture particulièrement morose du marché immobilier, Audacia parvient à maintenir un niveau d’activité étal grâce au choix judicieux de la niche du coliving et des logements gérés.





Au global, le chiffre d’affaires des Fonds Thématiques, axe majeur de la stratégie de développement d’Audacia, ressort à 3,6 M€ au 1er semestre 2025 en hausse de 74% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Ils sont investis dans plus de 100 participations, dont certaines sont déjà des références dans leur secteur d’activité et augurent des multiples de sortie très favorables.





Réduction graduelle d’activité pour les Fonds ISF

Conformément au calendrier, Audacia poursuit les opérations de cessions des participations en portefeuille de ses Fonds ISF, ce qui se traduit par une baisse progressive du revenu de ce segment de marché. Au 1er semestre 2025, le chiffre d’affaires ISF s’établit à 2,5 M€ en retrait de 23%, dont 1,4 M€ pour le chiffre d’affaires Holding ISF (-2%) et 1,1 M€ pour le chiffre d’affaires courant des mandat ISF (-34%). Il n’intègre plus de revenus liés à des exercices antérieurs.





Perspectives S2 2025 favorables

S’appuyant sur un 1er semestre 2025 très bien orienté dans la Deeptech, Audacia entend accélérer ses initiatives de création de valeur autour de ses Fonds Thématiques à fort degré de spécialisation.

Les principaux développements attendus d’ici la fin de l’année sont les suivants :

Capital Innovation : Audacia va continuer ses levées de fonds pour Quantonation 2 et Expansion visant à atteindre la cible de 200 M€ pour chacun d’entre eux. En parallèle, Audacia poursuit le lancement de deux de ses futures thématiques d’investissement dans les domaines des « Carburants de nouvelle génération » avec Calderion et du « Nouveau nucléaire et stockage d’énergie » avec Exergon,





: Audacia va continuer ses levées de fonds pour Quantonation 2 et Expansion visant à atteindre la cible de 200 M€ pour chacun d’entre eux. En parallèle, Audacia poursuit le lancement de deux de ses futures thématiques d’investissement dans les domaines des « » avec Calderion et du « » avec Exergon, Capital Développement : Audacia entend accroître ses niches de croissance à fort potentiel :



dans le domaine de la Défense avec le projet Straton, qui vise à financer des PME de ce segment redevenu stratégique avec l’accroissement des conflits en Europe et aux portes de l’Europe ; dans le segment du Tourisme avec un fonds obligataire dédié ; et avec un fonds de Partage , nommé Procession, qui proposera aux souscripteurs de renoncer à une partie de leurs plus-values au bénéfice d’une cause philanthropique.

: Audacia entend accroître ses niches de croissance à fort potentiel :

Capital Immobilier : Audacia prévoit de développer de nouveaux débouchés autour du coliving senior et de profiter de la baisse du prix du foncier pour investir dans la promotion en value-add. Un projet de reconversion d’hôtel en résidence gérée est en cours de réalisation.





Audacia prévoit également de finaliser au 2ème semestre 2025 son nouveau plan à moyen terme qui définira les grands axes stratégiques des prochaines années et les objectifs chiffrés qui s’y rapporteront. Une présentation de ce plan est prévue en 2026.





Prochaine publication : Résultats semestriels 2025 : mardi 14 octobre 2025 (après Bourse).





A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA





CONTACTS

AUDACIA

Éléonore de Rose

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr





CapValue

Gilles Broquelet / Dina Morin

+33 1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr

Pièce jointe